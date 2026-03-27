Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка расплачивается картой в телефоне
Девушка расплачивается картой в телефоне
© Designed by Freepik by garetsvisual is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:40

Миллионы в виртуальной корзине: петербуржцы нашли неожиданный способ совершать крупные покупки

Жители Санкт-Петербурга все чаще совершают крупные финансовые траты в цифровом пространстве. Согласно недавнему исследованию Авито, 68% петербуржцев отдают предпочтение онлайн-площадкам при покупке товаров стоимостью свыше 30 тысяч рублей. Аналитики изучили потребительское поведение и определили, какие инструменты влияния на выбор наиболее эффективны в текущем году. Результаты опроса показывают устойчивый рост доверия к сайтам объявлений как к ключевым площадкам для совершения дорогих сделок.

Каналы продаж и предпочтения покупателей

Сайты объявлений удерживают лидерство среди петербуржцев, планирующих дорогостоящие приобретения: 44% респондентов выбирают именно эти ресурсы в качестве основного канала. За ними следуют официальные интернет-магазины брендов, услугами которых пользуются 32% опрошенных. Замыкают тройку лидеров поисковые системы, через которые ищут товары около 30% петербуржцев.

Мобильные приложения остаются востребованным инструментом, их выделяют 19% аудитории. Социальные сети в данном сегменте пока занимают более скромную долю, привлекая лишь 11% пользователей для покупок с высоким ценником. Структура таких предпочтений остается стабильной даже при подготовке к значимым жизненным событиям.

В случаях, связанных с важными мероприятиями, потребители распределяют внимание практически поровну между тремя основными каналами. Интернет-магазины выбирают 30% участников, поисковые системы — 28%, а сайты объявлений — 27%. Такое распределение подчеркивает многоканальность процесса выбора дорогого товара.

Влияние рекламы на крупные сделки

Значимость рекламных сообщений в процессе принятия финального решения подтверждают 41% участников исследования. При продвижении товаров стоимостью от 30 тысяч рублей именно сайты объявлений и маркетплейсы оказались наиболее эффективными, так как их контент чаще других соответствует актуальным интересам пользователей.

Эффективность рекламных инструментов на площадках объявлений подтверждается тем, что они напрямую приводят к покупке в 39% случаев. Для сравнения, влияние социальных сетей на итоговое решение отметили 22% опрошенных, в то время как поисковые системы набрали 20%. Телевидение и работа с блогерами оказались менее результативны, показав по 17% упоминаний в качестве драйвера сделки.

Показатели вовлеченности через поисковые системы и социальные сети несколько ниже, чем у специализированных площадок. Тем не менее, 33% и 32% респондентов соответственно отмечают, что реклама в этих каналах также попадает в их запросы. Телевизионный формат в текущем рейтинге эффективности среди петербуржцев используют 28% участников.

Роль онлайн-платформ в принятии решений

Пользователь, совершая дорогостоящую покупку, проходит путь сравнения нескольких вариантов, что делает критически важным присутствие бренда в точке принятия решения. Сайты объявлений успешно конвертируют внимание в результат благодаря широкому выбору и доверию аудитории. Как отметил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон, площадки становятся значимым каналом, который влияет не только на узнаваемость марки, но и на финальное действие покупателя.

"Эволюция потребительских привычек отчетливо демонстрирует смещение акцентов в сторону цифровых инструментов. Муниципальным властям важно учитывать это при планировании инфраструктуры для поддержки локального бизнеса и сервисов. Мы видим, насколько высокий уровень доверия горожане оказывают онлайн-площадкам, подтверждая их как первичную точку входа для значимых покупок. Для администраций регионов это сигнал о необходимости цифровизации местных услуг и интеграции в привычные для жителей каналы коммуникации".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet