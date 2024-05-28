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Врач Миронова: аптечные кофеин и настойка женьшеня могут повысить энергию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

Врач Миронова: аптечные кофеин и настойка женьшеня могут повысить энергию

Врач Юлия Миронова рассказала, что сегодня в аптеках доступны различные биологически активные препараты, способные повысить уровень энергии, сообщает Газета.Ру.

  • Кофеин: временно повышает энергию и бдительность, но может вызывать негативные побочные эффекты при частом употреблении.
  • Янтарная кислота: участвует в цикле Кребса, что теоретически способствует улучшению производства энергии в клетках и уменьшению усталости.
  • Настойка женьшеня: содержит гинзенозиды, которые могут улучшать когнитивные функции и снижать усталость.
  • Элеутерококк: содержит элеутерозиды, которые могут повышать физическую выносливость, но также могут вызывать побочные эффекты.

Врач предупредила о необходимости осторожного использования этих добавок, поскольку их эффективность и безопасность могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Она также отметила, что снижение энергии и усталость могут быть следствием различных физиологических и патологических состояний, поэтому рекомендуется консультация специалиста перед началом самолечения.

Фото: commons.wikimedia.org/User:Ciell (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)

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