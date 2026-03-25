Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:28

Россия открывается с новой стороны: в эти города тянет жителей Петербурга, уставших от серого неба

Жители Санкт-Петербурга стали втрое чаще планировать семейные поездки по России во время весенних каникул по сравнению с прошлым годом. Казань вошла в список наиболее востребованных направлений для организации детского досуга, наряду с Москвой, Псковом, Калининградом и Нижним Новгородом. Представители туристического сервиса отмечают высокий интерес к культурно-историческим центрам и локациям для активного отдыха. Статистика бронирований охватывает данные за март 2026 года.

Весенние каникулы текущего года ознаменовались резким скачком спроса на внутренние маршруты среди петербуржцев. Согласно наблюдениям сервиса "Островок", число бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в три раза. Рост активности путешественников связывают с переориентацией семей на доступные и насыщенные культурной программой направления.

Путешественники из Санкт-Петербурга демонстрируют конкретные предпочтения, выбирая локации с богатой исторической составляющей. Помимо архитектурных памятников, спросом пользуются регионы, предлагающие условия для активного времяпрепровождения.

"Динамика спроса на внутренние поездки среди жителей крупных мегаполисов продиктована развитием региональной инфраструктуры. Семьи стремятся выбирать локации, где сочетаются историческое наследие и возможности для качественного семейного досуга. Попадание Казани в топ рейтинга закономерно, так как город стабильно удерживает позиции по уровню сервиса. Увеличение числа бронирований свидетельствует о зрелости внутреннего рынка и готовности туристов к коротким, но насыщенным путешествиям".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Популярные направления для семей

Рейтинг востребованных у петербуржцев городов включает в себя как крупные мегаполисы, так и центры с выраженной туристической спецификой. В список вошли Москва и Казань, а также Псков, Калининград, Великий Новгород и Ярославль. Отдельный интерес у семей вызывает Кировск, ориентированный на горнолыжный отдых, а также Выборг и Зеленоградск.

Зарубежный вектор поездок также продолжает развиваться, хотя и уступает по объемам внутреннему. Петербуржцы активно рассматривают варианты отдыха в Белоруссии, Узбекистане, Турции, Таиланде и Вьетнаме.

Такой выбор обусловлен стремлением путешественников найти баланс между привычным комфортом и новыми впечатлениями для детей. Разнообразие направлений позволяет планировать как познавательные экскурсии, так и полноценный курортный отдых.

Предпочтения при выборе жилья

Структура выбора вариантов размещения показывает, что семьи чаще всего предпочитают автономность. Порядка 45% бронирований приходится на апартаменты, что позволяет путешественникам сохранять привычный бытовой уклад.

Отельный сектор также сохраняет актуальность, распределяясь в зависимости от категории звездности. В трехзвездочных отелях останавливаются 17% семей, а гостиницы без категории выбирают 13% туристов. Еще 11% путешественников отдают предпочтение отелям уровня четырех звезд.

Данная статистика подтверждает запрос на гибкий формат поездок, где комфорт проживания играет ключевую роль. Очевидно, что наличие кухни и отдельного пространства для каждого члена семьи остается решающим фактором при выборе места для отдыха.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet