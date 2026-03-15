Прогулка по торговому центру
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:47

Северная столица диктует стиль: петербуржцы нашли способ выглядеть дорого за скромные деньги

Жители Санкт-Петербурга демонстрируют стабильно высокий интерес к вопросам моды, ежегодно расходуя на обновление гардероба в среднем по 27 тысяч рублей. Согласно результатам последних социологических опросов, свыше половины петербуржцев следят за актуальными тенденциями, при этом 17% респондентов делают это системно и глубоко. Покупательская активность населения поддерживается общим интересом к стилю, что отражается на показателях розничного сектора региона.

Горожане формируют свой стиль, опираясь на визуальные наблюдения за окружающими: порядка 40% опрошенных оценивают внешний вид прохожих, выбирая подходящие для себя решения. Еще 39% респондентов предпочитают анализировать ассортимент торговых площадок, чтобы составить представление о текущих трендах. Подобный подход позволяет жителям оставаться включенными в общегородской контекст моды.

Молодая аудитория в возрастной группе от 18 до 24 лет склонна доверять лидерам мнений и блогерам. Именно этот сегмент населения наиболее активно интегрирует цифровой опыт в реальную жизнь, экспериментируя с образами чаще других категорий граждан. Мужская часть населения проявляет умеренную вовлеченность: около 43% мужчин обращают внимание на актуальную повестку.

Для мужской аудитории важными каналами получения сведений остаются личное наблюдение и тематический видеоконтент. Женская часть населения, напротив, проявляет более высокую готовность к рискованным стилистическим решениям и постоянному обновлению элементов гардероба. Эта динамика подтверждает, что визуальная культура для петербуржцев является важным инструментом социализации.

"Формирование стиля в крупном мегаполисе неизбежно опирается на социальное взаимодействие и наблюдение за городской средой. Муниципальные структуры отмечают, что высокая покупательская активность отражает не только стремление к эстетике, но и общую динамику развития потребительского сектора. Мы видим, как изменились привычки горожан, которые стали более избирательными в покупках. Это свидетельствует об интеллектуализации подхода к потреблению в условиях современного городского пространства".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Структура расходов на гардероб

Финансовые вложения в одежду распределяются неравномерно среди различных групп населения Петербурга. Большинство участников опроса — порядка 38% — ограничивают свои затраты суммой до 15 тысяч рублей в год. Это соответствует выбору функциональных вещей базового назначения, которые составляют основу повседневного фонда одежды.

Средний сегмент покупателей, тратящий от 15 до 30 тысяч рублей, охватывает почти пятую часть населения. Верхний ценовой диапазон охватывает более состоятельных горожан: так, 12% жителей направляют на моду от 30 до 50 тысяч рублей, а 14% тратят свыше 50 тысяч рублей ежегодно. Разброс цифр указывает на возможность выбора широкого спектра ценовых категорий в торговых сетях города.

Высокая активность в розничном обороте, достигшем 246,5 млрд рублей в целом по Петербургу, подпитывается именно этим сегментом торговли. Постоянный спрос на новинки позволяет ритейлерам сохранять устойчивые позиции, а жителям — реализовывать свои стилистические предпочтения. Мода, таким образом, становится одним из фундаментальных факторов городской экономики.

Предпочтения в выборе образов

Основную часть потребительской корзины петербуржцев составляют повседневные вещи. Около 60% жителей делают выбор в пользу практичных вариантов одежды, которые подходят для регулярного использования. Покупка обуви становится приоритетом для каждого второго респондента, что объясняется климатическими условиями и необходимостью сочетать комфорт с актуальным дизайном.

Верхняя одежда, соответствующая последним тенденциям, вызывает интерес у 39% горожан. Более специфические категории товаров, такие как платья или деловые костюмы, приобретаются чуть реже, примерно в 23% случаев. Аксессуары, которые дополняют сложившийся образ, выбирают 27% покупателей, стремясь подчеркнуть индивидуальность.

Сезонность значительно влияет на предпочтения: в весенний период отмечается рост востребованности спортивного стиля, особенно среди мужчин. Женская аудитория чаще склонна к выбору минималистичных решений и строгих силуэтов, которые сохраняют популярность вне зависимости от быстротечных трендов. Классическое направление остается неизменным стандартом для значительной доли населения города.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

