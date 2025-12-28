Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Крепость Корела осенью
Крепость Корела осенью
© commons.wikimedia.org by Denis Churin is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 11:36

Петербург шумит, область дышит: куда ведёт новогодний побег из мегаполиса

Небольшие города Ленобласти сделают Новый год более уютным — ТурПром

Новогодний Петербург с каждым годом становится всё более шумным и переполненным. Прогулки по центру превращаются в квест, а праздничное настроение легко теряется в очередях и пробках. Всё больше жителей и гостей города задумываются о смене маршрута. Об этом сообщает ТурПром.

Ленинградская область как альтернатива мегаполису

Ленинградская область предлагает иной формат праздника — спокойный, атмосферный и по-настоящему зимний. Здесь нет давки и суеты, зато есть старинные улицы, заснеженные парки, крепости и ощущение живого праздника. Каждый из городов области по-своему раскрывается в новогодние дни, предлагая собственный сценарий отдыха — от средневековой сказки до духовного уединения.

Выборг: средневековая зима

Выборг, расположенный примерно в 130 километрах от Петербурга, часто называют самым "европейским" городом Ленобласти. В новогодние дни его узкие улочки, старинные дома и крепостные стены создают ощущение путешествия во времени.

Центральной точкой притяжения становится Выборгский замок с праздничными программами, ярмарками и интерактивами. Старый город украшен огнями, а в парке Монрепо особенно живописны зимние прогулки и катание на санках. Добраться сюда можно электричкой с Финляндского вокзала или автобусом от метро "Парнас".

Приозерск: тишина Ладоги

Приозерск подойдёт тем, кто хочет встретить Новый год ближе к природе. Город стоит на берегу Ладожского озера и сочетает северную сдержанность с историческим колоритом. Главной достопримечательностью остаётся крепость Корела, где в праздничные дни проходят тематические программы.

Заснеженные берега Ладоги, городской парк с ёлкой и спокойная атмосфера делают Приозерск хорошим выбором для размеренного отдыха. Дорога займёт около трёх часов на электричке или примерно два часа на автобусе от "Девяткино".

Гатчина: императорский Новый год

Гатчина — вариант для тех, кто ценит историю и дворцовые пейзажи. Зимой Гатчинский дворец и парк выглядят особенно торжественно. В праздничные дни здесь проводят специальные экскурсии и мероприятия, а аллеи парка подходят для неспешных прогулок и зимних развлечений. Дополняют атмосферу рождественские ярмарки и городские гуляния. Доехать до Гатчины проще всего с Балтийского вокзала или автобусом от метро "Московская".

Старая Ладога: дух древней Руси

Старая Ладога — место для тех, кто ищет не шумный праздник, а особое настроение. Древние валы, крепость и церкви под снегом создают ощущение живой истории. В новогодние дни здесь проводят тематические экскурсии, рассказывающие о традициях праздника на Руси, а в храмах проходят рождественские службы. Путь сюда займёт больше времени, но впечатления компенсируют дорогу.

Тихвин: духовное Рождество

Тихвин известен своим монастырём и Тихвинской иконой Божией Матери. В праздничный период город становится центром паломничества и спокойного семейного отдыха. Рождественские богослужения, музей Римского-Корсакова с праздничными программами и ярмарки создают особую, сосредоточенную атмосферу. Доехать можно автобусом от автовокзала №2.

Почему такой формат набирает популярность

По словам специалистов, интерес к новогодним поездкам по Ленинградской области стабильно растёт. Люди всё чаще выбирают не масштаб и шум, а впечатления, тишину и ощущение "настоящего" праздника. Региональные города позволяют совместить отдых, культуру и природу без лишнего стресса.

В итоге такой формат становится своеобразной перезагрузкой: без спешки, с прогулками, историей и зимними пейзажами. И всё это — всего в нескольких часах езды от Петербурга.

