Врач Юлия Миронова рассказала, что сегодня в аптеках доступны различные биологически активные препараты, способные повысить уровень энергии, сообщает Газета.Ру.
- Кофеин: временно повышает энергию и бдительность, но может вызывать негативные побочные эффекты при частом употреблении.
- Янтарная кислота: участвует в цикле Кребса, что теоретически способствует улучшению производства энергии в клетках и уменьшению усталости.
- Настойка женьшеня: содержит гинзенозиды, которые могут улучшать когнитивные функции и снижать усталость.
- Элеутерококк: содержит элеутерозиды, которые могут повышать физическую выносливость, но также могут вызывать побочные эффекты.
Врач предупредила о необходимости осторожного использования этих добавок, поскольку их эффективность и безопасность могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Она также отметила, что снижение энергии и усталость могут быть следствием различных физиологических и патологических состояний, поэтому рекомендуется консультация специалиста перед началом самолечения.
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