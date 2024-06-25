Советский и российский эстрадный певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, планирует избираться в Московскую городскую Думу. Об этом он информировал в своём официальном Telegram-канале.
Родион Газманов сообщил своим подписчикам о том, что 25 июня направил все необходимые документы для баллотирования в избирательный орган в РФ, избирательную комиссию, осуществляющую процедуру избрания в одномандатном избирательном округе №39. Музыкант, продюсер, общественный деятель Родион Газманов убеждён в том, что осознаёт, какую поддержку сможет оказать российскому обществу. Он пообещал помогать подрастающему поколению, вышедшим в отставку военнослужащим и людям в возрасте, а также стараться воспитывать в обществе любовь к Родине и заниматься сферой, где люди добровольно оказывают благотворительную помощь без получения денежных средств и финансовой выгоды.
Аудитория, которая следит за деятельностью Родиона Газманова, позитивно отреагировала на желание юного парня и пожелала ему добиться успехов.
Как Родион Газманов, так и его отец зачислены в список лиц, которые по признаны недружественными, по мнению украинского интернет-сайта "Миротворец", который считает себя представительством против основ национальной безопасности Украины.
Фото: Телеграм-канал "Родион Газманов LIVE"
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