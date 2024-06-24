Опытный зоотехник и зооинженер Наталья Базаркина в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своим видением на тему страхования домашних животных. Она отметила, что в России процесс страхования часто осложнён из-за бюрократии, в то время как за рубежом система налажена более эффективно.
"Там нет этого, что достаньте эту бумажку, сходите туда, вот этого не хватает, а перепишите," — комментирует эксперт.
По её словам, разнообразие страховок включает защиту от кражи, болезней и несчастных случаев, как например, травмы на выставках или в результате неаккуратности врачей.
Однако, Наталья высказала сомнения в выгодности такой системы в сравнении с прямым лечением и обследованием животных, указывая на высокие стоимости медицинских услуг в клиниках высшего класса. Она считает, что многие профессионалы в области кинологии и животноводства предпочитают не страховать своих животных, поскольку не видят в этом экономической выгоды.
Наталья также отметила, что даже в случае необходимости ветеринарной помощи, бюрократические трудности и мелкий шрифт в страховых полисах могут существенно усложнить получение возмещения.
В заключение, она выразила своё разочарование по поводу того, как в России зачастую внедряются западные практики.
"И меня уже начинает раздражать тот факт, что мы смотрим на Запад, на Европу. Все это вносим на словах, на бумаге, а в жизнь это не воплощается, если воплощается, то совершенно по-другому."
Фото: commons.wikimedia.org/Crusier (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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