Домашние животные управляют нашей жизнью: вот почему они влияют на важнейшие решения миллениалов

В последние несколько лет все чаще можно слышать о том, как взрослые, особенно миллениалы и поколение Z, полностью поглощены своими питомцами. Многие пары отказываются от детей, предпочитая завести кота, или покупают дом исключительно для того, чтобы их собака наконец-то могла наслаждаться собственным двором. На первый взгляд может показаться, что все сводится только к этому, но на самом деле все гораздо глубже.

Реальность такова, что люди начинают строить всю свою жизнь и бюджет с учетом потребностей своих питомцев.

Влияние питомцев на жизнь

В недавнем опросе 400 владельцев домашних животных на платформе Dodo 90% респондентов заявили, что наличие питомца является одним из самых важных факторов в их жизни. Большинство из них также отметили, что наличие питомца влияет на то, как они обустраивают дом, куда и когда путешествуют, а также на их финансовое планирование и выбор брендов.

Практически половина опрошенных владельцев согласились с тем, что завести питомца стало одним из первых серьезных решений в их жизни, что делает обеспечение лучших условий для питомца важной задачей.

Как питомцы влияют на наши финансовые решения?

Владельцы домашних животных принимают все финансовые решения с учетом потребностей своих питомцев. Где путешествовать, где жить, какой дом купить, как его обставить, какой автомобиль выбрать, какие фитнес-программы соблюдать, даже планы на ужин — питомцы оказывают большее влияние, чем родители, на многие важные решения в жизни.

Некоторые люди проектируют целые спальни с мебелью и декором, предназначенным для детей, чтобы их собака могла наслаждаться личным пространством. Они планируют походы в кемпинг, учитывая, что их кошка обязательно поедет с ними. Для многих людей питомцы являются полноправными членами семьи, и их мнение часто становится решающим при выборе важных жизненных этапов.

Влияние питомцев на личные отношения

Трое из четырех владельцев домашних животных заявляют, что их питомцы даже влияют на их дружеские отношения и выбор людей, с которыми они общаются.

Домашние животные — это не просто члены семьи, они оказывают влияние на каждый аспект жизни, включая выбор друзей и близких.