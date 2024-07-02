В Санкт-Петербурге правоохранительные органы инициировали расследование гибели двух горожан в результате падения деревьев, вызванного сильным ветром. Об этом во вторник сообщило Главное управление Следственного комитета России по городу.
Вечером предыдущего дня в Московском районе мегаполиса произошло несчастье: рухнувшее дерево нанесло смертельные травмы 36-летней женщине. Жертва скончалась на месте происшествия.
Параллельно с этим на проспекте Шаумяна аналогичный инцидент привел к тяжелым последствиям для 11-летнего ребенка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик позднее скончался в медицинском учреждении.
Региональное управление Следственного комитета России сообщило о начале проверок по данным фактам. К изучению обстоятельств происшествий также подключились районные прокуратуры.
Накануне вечером в ряде районов Санкт-Петербурга наблюдались экстремальные погодные условия. Порывы ветра достигали скорости 31 метра в секунду, сопровождаясь интенсивными ливневыми осадками.
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