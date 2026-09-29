Пергамент не запретили, но правила изменились: что теперь проверяют в упаковке для еды

Утром на полках европейских супермаркетов такие изменения заметны не сразу: бумага для выпечки лежит рядом с коробками для пиццы, а покупатель по привычке берет то, что уже знакомо на ощупь и по цене. Но с 12 августа 2026 года у этой спокойной картины появился новый юридический фон. В странах ЕС начали действовать ограничения на пищевую упаковку, в составе которой есть PFAS — вещества, которые ценят за стойкость к воде и жиру, но именно из-за этой стойкости они и оказались под прицелом регулятора.

Здесь легко запутаться, если читать только громкие заголовки. Речь не идет о полном исчезновении пергамента или всех коробок для пиццы. Новые правила касаются упаковки, где содержание PFAS достигает установленных пределов или превышает их. То есть обычная бумага для выпечки сама по себе не под запретом — под ограничения попадает материал с нежелательной химией в составе.

«Формулировка про "запрет пергамента" слишком грубая. На практике Евросоюз режет не весь сегмент сразу, а именно упаковку с PFAS выше норматива. Для рынка это означает переход на другие покрытия, а для покупателя — более честную маркировку и меньше сюрпризов в составе». шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Что такое PFAS и почему от них уходит пищевая упаковка

PFAS — это группа синтетических веществ, которые плохо разрушаются и долго держатся в природе. Их и называют «вечными химикатами». Для упаковки это был удобный инструмент: материал не боялся жира, не промокал и дольше сохранял форму. Поэтому соединения этой группы охотно добавляли в бумагу для выпечки, упаковку навынос, коробки для пиццы и пакеты для попкорна для микроволновки.

Проблема в том, что удобство для производителя не всегда совпадает с безопасностью для среды и человека. Если соединение не распадается, оно остается в цепочке годами. Именно поэтому европейские власти решили сузить его применение в контакте с едой. Решение встроили в новый Регламент ЕС об упаковке и упаковочных отходах, который одновременно давит и на химический состав, и на сам объем упаковки.

Для обычного покупателя это звучит сухо, но смысл понятен: меньше лишней химии в пищевом контакте, меньше долгоживущих веществ в отходах. Логика здесь не рекламная, а санитарная и технологическая.

Какие пределы ввел ЕС и что именно теперь нельзя продавать

С 12 августа на рынок ЕС нельзя выводить пищевую упаковку, если концентрация PFAS в ней достигает установленных порогов. Регламент опирается сразу на несколько значений: 25 частей на миллиард для отдельных PFAS, 250 частей на миллиард для их суммарного содержания и 50 мг/кг для PFAS, включая полимерные соединения, при определенных условиях.

Это не запрет на контакт с продуктами как таковой. Это контроль состава. Если упаковка укладывается в норматив, ее продажа не нарушает новые требования. Именно здесь и прячется главная ошибка громких пересказов: люди слышат «PFAS» и делают вывод, будто под запрет попала любая бумага для выпечки.

Еврокомиссия отдельно перечисляет виды упаковки, которые особенно часто делали с такими покрытиями. Среди них — бумага для выпечки, коробки для пиццы, упаковка для еды навынос и те самые пакеты для попкорна в микроволновке. Общий принцип один: если материал защитили от жира и влаги слишком дорогой химической ценой, его придется пересобирать.

Почему старую упаковку не обязали убирать с рынка

Новые правила действуют для упаковки, которую размещают на рынке после 12 августа 2026 года. Продукция, выпущенная раньше этой даты, может оставаться в продаже. Автоматического изъятия из магазинов не требуется.

Для покупателя это означает простую вещь: на полке еще долго может лежать запас старых партий. И это не повод для паники и не признак нарушения. У регулятора здесь нормальная практика — не ломать торговлю в один день, а дать цепочке поставок перейти на новые материалы без резкого удара по ассортименту.

Такой переход обычно идет неровно. Сначала меняют рецептуру и покрытие, потом тестируют термостойкость, затем смотрят, как ведет себя упаковка в реальной логистике. Бумага снаружи может выглядеть прежней, но химия внутри уже будет другой.

«Упаковка с жиростойким покрытием — это всегда баланс. Если убрать PFAS, производителю нужно заново подобрать барьерный слой, чтобы коробка не размокала, а бумага для выпечки не теряла форму при нагреве. Иначе товар просто не доживет до покупателя в нужном виде». шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

Чем производители будут заменять PFAS

Производителям придется искать другие покрытия и другие связующие решения. Нужен материал, который выдержит жир и влагу, но не потянет за собой химический шлейф PFAS. Для отрасли это не косметическая правка, а полноценная перенастройка упаковочной линейки.

Параллельно ЕС требует сокращать лишнюю упаковку, делать изделия пригодными к переработке и увеличивать долю вторсырья. То есть вопрос не ограничивается одной группой веществ. Регулятор смотрит шире: на вес, объем, пустоты в коробках, одноразовые форматы и весь жизненный цикл упаковки от цеха до переработки.

Для рынка это означает обычную, но дорогую технологическую работу. Для покупателя — шанс получать еду в более аккуратной и честной упаковке, без лишней химической нагрузки и без бессмысленного переупаковывания.

Что изменится для покупателя и что стоит проверить

Главное изменение для потребителя не в том, что пергамент исчезнет из кухни. Меняется допуск по составу. Покупателю имеет смысл обращать внимание на маркировку и не путать старые партии с новыми правилами.

Если упаковка контактирует с едой и при этом сделана по старым рецептам, это еще не означает автоматического нарушения. Но со временем на рынке будет больше альтернативных материалов. И именно они постепенно вытеснят покрытия, которые раньше решали задачу быстро, но слишком дорогой химической ценой.

Если кратко, в ЕС ограничили не сам факт существования бумаги для выпечки, а пищевую упаковку с PFAS выше норматива. Для покупателя это не сенсация, а тихий сдвиг в сторону более чистых материалов.

Ответы на популярные вопросы

Запретили ли в ЕС весь пергамент?

Нет. Под ограничения попала только пищевая упаковка с PFAS выше установленных пределов.

Можно ли покупать старую упаковку после 12 августа 2026 года?

Да. Если она выпущена до этой даты, ее не обязаны изымать автоматически.

Какие изделия затронуты в первую очередь?

Бумага для выпечки, коробки для пиццы, упаковка навынос и пакеты для попкорна в микроволновке.

Что придет на замену?

Другие барьерные покрытия и материалы, которые удерживают жир и влагу без PFAS в запрещенных концентрациях.

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Проверено экспертом: шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Лебедев;