Министерство природных ресурсов России предложило законопроект о нумерации домашних животных, требующий от владельцев регистрации своих питомцев и внесения данных в федеральную информационную систему ветеринарии. Законопроект направлен на уменьшение числа бездомных животных и упрощение поиска пропавших питомцев, сообщает Вечерняя Москва.
Региональный опыт, например, в Московской области, показывает положительные результаты, и услуга регистрации часто бесплатна и не обязывает к маркировке животного, оставляя выбор метода владельцу. Некоторые эксперты, такие как зоопсихолог Виталий Орлов, выражают опасения, что начальные положительные намерения могут перерасти в обязательные платные регистрации и увеличение сборов.
Зоозащитники поддерживают идею закона, утверждая, что это упростит идентификацию и возврат потерянных животных, а также повысит ответственность владельцев.
Фото: commons.wikimedia.org/Diego Delso (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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