Зоотехник со специализацией в кинологии Наталья Базаркина в беседе с NewsInfo.Ru обсудила проблемы, связанные с транспортировкой животных авиатранспортом. Основной вопрос заключается в том, кто несет ответственность за гибель животных во время перелетов. По словам Базаркиной, ответственность лежит как на авиакомпаниях, так и на владельцах животных. Авиакомпании часто не предоставляют адекватные условия для транспортировки: неправильно устанавливают контейнеры или переноски, что может привести к переохлаждению или перегреву животных. С другой стороны, владельцы иногда ошибочно кормят или не обеспечивают животных водой.

Базаркина также подчеркнула, что полная ответственность не может лежать исключительно на владельцах, так как они оплачивают услуги перевозки. В случае происшествий, по словам Базаркиной, проводится тщательное расследование, включая ветеринарные осмотры и документирование случаев гибели животных.

По вопросу подготовки питомцев к перелету, Базаркина посоветовала перевозить мелких животных в салоне самолета и использовать специальные переноски. Она отметила важность предварительного ознакомления с условиями перевозки, предлагаемых авиакомпанией. Также рекомендуется не кормить животных перед полетом, чтобы избежать риска укачивания и последствий, связанных с этим.

"В багажном отделении у каждой авиалинии свои разрешенные переноски так называемые. У кого-то это только жесткие пластмассовые боксы. Надо туда постелить газеты, картон, если животное от страха испражнится, чтобы оно не было мокрым. Повесить вовнутрь миску с водой," — комментирует эксперт.

В заключение, Базаркина подчеркнула необходимость консультаций с ветеринарными врачами по вопросам использования успокоительных средств, особенно если животное склонно к аллергиям или привыкло к транспортировке, как это бывает у выставочных или цирковых животных.

Фото: commons.wikimedia.org/Fernando Losada Rodríguez (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)