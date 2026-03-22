Барабан стиральной машины
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:45

Сломалось — и в утиль: как привычки жителей Петербурга меняют рынок бытовой техники сегодня

Жители Санкт-Петербурга в среднем обновляют парк бытовой техники раз в 3,5 года, причем 73% горожан делают это вынужденно из-за поломки старых устройств. Исследование Авито Товаров и Авито Рекламы показало, что 31% покупателей принимают решение о приобретении под воздействием маркетинговых инструментов. В текущем году средний планируемый бюджет на покупку техники в Северной столице составляет 46 тысяч рублей. Опрос выявил устойчивый интерес аудитории к рынку перепродажи товаров, где у 30% опрошенных уже есть опыт покупок с рук.

Мотивы и частота покупок

Основным триггером для обновления домашнего оборудования для петербуржцев остается выход техники из строя. Аналитики отмечают, что большинство потребителей не спешит обновлять приборы без срочной необходимости. При этом существует группа ранних последователей, к которым чаще всего относится молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, обновляющая устройства в разы быстрее, чем старшие возрастные категории.

Около 37% респондентов периодически стремятся заменить имеющиеся модели на более современные версии с расширенным функционалом. Отраслевые тренды показывают, что 22% горожан совершают покупки, когда затевают ремонт или планируют обновление интерьера. Еще 10% предпочитают действовать на опережение и приобретают технику превентивно, не дожидаясь критического износа старых приборов.

Существует также категория покупателей, которые чувствительны к агрессивным распродажам. Около 16% опрошенных совершают спонтанные приобретения именно под влиянием специальных акций, что подтверждает эффективность ценового маркетинга в сегменте бытовых товаров. В целом стратегия потребления в городе остается достаточно рациональной, но подверженной влиянию медийного фона.

Влияние рекламы на выбор

Рекламные кампании играют значимую роль в формировании потребительских предпочтений для трети жителей Северной столицы. Для 6% опрошенных информационное воздействие становится решающим фактором, определяющим выбор конкретного бренда или магазина. Инструменты продвижения в цифровой среде позволяют компаниям эффективно конвертировать внимание потенциальных клиентов в реальные сделки.

"Эффективность рекламы в данном секторе напрямую зависит от площадки присутствия товара и доверия аудитории к каналу коммуникации. Мы видим, что сайты объявлений и поисковые системы стали ключевыми точками касания, где пользователь уже готов к покупке. Важно понимать, что для современного потребителя реклама сегодня выполняет роль удобного навигатора в огромном разнообразии предложений. Рост популярности цифровых платформ позволяет покупателям быстрее находить ответы на свои бытовые запросы и экономить время на изучении характеристик."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Популярность выбора техники через сайты объявлений и крупные площадки электронной коммерции достигает 33%. Столько же респондентов доверяют рекомендациям, полученным через телевидение, что подчеркивает сохраняющуюся эффективность классических медиа. Поисковые системы остаются значимым инструментом для 29% потребителей, в то время как социальные сети формируют мнение у 21% горожан.

Финансовые ожидания и ресейл

Средний бюджет, закладываемый петербуржцами на приобретение техники в 2026 году, составляет 46 тысяч рублей. Четверть опрошенных планирует уложиться в диапазон от 10 до 30 тысяч рублей, а 24% готовы тратить до 50 тысяч рублей. Существенная доля покупок приходится на бюджетные решения, где 13% потребителей рассчитывают потратить менее 10 тысяч рублей.

Экономическая активность горожан тесно переплетается с рынком бывших в употреблении товаров. Практически каждый третий житель Петербурга имеет успешный опыт приобретения техники с рук, что свидетельствует о высоком уровне доверия к ресейлу. Этот показатель наглядно демонстрирует готовность потребителей оптимизировать расходы, не теряя при этом в качестве необходимых приборов.

Интерес к подержанной технике особенно выражен в молодежной среде, где опыт таких сделок имеют 42% респондентов. Кроме того, 23% жителей города задумываются о покупке неновых устройств в ближайшей перспективе. Такой подход позволяет планировать семейный бюджет более гибко, рассматривая вторичный рынок как равноправную альтернативу покупке товаров в официальных сетях.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

