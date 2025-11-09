Фазовый переход — не мгновение, а битва: учёные впервые описали, как лёд и вода борются внутри
Учёные из Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН совместно с исследователями из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) разработали оригинальный подход, который позволяет буквально "заглянуть внутрь" момента фазового перехода — того самого состояния, когда вещество меняет форму существования, например, лёд превращается в воду или вода — в пар. Работа опубликована в Physical Review E и открывает путь к более точному пониманию природы материи и созданию новых материалов с уникальными свойствами.
Как изучить мгновение превращения
Фазовые переходы — фундаментальные процессы, при которых вещество изменяет своё состояние под действием температуры или давления. При этом температура остаётся постоянной до завершения перехода: лёд тает при 0 °C, а вода кипит при 100 °C. Именно в этой критической точке вещество существует сразу в двух состояниях — например, одновременно как лёд и как жидкость.
До сих пор физики могли лишь фиксировать сам факт перехода, но не имели инструмента для анализа того, какая часть системы находится в каждом из состояний и как они взаимодействуют. Новый подход, предложенный российскими учёными, впервые позволил рассмотреть внутренние процессы в точке перехода с высокой степенью детализации.
"Комбинация суперкомпьютерных технологий и методов машинного обучения позволила нам по-новому посмотреть на фазовый переход первого рода", — пояснил руководитель проекта Лев Щур, доктор физико-математических наук.
Суперкомпьютер и искусственный интеллект
Для моделирования физики перехода команда использовала суперкомпьютер cHARISMa НИУ ВШЭ. С его помощью удалось математически "заморозить" систему именно в тот момент, когда в ней одновременно существуют две фазы — твёрдая и жидкая. Такие вычисления были проведены тысячи раз, создавая обширную библиотеку "моментов превращения".
Затем был применён метод глубокого машинного обучения, способный распознавать не только чистые состояния воды и льда, но и их смесь в критической точке. Это стало ключевым достижением исследования: впервые алгоритм смог классифицировать промежуточные состояния вещества.
Таблица: ключевые этапы нового подхода
|Этап
|Описание
|Результат
|1. Суперкомпьютерное моделирование
|Система "замораживается" в критической точке, создаётся множество копий состояний
|Получен большой набор данных о микроскопических структурах фазового перехода
|2. Глубокое обучение
|Нейросеть обучается различать лёд, воду и смешанное состояние
|Впервые удалось выделить и описать промежуточные фазы
|3. Анализ геометрии фаз
|Изучаются кластеры, возникающие при переходе
|Определена вероятность образования макроскопических структур в смешанном состоянии
Что это значит для науки и технологий
Знание того, как именно ведёт себя вещество в момент перехода, имеет огромное значение не только для фундаментальной физики, но и для прикладных областей. Эти данные могут помочь:
-
Создавать новые сплавы и полимеры с контролируемыми свойствами.
-
Разрабатывать материалы с памятью формы, где переход между фазами управляет изменением структуры.
-
Оптимизировать технологии охлаждения и нагрева, где важно точно понимать динамику перехода вещества.
"Существует гипотеза, что вероятность образования в смешанном состоянии кластера, достигающего макроскопических размеров, конечна. По-видимому, наш метод позволит придать этой гипотезе более чёткую формулировку с оценкой такой вероятности", — отметил Лев Щур.
Взгляд в будущее
Следующим шагом команда планирует детализировать геометрические фазовые переходы — то есть проследить, как именно формируются и разрушаются структуры на атомном уровне в момент превращения. Это поможет не только подтвердить гипотезы о природе фазовых переходов первого рода, но и приблизить создание материалов нового поколения — "умных" металлов, адаптивных полимеров и функциональных наноструктур.
Таблица: примеры фазовых переходов и их критические параметры
|Вещество
|Тип перехода
|Критическая температура
|Особенности процесса
|Вода → лёд
|Замерзание
|0 °C
|Сосуществуют кристаллы льда и жидкая фаза
|Вода → пар
|Кипение
|100 °C
|Активное образование пузырьков пара в жидкости
|Железо
|Ферромагнитный переход
|~770 °C
|Потеря магнитных свойств при нагреве
|Сплавы с памятью формы
|Твёрдофазный переход
|от -50 °C до +100 °C
|Материал "вспоминает" исходную форму при нагревании
Мифы и правда
-
Миф: фазовый переход — мгновенный процесс.
Правда: это сложная динамическая система, где обе фазы сосуществуют и взаимодействуют.
-
Миф: невозможно наблюдать внутренние процессы в критической точке.
Правда: с помощью суперкомпьютерных расчётов и ИИ это теперь реально.
-
Миф: теория фазовых переходов полностью изучена.
Правда: даже сегодня физики открывают новые закономерности на микроскопическом уровне.
Разработанный российскими физиками подход стал важным шагом к пониманию того, как именно материя меняет своё состояние. Теперь, когда можно количественно описать переход из одной фазы в другую, открываются возможности для создания материалов с управляемыми свойствами, от сверхпрочных сплавов до "умных" наноструктур, реагирующих на температуру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru