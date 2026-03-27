Миллионы в виртуальной корзине: петербуржцы нашли неожиданный способ совершать крупные покупки

Жители Санкт-Петербурга все чаще совершают крупные финансовые траты в цифровом пространстве. Согласно недавнему исследованию Авито, 68% петербуржцев отдают предпочтение онлайн-площадкам при покупке товаров стоимостью свыше 30 тысяч рублей. Аналитики изучили потребительское поведение и определили, какие инструменты влияния на выбор наиболее эффективны в текущем году. Результаты опроса показывают устойчивый рост доверия к сайтам объявлений как к ключевым площадкам для совершения дорогих сделок.

Каналы продаж и предпочтения покупателей

Сайты объявлений удерживают лидерство среди петербуржцев, планирующих дорогостоящие приобретения: 44% респондентов выбирают именно эти ресурсы в качестве основного канала. За ними следуют официальные интернет-магазины брендов, услугами которых пользуются 32% опрошенных. Замыкают тройку лидеров поисковые системы, через которые ищут товары около 30% петербуржцев.

Мобильные приложения остаются востребованным инструментом, их выделяют 19% аудитории. Социальные сети в данном сегменте пока занимают более скромную долю, привлекая лишь 11% пользователей для покупок с высоким ценником. Структура таких предпочтений остается стабильной даже при подготовке к значимым жизненным событиям.

В случаях, связанных с важными мероприятиями, потребители распределяют внимание практически поровну между тремя основными каналами. Интернет-магазины выбирают 30% участников, поисковые системы — 28%, а сайты объявлений — 27%. Такое распределение подчеркивает многоканальность процесса выбора дорогого товара.

Влияние рекламы на крупные сделки

Значимость рекламных сообщений в процессе принятия финального решения подтверждают 41% участников исследования. При продвижении товаров стоимостью от 30 тысяч рублей именно сайты объявлений и маркетплейсы оказались наиболее эффективными, так как их контент чаще других соответствует актуальным интересам пользователей.

Эффективность рекламных инструментов на площадках объявлений подтверждается тем, что они напрямую приводят к покупке в 39% случаев. Для сравнения, влияние социальных сетей на итоговое решение отметили 22% опрошенных, в то время как поисковые системы набрали 20%. Телевидение и работа с блогерами оказались менее результативны, показав по 17% упоминаний в качестве драйвера сделки.

Показатели вовлеченности через поисковые системы и социальные сети несколько ниже, чем у специализированных площадок. Тем не менее, 33% и 32% респондентов соответственно отмечают, что реклама в этих каналах также попадает в их запросы. Телевизионный формат в текущем рейтинге эффективности среди петербуржцев используют 28% участников.

Роль онлайн-платформ в принятии решений

Пользователь, совершая дорогостоящую покупку, проходит путь сравнения нескольких вариантов, что делает критически важным присутствие бренда в точке принятия решения. Сайты объявлений успешно конвертируют внимание в результат благодаря широкому выбору и доверию аудитории. Как отметил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон, площадки становятся значимым каналом, который влияет не только на узнаваемость марки, но и на финальное действие покупателя.