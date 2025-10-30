Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 20:12

Домашние животные управляют нашей жизнью: вот почему они влияют на важнейшие решения миллениалов

Домашние питомцы влияют на финансы, выбор жилья и отношения миллениалов

В последние несколько лет все чаще можно слышать о том, как взрослые, особенно миллениалы и поколение Z, полностью поглощены своими питомцами. Многие пары отказываются от детей, предпочитая завести кота, или покупают дом исключительно для того, чтобы их собака наконец-то могла наслаждаться собственным двором. На первый взгляд может показаться, что все сводится только к этому, но на самом деле все гораздо глубже.

Реальность такова, что люди начинают строить всю свою жизнь и бюджет с учетом потребностей своих питомцев.

Влияние питомцев на жизнь

В недавнем опросе 400 владельцев домашних животных на платформе Dodo 90% респондентов заявили, что наличие питомца является одним из самых важных факторов в их жизни. Большинство из них также отметили, что наличие питомца влияет на то, как они обустраивают дом, куда и когда путешествуют, а также на их финансовое планирование и выбор брендов.

Практически половина опрошенных владельцев согласились с тем, что завести питомца стало одним из первых серьезных решений в их жизни, что делает обеспечение лучших условий для питомца важной задачей.

Как питомцы влияют на наши финансовые решения?

Владельцы домашних животных принимают все финансовые решения с учетом потребностей своих питомцев. Где путешествовать, где жить, какой дом купить, как его обставить, какой автомобиль выбрать, какие фитнес-программы соблюдать, даже планы на ужин — питомцы оказывают большее влияние, чем родители, на многие важные решения в жизни.

Некоторые люди проектируют целые спальни с мебелью и декором, предназначенным для детей, чтобы их собака могла наслаждаться личным пространством. Они планируют походы в кемпинг, учитывая, что их кошка обязательно поедет с ними. Для многих людей питомцы являются полноправными членами семьи, и их мнение часто становится решающим при выборе важных жизненных этапов.

Влияние питомцев на личные отношения

Трое из четырех владельцев домашних животных заявляют, что их питомцы даже влияют на их дружеские отношения и выбор людей, с которыми они общаются.

Домашние животные — это не просто члены семьи, они оказывают влияние на каждый аспект жизни, включая выбор друзей и близких.

Читайте также

Для интересной прогулки с собакой лучше все спланировать заранее сегодня в 19:11
Готовы к приключению? Вот 5 секретов для идеального дня с собакой на природе

День на природе — отличная возможность для активного отдыха с собакой. Узнайте, как планировать маршрут, обеспечить комфорт для питомца и подготовиться к приключению, чтобы провести время на свежем воздухе с максимальной пользой для вас и вашего четвероногого друга.

Читать полностью » Приручение бездомной кошки начинается с создания безопасного пространства сегодня в 18:11
Шаг за шагом к доверию: вот как приручить бывшую уличную кошку без стресса

Бывшие уличные кошки редко доверяют людям сразу. Узнайте, как шаг за шагом завоевать их доверие, не нарушая границы и не вызывая страха.

Читать полностью » Норвежский лундехунд признан единственной породой собак с шестью пальцами сегодня в 17:18
Собака с шестью пальцами на лапах: такое редкое чудо природа создала в Норвегии

Шесть пальцев, невероятная гибкость и история спасения. Узнайте, почему редкий норвежский лундехунд чуть не исчез и чем он удивляет учёных и кинологов.

Читать полностью » Немецкие доги являются потомками старинных травильных собак — булленбейсеров сегодня в 16:08
Собака размером с человека — готовы ли вы к этому: финансовая сторона немецкого дога

Мечтаете о немецком доге? Узнайте всю правду о сложностях содержания этой благородной породы, с которыми придется столкнуться ее владельцу.

Читать полностью » Некоторые собаки обладают повышенной чувствительностью и могут отказываться от миски из-за запаха сегодня в 16:05
Почему собака ест только с ваших рук: от страха до болезни — все причины раскрыты

Почему ваш питомец отказывается есть из миски и предпочитает брать корм только с ваших рук? Узнайте о скрытых причинах этого поведения и способах его мягкой коррекции.

Читать полностью » Игра в перетягивание не вызывает агрессию у собак, если соблюдать правила сегодня в 15:59
Ваш пёс игнорирует дорогие игрушки: вот почему и как это исправить за пару дней

Хотите купить игрушку, которая станет хитом у вашей собаки, а не разочарованием? Узнайте, как подобрать идеальный вариант, учитывая все особенности вашего питомца.

Читать полностью » Профессиональные сыскные собаки иногда используются для поиска пропавших домашних питомцев сегодня в 15:02
Где и как крадут собак: неожиданные места, где ваш пёс становится лёгкой добычей

Почему пропадают породистые собаки и как защитить своего питомца от злоумышленников? Узнайте о мотивах преступников и эффективных мерах безопасности.

Читать полностью » Вомероназальный орган позволяет кошке буквально пробовать воздух сегодня в 14:52
Ваша кошка не веселится — она анализирует: что скрывается за знаменитой «улыбкой» питомца

Замечали за своей кошкой странную "улыбку"? Узнайте, что на самом деле означает эта гримаса и какие секреты окружающего мира читает ваш питомец с её помощью.

Читать полностью »

Новое соединение в синтезе метиленомицина А показало в 100 раз большую активность против MRSA и VRE
Садовод Андрей Туманов назвал безопасные альтернативы навозу для огорода и сада
Volkswagen предложил владельцам Honda CR-V скидку до 2000 долларов на новые Tiguan и Taos
Продажи ретроприставок Sega и Dendy выросли втрое — данные "Авито"
Эксперты советуют использовать крупы и овощи для быстрых и недорогих домашних обедов
Кукуруза в огороде лучше растёт на светлых и защищённых участках – Анна Козлова
В России запущено производство первой отечественной вакцины от ВПЧ
ASTAR: слюна комаров модулирует воспаление, что помогает вирусам чикунгунья и денге проникать в организм
