Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 16:41

Завели кошку и забыли про давление: как питомец меняет здоровье пожилых людей

Питомцы помогают пожилым людям снизить уровень тревоги — психологи

Дом становится особенно тихим, когда дети и внуки живут своей жизнью и навещают не так часто, как хотелось бы. В такие моменты одиночество ощущается острее, а дни могут казаться похожими один на другой. Домашний питомец способен изменить этот ритм и наполнить жизнь пожилого человека смыслом и теплом. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Когда в доме появляется живое существо

Выход на пенсию даёт редкий ресурс — время. Именно его раньше часто не хватало, чтобы решиться на питомца. Теперь же появляется возможность уделять внимание тому, кто всегда рад хозяину и искренне нуждается в заботе. Кошка, собака, попугай или грызун становятся не просто животными, а частью повседневной жизни и эмоциональной опорой, особенно если человек уже сталкивался с ощущением одиночества в пожилом возрасте.

Меньше одиночества и больше смысла

Ощущение изоляции — частый спутник пожилого возраста. Когда нет необходимости ежедневно выходить на работу, человек может замкнуться в себе. Питомец не даёт полностью уйти в это состояние. Его нужно кормить, ухаживать за ним, убирать за ним и просто разговаривать. Даже такие простые действия формируют структуру дня и возвращают ощущение нужности.

Поддержка физического и эмоционального здоровья

Общение с животными положительно влияет на самочувствие. Поглаживания, спокойное присутствие рядом и тактильный контакт помогают снизить уровень тревоги. Известно, что у людей с сердечно-сосудистыми проблемами и нарушениями давления наличие питомца может благотворно отражаться на состоянии, как это часто отмечают при общении с кошками.

Домашние любимцы тонко чувствуют настроение хозяина. В моменты грусти они стараются быть ближе, а это способствует выработке гормонов, отвечающих за ощущение спокойствия и бодрости. Пока рядом есть живое существо, которому вы важны, поводов для уныния становится меньше.

Новые контакты и уверенность в себе

Питомец помогает расширить круг общения. Прогулки с собакой, визиты в зоомагазины, разговоры с другими владельцами животных создают новые социальные связи. Даже в интернете домашние любимцы становятся поводом для общения — фотографии и истории о них объединяют людей.

Постепенно у человека появляется больше уверенности в себе и ощущение включённости в жизнь, а не наблюдения за ней со стороны.

Чувство защищённости

Даже небольшой пёс своим лаем способен отпугнуть недоброжелателей. Кошки, в свою очередь, чувствительны к дыму и запахам — нередко именно они первыми реагируют на опасность в доме. Осознание того, что рядом есть живое существо, которое может подать сигнал тревоги, добавляет спокойствия.

Радость для внуков

Питомец в доме — дополнительный повод для встреч с внуками. Детям интересно проводить время там, где есть кошка, собака или необычный грызун. Такие визиты становятся более желанными и насыщенными, особенно если родители не могут позволить себе животное дома.

При этом важно трезво оценить свои возможности. Перед тем как заводить питомца, стоит подумать о здоровье, наличии аллергии и готовности к уходу. Если выбор сделан осознанно, животное способно стать настоящим источником радости и поддержки на долгие годы.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

