Метро, Санкт-Петербург
Метро, Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space) is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:59

Турникеты, которые понимают: как технологии упрощают жизнь петербуржцам с помощью биометрии

С начала 2025 года 19 тысяч человек оплатили проезд в петербургском метро биометрией. Терминалы установили во всех 87 вестибюлях. Сервис работает по Единой карте петербуржца с льготным тарифом в 65 рублей. Процесс занимает в среднем три секунды: подходишь к турникету на метр, смотришь в камеру до сигнала. Заместитель начальника метрополитена Вадим Арсеньев отметил рост проходов на 10 процентов еженедельно, около двух тысяч в неделю.

Как запустить биометрию

Сначала регистрируют биометрию в приложении "Госуслуги". Далее дают разрешение на использование данных для оплаты и привязывают банковскую карту. По Единой карте петербуржца тариф льготный — 65 рублей, без него стандартный.

К турникету подходят на расстояние метра. Камера фиксирует лицо за три секунды: инфракрасный свет сканирует черты, алгоритмы сопоставляют с базой по физическим параметрам — расстоянию между глазами, контуру скул. Сигнал зажигается, турникет открывается.

Такая система опирается на оптику и машинное обучение, где физика волн света встречается с антропологией уникальных черт лица. Петербург стал пионером в полноценном покрытии всех вестибюлей — 87 точек готовы к потоку.

Цифры роста и удобства

С запуска в 2025-м накопилось 19 тысяч оплат. Еженедельно фиксируют около двух тысяч проходов, с приростом в 10 процентов от недели к неделе. Люди ценят скорость и отсутствие карт в кармане.

"Биометрия меняет городскую инфраструктуру, делая транспорт плавным и без задержек. В Петербурге это уже 87 вестибюлей, и рост на 10 процентов показывает, что горожане адаптируются быстро. Такие технологии снижают нагрузку на кассы, экономят время всем. В перспективе это шаг к умным городам, где идентификация интегрируется естественно."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

"Мы наблюдаем сейчас 10-процентный, где-то около двух тысяч проходов еженедельно, рост от недели к неделе с помощью биометрии. Люди пробуют, нравится — не надо носить с собой документы и карты, ты проходишь достаточно быстро с помощью биометрического терминала", — рассказал заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев.

Рост держится стабильно.

Исправления и планы

Сначала алгоритмы давали сбои в узком поле зрения. Теперь терминал подсказывает: "Удалитесь" или "Приблизьтесь", чтобы избежать двойных списаний. Сбербанк доработал систему под реальные сценарии.

"Мы увидели ряд алгоритмов, которые неправильно работали, мы их исправили, то есть сейчас, если биотерминал работает в узком поле, он напишет: "Удалитесь" или "Приблизьтесь". Таким образом, мы убираем возможные варианты двойных списаний", — подчеркнул заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергей Фикс.

Ошибки ушли, надежность выросла.

Пока терминалы стоят на одном турникете в вестибюле, обычно крайнем. Скоро их добавят, чтобы охватить больше потоков. Масштаб расширится естественно.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

