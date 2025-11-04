Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Liam Wolff из английский Википедия is licensed under FAL
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:16

Загрязнение ПФАС достигло пика: опоссумы в Австралии бьют рекорды по уровню вечных химикатов

В печени опоссумов в окрестностях Мельбурна найдены 45 видов пер- и полифторалкильных веществ

Австралийские учёные бьют тревогу: в организмах опоссумов, обитающих в окрестностях Мельбурна, обнаружены запредельные концентрации пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС). Эти так называемые "вечные химикаты", не разлагающиеся в окружающей среде, проникли во все уголки планеты, и теперь выясняется, что даже дикие животные в крупных городах не защищены от их воздействия.

Масштабы загрязнения

Исследование проводилось силами нескольких научных учреждений Австралии, а его результаты были обнародованы в авторитетном издании Science of the Total Environment. Учёные сфокусировались на изучении печени кольцехвостых и кистехвостых опоссумов — сумчатых, которые часто селятся в городской черте.

Результаты оказались шокирующими. Следы ПФАС были найдены абсолютно у каждой обследованной особи. Более того, в их печени идентифицировали целых 45 разновидностей этих опасных соединений. Средний уровень загрязнения оказался одним из самых высоких среди всех известных науке мелких наземных млекопитающих по всему миру.

"Мы ожидали обнаружить загрязнение, но не в таких масштабах", — отметила один из авторов исследования.

Невидимая угроза для дикой природы

До сих пор основное внимание науки было приковано к влиянию ПФАС на водные экосистемы. Как эти вещества воздействуют на здоровье сухопутных обитателей, оставалось загадкой. Новое исследование проливает свет на эту проблему, и картина вырисовывается тревожная.

ПФАС десятилетиями используются в производстве самых разных товаров: от антипригарной посуды и влагостойкой одежды до косметики и противопожарной пены. Их главная опасность — невероятная устойчивость. Они практически не разлагаются, накапливаясь в почве, воде и, как выяснилось, в организмах живых существ.

Проблема касается каждого

Ситуация с опоссумами — лишь верхушка айсберга, подчёркивают эксперты. Эта проблема уже давно вышла за рамки дикой природы и напрямую затрагивает человека.

Согласно масштабному Национальному исследованию показателей здоровья, инициированному Австралийским статистическим бюро, ПФАС присутствуют в крови у 98% жителей страны. Это создаёт серьёзные риски для здоровья, повышая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сбоев в работе иммунной системы и даже некоторых видов онкологии.

А что если…

Если не предпринять срочных мер по ограничению использования "вечных химикатов", их концентрация в окружающей среде будет только расти. Это может привести к необратимым последствиям для биоразнообразия и здоровья будущих поколений.

Три факта о ПФАС

  1. ПФАС называют "вечными химикатами" из-за невероятно прочных связей между атомами углерода и фтора, которые не разрушаются в природных условиях столетиями.

  2. Эти вещества обладают способностью мигрировать на огромные расстояния с водой и воздухом, что делает загрязнение глобальной проблемой.

  3. Помимо посуды и одежды, ПФАС часто используются в упаковке для пищевых продуктов, например, в некоторых видах бумажных стаканчиков и контейнеров для еды.

Исторический контекст

Активное промышленное производство пер- и полифторалкильных веществ началось в середине XX века, и их уникальные водо- и жироотталкивающие свойства быстро нашли применение в самых разных отраслях. Однако лишь к концу 1990-х — началу 2000-х годов научное сообщество в полной мере осознало их устойчивость и биологическую опасность. Исследование мельбурнских опоссумов — это очередной тревожный звонок, показывающий, что наследие использования ПФАС будет сказываться на экосистемах и здоровье людей ещё очень долго.

