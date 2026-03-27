Жители Санкт-Петербурга при покупке косметических средств чаще всего опираются на рекомендации близких, стоимостные показатели и сведения из рекламных объявлений на платформах. Аналитическое исследование, проведенное сервисами Авито, показало, что выбор уходовой продукции стал для горожан процессом, требующим учета состава и отзывов потребителей. В среднем ежемесячные расходы на подобные товары достигают 4,5 тысяч рублей. Сложившиеся потребительские предпочтения демонстрируют разницу в подходах между возрастными группами и гендерными предпочтениями. Данные актуальны на конец марта 2026 года.

Потребительские привычки и приоритеты при выборе

Основными критериями при покупке косметики для петербуржцев остаются финансовая доступность, химический состав продукта и накопленная база отзывов. Порядка 59% опрошенных ставят во главу угла ценник, еще 43% внимательно изучают ингредиенты, а 35% тратят время на чтение мнений других покупателей. Высокая значимость стороннего мнения подтверждается тем фактом, что рекомендации знакомых становятся решающим фактором в 34% случаев.

Подобный подход к покупкам объясняется необходимостью ориентироваться в условиях широкого товарного предложения. Даже при наличии большого количества доступных марок, покупатели часто стараются минимизировать риски, доверяя проверенным рекомендациям. Этот сценарий типичен для рынков с высокой плотностью игроков, где потребитель защищается от неудачных трат через социальные фильтры в лице знакомых и цифровых отзывов.

Рынок демонстрирует высокую динамику, ведь поиск оптимального соотношения цены и качества требует постоянного мониторинга площадок. С учетом средних трат в 4,5 тысячи рублей, покупатели проявляют осмотрительность, не спеша принимать импульсивные решения без предварительной оценки состава и репутации бренда.

Роль рекламы в принятии решений

Онлайн-реклама оказывает заметное влияние на поведение двух третей горожан, однако ее эффективность различается в зависимости от возраста аудитории. Среди молодых жителей Санкт-Петербурга рекламные сообщения становятся определяющим фактором выбора в 19% случаев, тогда как для пожилых граждан этот показатель составляет лишь 5%. Более четверти опрошенных признают, что замечают рекламные объявления, но продолжают опираться на другие критерии оценки продукта.

"В текущих условиях насыщенного рынка потребителям крайне сложно самостоятельно ориентироваться в огромном количестве предложений уходовой косметики. Рекламные инструменты в данном случае выполняют важную функцию навигации, помогая пользователям отсеивать лишнее и находить именно те средства, которые соответствуют их индивидуальным запросам. Это снижает уровень информационной нагрузки на покупателя и позволяет быстрее совершать целевой выбор товара." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Маркетинговые инструменты на сайтах объявлений и маркетплейсах формируют выбор у 22% петербуржцев. Эта тенденция подтверждает, что платформы электронной коммерции перестали быть только пространством для сделок, превратившись в полноценную среду для поиска информации о составе и качестве косметики.

Структура спроса и лояльность брендам

Анализ структуры покупок показывает, что 35% горожан концентрируются на средствах для ухода за лицом, в то время как 32% отдают предпочтение кремам и сывороткам. Интересно, что 31% покупателей принципиально не привязываются к конкретным маркам, постоянно тестируя новые предложения. Российские производители уверенно занимают рыночную нишу: около 34% опрошенных делают выбор в пользу отечественных брендов.

Существуют четкие гендерные различия в товарных категориях. Мужчины чаще проявляют интерес к парфюмерии, в то время как женская часть аудитории активно инвестирует в продукты для очищения кожи, интенсивные сыворотки и декоративную косметику. Сектор ухода за волосами и декоративные средства привлекают около четверти потребителей.

Отсутствие строгой привязки к одному бренду у значительной части аудитории создает высокую конкуренцию среди производителей. Маркам приходится бороться за внимание покупателя не только качеством, но и адекватным ценообразованием, которое остается ключевым рычагом в условиях большого выбора.