Врач Юлия Миронова рассказала, что сегодня в аптеках доступны различные биологически активные препараты, способные повысить уровень энергии, сообщает Газета.Ру.

Кофеин: временно повышает энергию и бдительность, но может вызывать негативные побочные эффекты при частом употреблении.

временно повышает энергию и бдительность, но может вызывать негативные побочные эффекты при частом употреблении. Янтарная кислота: участвует в цикле Кребса, что теоретически способствует улучшению производства энергии в клетках и уменьшению усталости.

участвует в цикле Кребса, что теоретически способствует улучшению производства энергии в клетках и уменьшению усталости. Настойка женьшеня: содержит гинзенозиды, которые могут улучшать когнитивные функции и снижать усталость.

содержит гинзенозиды, которые могут улучшать когнитивные функции и снижать усталость. Элеутерококк: содержит элеутерозиды, которые могут повышать физическую выносливость, но также могут вызывать побочные эффекты.

Врач предупредила о необходимости осторожного использования этих добавок, поскольку их эффективность и безопасность могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Она также отметила, что снижение энергии и усталость могут быть следствием различных физиологических и патологических состояний, поэтому рекомендуется консультация специалиста перед началом самолечения.

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