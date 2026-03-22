Кошелёк под прицелом: февральская продуктовая корзина в Петербурге сменила ценовой вектор

Стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-Петербурге по итогам февраля 2026 года достигла 8800 рублей. Согласно отчету Петростата, динамика цен продемонстрировала умеренный рост на 0,2 процента в сравнении с январскими показателями. Основным драйвером удорожания потребительской корзины стали сезонные колебания цен на овощную и фруктовую продукцию. При этом рыночная конъюнктура сохранила разнонаправленные тренды, обеспечив снижение стоимости ряда товаров из социально значимого списка.

Ценовая динамика февральской корзины

Февральская фиксация цен на уровне 8,8 тысячи рублей отражает текущее состояние продовольственной инфляции в городской черте. Рост на 0,2 процента выглядит незначительным в суточной отчетности, однако в масштабах бюджета домохозяйств он обозначает смену ценового тренда после январского периода. Аналитики отмечают, что минимальная корзина включает фиксированный перечень товаров, необходимых для базового физиологического существования человека.

Статистические данные Петростата наглядно иллюстрируют, как изменение стоимости отдельных категорий товаров отражается на общей сумме. В структуре затрат Петербуржцев овощи и фрукты традиционно занимают значительную долю, поэтому любые колебания в этой группе мгновенно корректируют общий показатель. Сохранение баланса между доступностью продуктов и их рыночной ценой остается критически важным для формирования потребительских настроений.

"Любое изменение цен на продукты повседневного спроса требует системного анализа всех звеньев цепочки поставок. В текущих условиях крайне непросто удерживать баланс между интересами логистических компаний и покупательной способностью населения. Важно понимать, что февральские показатели — это результат совокупности факторов, включая сезонность и доступность складских запасов в регионе. Стабильность минимальной корзины напрямую зависит от эффективности управления муниципальными продовольственными резервами и работы с поставщиками". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Лидеры роста и падения цен

Наиболее существенное давление на кошельки петербуржцев в рассматриваемый период оказали сладкий перец, прибавивший в цене 16,2 процента, и виноград, подорожавший на 8,3 процента. В число товаров, продемонстрировавших заметный рост, также вошли морковь с показателем 5,9 процента и помидоры, стоимость которых увеличилась на 2,7 процента. Эти значения подтверждают нестабильность поставок свежей плодоовощной продукции в зимнее время.

На фоне общего дорожания категории нашлись и товары, которые стали доступнее для покупателей. Лидерами снижения стали апельсины, цена на которые упала на 10 процентов, что позволяет рассматривать их как временное бюджетное дополнение к рациону. Также в перечне подешевевших позиций оказались лук и свекла, стоимость которых уменьшилась на 5,4 и 3,6 процента соответственно.

Факторы влияния на статистику

Сезонный фактор остается ключевым элементом, который определяет наполняемость продуктовой корзины и ее итоговую стоимость в конце зимы. Отсутствие урожая в северных регионах накладывает высокие обязательства на участников рынка по организации поставок из южных областей или стран-импортеров. Логистические издержки закономерно включаются в чек, что делает цены на свежие овощи достаточно волатильными.

Статистика за февраль подчеркивает необходимость внимательного отслеживания изменений в каждом сегменте продовольственного рынка. Поскольку минимальный набор является базовым индикатором социальной стабильности, органы управления регулярно анализируют полученные данные для оценки нагрузки на бюджет жителей города. Рост цен на 0,2 процента в такой сложной категории товаров считается контролируемым процессом.