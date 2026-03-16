МЧС
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:35

Ледяной капкан захлопнулся: акватория Петербурга закрыта для прогулок под страхом денежной кары

В Санкт-Петербурге с 16 марта 2026 года официально введен полный запрет на выход на лед Финского залива. Соответствующее решение было озвучено представителями МЧС в ходе профильной пресс-конференции. Теперь в городе не осталось ни одного водоема, прогулки по которому были бы легальными, так как ранее аналогичные ограничения уже распространились на все реки и каналы северной столицы. За нарушение данного постановления предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером от 1 до 5 тысяч рублей, контроль за соблюдением меры возложен на комитет по вопросам законности.

Риски весеннего ледохода

Специалисты экстренных служб называют середину марта наиболее критическим периодом для горожан, игнорирующих запреты. В ближайшее время ожидается начало активного движения льда с Ладожского озера, в результате чего крупногабаритные ледяные поля устремятся в акваторию Финского залива.

Юрий Данчук, возглавляющий поисково-спасательную службу, настоятельно рекомендует родителям уделять повышенное внимание досугу детей и проводить разъяснительные беседы о смертельной опасности нахождения на тающем льду. При обнаружении людей, оказавшихся в ловушке на отколовшихся льдинах, очевидцам надлежит незамедлительно вызывать спасателей, максимально точно фиксируя местоположение для ускорения работы групп реагирования.

"Муниципальные власти совместно со спасательными подразделениями принимают все необходимые меры для предотвращения трагедий на городских водоемах. Весеннее потепление делает лед крайне нестабильным и опасным для передвижения, независимо от внешней толщины покрытия. Важно донести до граждан мысль о том, что никакой улов или скоротечное развлечение не стоят человеческой жизни. Контроль за соблюдением запрета станет строже, а информирование населения — интенсивнее в течение всего опасного периода."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Текущее состояние акватории

Виктор Колесов, занимающий пост главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС Петербурга, констатировал практически полное освобождение вод реки Невы в центральных районах города. Тем не менее, в Невской губе и на самом заливе ледяной покров еще сохраняется, но он уже активно разрушается под воздействием ветровой нагрузки.

Эксперт подчеркнул, что даже ожидаемые кратковременные понижения температуры не способны вернуть льду былую прочность. Его внутренняя структура уже нарушена процессами таяния, поэтому любое механическое воздействие может привести к мгновенному провалу, который в ледяной воде становится фатальным для человека.

Статистика происшествий

С начала текущего года спасатели зафиксировали уже 6 инцидентов, связанных с нахождением людей на городских водоемах, которые закончились трагически или потребовали экстренной помощи. Статистика подтверждает два смертельных исхода, при этом общее число спасенных граждан достигло 232 человек, в числе которых преобладают любители подледной рыбалки и несовершеннолетние.

Работу дежурных смен сейчас можно охарактеризовать как усиленный режим, обусловленный постоянными выездами на вызовы. Только за одни сутки спасатели 6 раз направлялись на помощь рыбакам, которые часто рискуют здоровьем ради добычи. Также отмечаются случаи потери дорогостоящего оборудования: буквально позавчера в глубинах залива утонули две мотособаки, а утром 16 марта сотрудникам МЧС вновь пришлось вытаскивать из ледяной полыньи пострадавшего рыбака.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

