Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Геометрия молекул
Геометрия молекул
© https://commons.wikimedia.org by WorldAI is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:42

Фазовый переход — не мгновение, а битва: учёные впервые описали, как лёд и вода борются внутри

Щур: суперкомпьютер cHARISMa моделирует фазовые переходы в веществе

Учёные из Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН совместно с исследователями из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) разработали оригинальный подход, который позволяет буквально "заглянуть внутрь" момента фазового перехода — того самого состояния, когда вещество меняет форму существования, например, лёд превращается в воду или вода — в пар. Работа опубликована в Physical Review E и открывает путь к более точному пониманию природы материи и созданию новых материалов с уникальными свойствами.

Как изучить мгновение превращения

Фазовые переходы — фундаментальные процессы, при которых вещество изменяет своё состояние под действием температуры или давления. При этом температура остаётся постоянной до завершения перехода: лёд тает при 0 °C, а вода кипит при 100 °C. Именно в этой критической точке вещество существует сразу в двух состояниях — например, одновременно как лёд и как жидкость.

До сих пор физики могли лишь фиксировать сам факт перехода, но не имели инструмента для анализа того, какая часть системы находится в каждом из состояний и как они взаимодействуют. Новый подход, предложенный российскими учёными, впервые позволил рассмотреть внутренние процессы в точке перехода с высокой степенью детализации.

"Комбинация суперкомпьютерных технологий и методов машинного обучения позволила нам по-новому посмотреть на фазовый переход первого рода", — пояснил руководитель проекта Лев Щур, доктор физико-математических наук.

Суперкомпьютер и искусственный интеллект

Для моделирования физики перехода команда использовала суперкомпьютер cHARISMa НИУ ВШЭ. С его помощью удалось математически "заморозить" систему именно в тот момент, когда в ней одновременно существуют две фазы — твёрдая и жидкая. Такие вычисления были проведены тысячи раз, создавая обширную библиотеку "моментов превращения".

Затем был применён метод глубокого машинного обучения, способный распознавать не только чистые состояния воды и льда, но и их смесь в критической точке. Это стало ключевым достижением исследования: впервые алгоритм смог классифицировать промежуточные состояния вещества.

Таблица: ключевые этапы нового подхода

Этап Описание Результат
1. Суперкомпьютерное моделирование Система "замораживается" в критической точке, создаётся множество копий состояний Получен большой набор данных о микроскопических структурах фазового перехода
2. Глубокое обучение Нейросеть обучается различать лёд, воду и смешанное состояние Впервые удалось выделить и описать промежуточные фазы
3. Анализ геометрии фаз Изучаются кластеры, возникающие при переходе Определена вероятность образования макроскопических структур в смешанном состоянии

Что это значит для науки и технологий

Знание того, как именно ведёт себя вещество в момент перехода, имеет огромное значение не только для фундаментальной физики, но и для прикладных областей. Эти данные могут помочь:

  1. Создавать новые сплавы и полимеры с контролируемыми свойствами.

  2. Разрабатывать материалы с памятью формы, где переход между фазами управляет изменением структуры.

  3. Оптимизировать технологии охлаждения и нагрева, где важно точно понимать динамику перехода вещества.

"Существует гипотеза, что вероятность образования в смешанном состоянии кластера, достигающего макроскопических размеров, конечна. По-видимому, наш метод позволит придать этой гипотезе более чёткую формулировку с оценкой такой вероятности", — отметил Лев Щур.

Взгляд в будущее

Следующим шагом команда планирует детализировать геометрические фазовые переходы — то есть проследить, как именно формируются и разрушаются структуры на атомном уровне в момент превращения. Это поможет не только подтвердить гипотезы о природе фазовых переходов первого рода, но и приблизить создание материалов нового поколения — "умных" металлов, адаптивных полимеров и функциональных наноструктур.

Таблица: примеры фазовых переходов и их критические параметры

Вещество Тип перехода Критическая температура Особенности процесса
Вода → лёд Замерзание 0 °C Сосуществуют кристаллы льда и жидкая фаза
Вода → пар Кипение 100 °C Активное образование пузырьков пара в жидкости
Железо Ферромагнитный переход ~770 °C Потеря магнитных свойств при нагреве
Сплавы с памятью формы Твёрдофазный переход от -50 °C до +100 °C Материал "вспоминает" исходную форму при нагревании

Мифы и правда

  • Миф: фазовый переход — мгновенный процесс.
    Правда: это сложная динамическая система, где обе фазы сосуществуют и взаимодействуют.

  • Миф: невозможно наблюдать внутренние процессы в критической точке.
    Правда: с помощью суперкомпьютерных расчётов и ИИ это теперь реально.

  • Миф: теория фазовых переходов полностью изучена.
    Правда: даже сегодня физики открывают новые закономерности на микроскопическом уровне.

Разработанный российскими физиками подход стал важным шагом к пониманию того, как именно материя меняет своё состояние. Теперь, когда можно количественно описать переход из одной фазы в другую, открываются возможности для создания материалов с управляемыми свойствами, от сверхпрочных сплавов до "умных" наноструктур, реагирующих на температуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коллагеновая дактилоскопия раскрыла, какую рыбу ели древние жители Тихого океана — Роберт Харрисон сегодня в 13:01
Когда рыбы оставляют отпечатки пальцев: как коллаген помогает узнать, что ели древние жители Тихого океана

Учёные нашли способ определить, какую рыбу ловили жители Тихого океана тысячи лет назад. Новый метод "коллагеновой дактилоскопии" раскрывает тайны древнего рыболовства и меняет археологию.

Читать полностью » Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер сегодня в 12:01
Когда дождя мало, а насилия много: как климат влияет на конфликты и распад обществ

Археологи выяснили, что засухи и потепление климата усиливали насилие в древних Андах. Что общего между прошлыми и современными кризисами — и какие уроки даёт история?

Читать полностью » Новая молекула улучшает прочность полимеров и снижает их износ при перепадах температуры — Sandia Labs сегодня в 11:01
Пластик стал сильнее стали: молекула, которая меняет всё, что мы знали о материалах

Учёные из Sandia создали молекулу, которая изменяет реакцию пластика на тепло. Новый материал делает полимеры прочнее, легче и устойчивее к перепадам температур.

Читать полностью » Мировое исследование: люди тратят 37% времени на сон и отдых, 26% — на работу сегодня в 10:01
190 миллиардов часов в день, и это не работа: куда уходит самое ценное в жизни человечества

Учёные выяснили, как человечество проводит 190 миллиардов часов каждый день. Большинство этого времени посвящено не работе, а жизни — сну, общению и заботе о себе.

Читать полностью » Неделя медитативного ретрита изменяет нейронные связи и иммунную реакцию — Хемал Х. Патель сегодня в 9:24
Как дыхание и медитация ломают законы биологии: тайна изменений в клетках и генах раскрыта

Учёные из Калифорнии доказали: недельный медитативный ретрит способен изменить работу мозга и даже состав крови. Разбираемся, как осознанные практики воздействуют на тело.

Читать полностью » Капли воды образуются из-за тепловых флуктуаций молекул — Дэниел Бонн сегодня в 8:24
Вода на грани хаоса: молекулы тайно управляют распадом струи

Физики из Амстердама разгадали, почему ровная струя воды превращается в цепочку капель. Оказалось, виноваты не вибрации и не шум — а тепловое движение самих молекул.

Читать полностью » Гигантское столкновение с Марсом привело к образованию Луны — Матильда Бойс сегодня в 7:23
Небо и Земля столкнулись, а Луна родилась: доказательства огромного удара прямо в камнях

Учёные нашли в Австралии породы, чьи изотопы совпадают с лунными камнями. Возможно, именно в них сохранились следы столкновения, породившего Луну миллиарды лет назад.

Читать полностью » Дятлы выдерживают удары до 400 g благодаря синхронизации дыхания — Николас Антонсон сегодня в 6:23
Голова, как биомеханический молот: исследование раскрыло, как дятел выживает при ударах до 400 g

Учёные выяснили, как дятлы выдерживают перегрузки до 400 g. Секрет — синхронное дыхание и идеальная работа мышц шеи, хвоста и корпуса.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Смотрел на одометр и понял, что меня пытаются обмануть — вот что я сделал
Спорт и фитнес
Теперь всегда начинаю тренировку с этого вдоха — мой пресс стал плоским без скручиваний
Наука
Ёсикава: актиния Paracalliactis tsukisome создаёт жилища для раков-отшельников на глубине 200-500 м
Наука
Шуботц: липиды подтверждают древнюю микробную экосистему в Марианской предгорной дуге
Красота и здоровье
Выпил банку Coca-Cola — а в организме запустился неожиданный процесс
Садоводство
Герань продлевает цветение при регулярном удалении увядших соцветий
Туризм
Думал, визовые ограничения в ЕС — это все проблемы: вот что ещё помешало мне слетать в Европу
Питомцы
Кокосовое масло защищает подушечки лап зимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet