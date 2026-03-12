Город на Неве становится магнитом для путешественников: как Санкт-Петербург привлёк 12,4 миллиона туристов в 2025

Санкт-Петербург в 2025 году посетили 12,4 миллиона туристов, город занял место в тройке самых привлекательных направлений России. Почти половина приезжих уже бывали здесь раньше, уровень лояльности достиг 86 процентов. С 11 по 13 марта на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве стенд Северной столицы показал планы на 2026 год: свыше 500 ярких событий. О новых маршрутах, развитии гостеприимства и возвратном туризме рассказали председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич и гендиректор СПб ГБУ "Конгрессно-выставочное бюро" Сергей Азаренков.

Тенденции в туризме Петербурга

Город фокусируется на креативных подходах и нишевом маркетинге, чтобы удерживать интерес гостей. Расширяют маршрутную сеть для разных аудиторий, совершенствуют продукты с отелями и туркомпаниями. В прошлом году запустили формат "Сезон премьер" с октября по апрель — театральные постановки, музейные экспозиции, фестивали на любой вкус.

Каждый маршрут здесь уникален, его проходят по-новому, это помогает распределять потоки. Бизнес активно встраивается в такие предложения, привлекая больше посетителей. Петербург становится хабом межрегионального туризма, сотрудничая с Северо-Западом, Москвой и Беларусью.

"Развитие городской инфраструктуры напрямую влияет на туристический поток, особенно в таких центрах, как Петербург. Новые маршруты по спальным районам и креативным пространствам позволяют раскрывать город с неожиданных сторон, повышая возвратность гостей. Сотрудничество регионов усиливает общую привлекательность, распределяя нагрузку и создавая синергию. Это не только экономит ресурсы, но и формирует устойчивый интерес к территории." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Такая стратегия делает сезонность менее заметной, гости возвращаются за свежими впечатлениями. Лояльность растет благодаря разнообразию предложений.

Новые маршруты и события

В 2025 году открыли девять маршрутов по экотуризму, научно-популярным и патриотическим темам. Два из них — о Петре I и "Новая туристическая география" — получили национальный статус еще в 2024-м, а потом адаптировали для инклюзивных групп. Проект "Новая туристическая география" работает больше пяти лет, туроператоры его активно продвигают.

Туристы специально едут за новинками — музеями, развлекательными зонами, частными выставками, информируют на visit-petersburg.ru. Включают экскурсии по спальным районам, креативным пространствам, природным зонам, современной архитектуре. Авотуризм тоже набирает обороты, турфирмы охотно добавляют такие опции.

Событийный календарь объединяет культурные, деловые, спортивные и детские мероприятия, около 30 процентов гостей выбирают город по нему. В 2026-м запланировали больше 500 событий, доля развлекательных туристов выросла до 5,4 процента. Зимние праздники усиливают низкий сезон, повышая приток.

Деловой туризм и выставки

В 2025 году прошло 760 деловых и выставочных мероприятий, каждый восьмой турист приехал по бизнесу. Деловые гости — 1,4 миллиона человек — внесли в экономику свыше 111 миллиарда рублей, на треть больше прошлого года. Средний чек: 72 тысячи рублей от регионов России, 149 тысяч — от дальнего зарубежья.

Город идеален для MICE благодаря инфраструктуре, отелям, транспорту, многие сочетают дела с отдыхом семьями. Программа амбассадоров с 2018-го привлекла 30 мероприятий и 20 тысяч делегатов, субсидии растут в популярности. Стенд на MITT занял 110 квадратных метров с 25 соэкспонентами — зоны консультаций, переговоров, викторин.

Конгресс-бюро формирует единую форумную кампанию, участвует в 15 выставках от России до Азии. Десять крупнейших событий дали контракты на 6,5 триллиона рублей, 5000 встреч, 3000 соглашений. Деловой туризм нивелирует сезонность, развивает инфраструктуру, укрепляет имидж.