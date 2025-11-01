Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:17

В чем Филиппины обгоняют Мальдивы: секреты идеального отдыха, о которых молчат туроператоры

Филиппины могут стать достойной альтернативой Таиланду и Мальдивам

Зимний отпуск в Азии давно стал традицией для российских туристов. Таиланд и Вьетнам остаются наиболее популярными направлениями, но на горизонте появляется новая перспектива — Филиппины. Этот экзотический архипелаг обещает стать не только альтернативой привычным курортам, но и достойным конкурентом более дорогим направлениям, таким как Мальдивы. Эксперты уверены, что Филиппины могут предложить россиянам уникальный опыт отдыха и стать одним из самых востребованных мест для зимних путешествий.

Почему Филиппины могут стать новой модной тенденцией?

Филиппины постепенно набирают популярность среди российских туристов. Это направление еще не стало массовым, что дает возможность насладиться уединенным отдыхом вдали от большого потока туристов. Тем не менее, с каждым годом интерес к этим островам растет. В ближайшие годы, по мнению экспертов, оно вполне может выйти на уровень других популярных азиатских курортов.

"Пока все эти [филиппинские] острова не являются массовыми направлениями в России, можно успеть порадоваться там относительно уединенному отдыху. Спрос на Филиппины у россиян активно набирает обороты", — отметил специалист туроператора ITM group.

Острова Филиппин: рай для любителей природы и экзотики

Филиппины — это не только идеальные пляжи с белоснежным песком и кристально чистыми водами. Страна предлагает своим туристам разнообразие активных развлечений, таких как дайвинг, сноркелинг, прогулки по островам и экскурсии по природным заповедникам. Местные пейзажи удивляют красотой, а острова — разнообразием экосистем. От вулканов и гор до рисовых террас и коралловых рифов — здесь найдется место для каждого.

Несмотря на это, путешествие на Филиппины не будет дешевым. Стоимость туров на двоих на 12 ночей варьируется от 300 до 485 тысяч рублей. Такая цена объясняется удаленностью островов и высокой стоимостью перелетов, что делает отдых на Филиппинах дороже по сравнению с другими популярными азиатскими курортами.

Как спланировать поездку на Филиппины?

Если вы решились на отпуск на Филиппинах, важно заранее подготовиться к особенностям поездки. Несмотря на высокие цены, эта страна привлекает тех, кто хочет испытать что-то новое и насладиться отдыхом в уединении. Подготовьтесь к тому, что стоимость тура будет включать не только проживание и перелет, но и дополнительные расходы, такие как экскурсии, трансферы и питание.

Важно учитывать, что инфраструктура на некоторых островах может быть не столь развита, как в более популярных странах, таких как Таиланд или Вьетнам. Это не всегда является минусом, ведь на Филиппинах можно найти спокойные, нетронутые уголки природы.

Преимущества отдыха на Филиппинах

  1. Уединение - на данный момент острова Филиппин не переполнены туристами, что делает отдых более спокойным и приватным.

  2. Природные красоты - белоснежные пляжи, прозрачные воды, богатый подводный мир и уникальные природные ландшафты.

  3. Активные виды отдыха - дайвинг, сноркелинг и пешие экскурсии по природным достопримечательностям.

Недостатки

  1. Высокие цены - отдых на Филиппинах дороже по сравнению с другими популярными направлениями, такими как Таиланд или Вьетнам.

  2. Долгий перелет - путешествие на Филиппины требует длительного перелета с пересадками, что может быть неудобно для некоторых туристов.

  3. Не всегда развита инфраструктура - в некоторых местах сервис и инфраструктура могут не быть на высоте, как в более популярных странах.

Альтернативы более доступных направлений

Если вы считаете, что отдых на Филиппинах слишком дорог, то можно рассмотреть такие популярные направления, как Таиланд, Вьетнам или Индонезия. Эти страны предлагают прекрасные пляжи, экзотическую атмосферу и развитую инфраструктуру, но по более доступным ценам.

FAQ

1. Какой бюджет потребуется для отдыха на Филиппинах?
Стоимость путевки на Филиппины начинается от 300 тысяч рублей за двоих на 12 ночей, включая перелет и проживание.

2. Какие острова на Филиппинах самые популярные?
Наибольшей популярностью пользуются острова Боракай, Палаван, Себу и Лейте.

3. Как добраться на Филиппины из России?
Из России чаще всего рейсы на Филиппины осуществляются с пересадками в таких городах, как Бангкок, Сингапур или Ханой.

Мифы и правда о Филиппинах

Миф: Путевки на Филиппины всегда дешевые.
Правда: Стоимость туров на Филиппины может быть значительно выше, чем на другие азиатские курорты, из-за высокой стоимости перелетов и удаленности островов.

Миф: Филиппины — это только пляжи и курорты.
Правда: На Филиппинах также есть множество активных развлечений, таких как дайвинг, сноркелинг, экскурсии по природным достопримечательностям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют: как бороться с тревогой при полёте и выбрать место в салоне самолёта сегодня в 11:07
Страшно летать? 8 способов справиться с тревогой и получить удовольствие от полёта

Как справиться со страхом перед полётом? 8 полезных советов для подготовки к рейсу и снижения тревожности.

Читать полностью » Жигулёвский пивоваренный завод и бункер Сталина привлекают туристов в Самару сегодня в 10:05
В Самаре не скучно: от секретных бункеров до масштабных архитектурных шедевров

Самара — город, где история и культура переплетаются с современностью. От памятников до космических музеев — рассказываем, что стоит увидеть в этом уникальном городе.

Читать полностью » Красный проспект, Царские ворота и памятник Екатерине II - главные достопримечательности Краснодара сегодня в 9:02
Где бы вы ни оказались - в Краснодаре всегда будет красиво: 10 локаций для вдохновения

Краснодар — город, где сочетаются южная теплота, культура и история. Рассказываем, какие места обязательно нужно увидеть, гуляя по этому удивительному городу.

Читать полностью » Академгородок и ботанический сад редких растений привлекают туристов в окрестности Новосибирска сегодня в 8:58
Новосибирск - город рекордов и контрастов: 10 мест, которые нельзя пропустить

Прогулка по Новосибирску: от рекордных мостов до знаменитых театров — рассказываем, что стоит увидеть в третьем по величине городе России.

Читать полностью » Казанский кремль, Центр семьи «Казан» и Храм всех религий - обязательные места для посещения в Казани сегодня в 7:54
Казань - город, где встречаются все религии, культуры и эпохи: 10 мест, которые нужно увидеть

Казань — город, где переплетаются история и современность. От Казанского кремля до уникального Центра семьи «Казан» — рассказываем, куда стоит пойти.

Читать полностью » Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока сегодня в 6:53
Что посмотреть во Владивостоке: от Токаревского маяка до Русского моста

Море, маяки, мосты и сопки — путешествуем по Владивостоку, чтобы увидеть самые красивые места города и почувствовать дух Тихого океана.

Читать полностью » Екатеринбург - столица Урала с Храмом на Крови, Ельцин Центром и небоскрёбом Высоцкий сегодня в 5:43
Екатеринбург, который удивляет: древние храмы и небоскребы с бассейном на крыше

От старинных площадей до небоскрёбов и храмов — рассказываем, какие места стоит увидеть в Екатеринбурге, чтобы прочувствовать дух Урала.

Читать полностью » Тюмень - старейший город Сибири с четырёхуровневой набережной и мостом Влюблённых сегодня в 4:39
Что посмотреть в Тюмени: прогулка по городу, где старина встречается с неоном

От моста Влюблённых до Цветного бульвара — рассказываем, какие места стоит увидеть в Тюмени, чтобы почувствовать атмосферу города.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Инстинкты заставляют кошек прятать еду, поэтому они копают у миски
Садоводство
Для перца лучше использовать контейнеры объёмом 0,5-1 литра — советы Игоря Михайлова
Красота и здоровье
Удлинение цикла до 60 дней и более — один из признаков приближения менопаузы
Садоводство
Своевременное выкапывание георгин обеспечивает их цветение весной
Дом
Лора Каттано предупредила, что молоко нельзя хранить на дверце холодильника из-за перепадов температуры
Дом
Холли Блейки рекомендовала деревянную лестницу как стильное решение для хранения пледов
Авто и мото
Машины с ценой ниже рынка чаще имеют скрытые неисправности двигателя и коробки передач
Красота и здоровье
Диетологи отметили: тыква богата витаминами и улучшает обмен веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet