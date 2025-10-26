Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофе перед тренировкой
Кофе перед тренировкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 7:06

Пьёте кофе ради бодрости — получаете налёт усталости на зубах: как сохранить белизну без отказа от любимого вкуса

Кофе, чай и вино ускоряют потемнение эмали и чувствительность зубов — Луиза Автандилян

Белоснежная улыбка — это не просто эстетика, а отражение общего состояния здоровья. Цвет зубной эмали во многом зависит от питания и привычек, и даже самые качественные отбеливающие пасты не помогут, если каждый день вы пьёте кофе литрами или увлекаетесь фруктовыми соками. По словам стоматолога Луизы Автандилян, определённые продукты способны окрашивать эмаль, разрушать её структуру и вызывать чувствительность зубов. Чтобы сохранить естественную белизну, важно знать, какие продукты действуют агрессивнее всего, и как минимизировать их влияние.

Улыбка может оставаться яркой даже без дорогостоящих процедур, если вы скорректируете свой рацион и введёте простые правила ухода.

Сравнение

Продукт Воздействие на зубы Частота употребления Альтернатива
Кофе и чай Окрашивание из-за дубильных веществ Ежедневно Травяные чаи, цикорий
Красное вино Потемнение и разрушение эмали Иногда Белое сухое вино
Ягоды и соки Пигментация и кислотное воздействие Часто летом Разбавленные соки, компоты
Цитрусовые Повышение чувствительности зубов Умеренно Яблоки, груши
Соусы и специи Оттенок эмали сереет По мере надобности Сливочные и ореховые соусы

Советы шаг за шагом

  1. Пейте через трубочку. Это простой способ снизить контакт напитков с эмалью.

  2. Полощите рот водой. После кофе, вина или ягод быстро промойте рот — так вы удалите пигменты, пока они не впитались.

  3. Не чистите зубы сразу после кислых продуктов. Эмаль в этот момент размягчена, и щётка может её повредить. Подождите 20-30 минут.

  4. Выбирайте щадящие пасты. Отбеливающие средства стоит использовать не чаще 2-3 раз в неделю.

  5. Посещайте стоматолога каждые 6 месяцев. Профессиональная чистка возвращает эмали природный цвет и устраняет налёт.

"После кофе или вина достаточно просто прополоскать рот водой — это в разы снижает риск окрашивания эмали", — отметила стоматолог Луиза Автандилян.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сразу чистить зубы после цитрусовых или вина.
    Последствие: истончение и микротрещины эмали.
    Альтернатива: подождать полчаса и затем чистить мягкой щёткой.

  • Ошибка: ежедневно использовать отбеливающую пасту.
    Последствие: повышенная чувствительность и разрушение эмали.
    Альтернатива: чередовать отбеливающую пасту с реминерализирующей.

  • Ошибка: игнорировать налёт и пигментацию.
    Последствие: образование камня и кариеса.
    Альтернатива: проходить профессиональную чистку дважды в год.

А что если… отказаться от кофе невозможно?

Если утро без кофе кажется невозможным, используйте трубочку, пейте быстро, не смакуя напиток, и обязательно ополосните рот водой. Можно добавить немного молока — это снизит концентрацию дубильных веществ. Также стоматологи советуют чередовать кофе с чистой водой или жевательной резинкой без сахара, чтобы нейтрализовать кислотность.

Плюсы и минусы продуктов, влияющих на эмаль

Плюсы Минусы
Ягоды и фрукты богаты антиоксидантами Содержат кислоты, разрушающие эмаль
Кофе и чай бодрят и содержат полифенолы Оставляют стойкий пигмент
Вино улучшает кровообращение Повышает пористость эмали
Соусы добавляют вкус блюдам Содержат красители и уксус
Цитрусовые укрепляют иммунитет Повышают чувствительность зубов

FAQ

Какой напиток безопасен для белизны зубов?
Вода и молоко не окрашивают эмаль и способствуют её укреплению.

Можно ли полностью избавиться от пигментных пятен дома?
Нет, домашние методы лишь осветляют эмаль. Для полного удаления налёта требуется профессиональная чистка.

Как часто можно пить кофе без вреда для зубов?
1-2 чашки в день допустимы, если вы соблюдаете гигиену и не забываете о полоскании.

Можно ли использовать перекись водорода для отбеливания?
Нет, без контроля стоматолога перекись разрушает эмаль и может вызвать ожог дёсен.

Помогает ли активированный уголь для отбеливания?
Нет, его абразивность может повредить поверхность зуба.

Мифы и правда

  • Миф: тёмные продукты обязательно портят зубы.
    Правда: при регулярном уходе и полоскании их влияние минимально.

  • Миф: отбеливающая паста безопасна для ежедневного применения.
    Правда: она истончает эмаль, если использовать её слишком часто.

  • Миф: яблоки заменяют чистку зубов.
    Правда: яблоки лишь частично очищают поверхность, но не заменяют зубную щётку.

Исторический контекст

Забота о белизне зубов — вовсе не современная мода. Уже в Древнем Египте использовали пасты из пемзы и золы, а в Древнем Риме применяли порошок из кораллов. В Средневековье считалось, что белые зубы — признак благородства, и женщины натирали их лимонным соком (что, увы, разрушало эмаль). Лишь в XX веке появились безопасные методы отбеливания и фторсодержащие пасты, сделавшие уход более щадящим.

Три интересных факта

  1. Кофе окрашивает эмаль не столько из-за цвета, сколько из-за танинов — органических кислот.

  2. Красное вино содержит и пигменты, и кислоты, поэтому воздействует на эмаль вдвойне.

  3. Оттенок зубов во многом определяется генетикой: у некоторых людей эмаль от природы более прозрачная.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Бабак Ашрафи напомнил о пользе коротких зимних прогулок для здоровья сегодня в 1:30
10 минут на морозе — и организм просыпается: врачи объяснили феномен зимних прогулок

Зимой мы чаще остаёмся дома, забывая о прогулках. Рассказываем, зачем всё же стоит выходить на улицу хотя бы на десять минут в день.

Читать полностью » Врач-нутрициолог Гузман: россияне потребляют соли в два раза больше нормы ВОЗ сегодня в 0:23
Каждый россиянин пересаливает жизнь: эксперты подсчитали, сколько соли нас губит

Избыточное употребление соли стало привычкой для большинства россиян. Разбираемся, чем грозит такая зависимость и как вернуть вкус без вреда здоровью.

Читать полностью » Нейл-артист Соня Белахлеф: мода на естественные ногти вытесняет гель и акрил вчера в 23:43
Гель ушёл, мода осталась: почему натуральные ногти — новый символ роскоши

Отказ от геля и акрила — не приговор для ваших ногтей. Рассказываем, как восстановить их здоровье, вернуть блеск и сохранить естественную красоту без салонных процедур.

Читать полностью » Модные дома представили трендовые оттенки 2026 года — цитрин, кобальтовый и апельсиновый вчера в 23:43
Один цвет — и ваш образ будто с подиума: палитра нового сезона раскрыта

Будьте в тренде с новыми оттенками весны 2026 года! Узнайте, как яркие цвета, как цитрин и кобальтово-синий, изменят ваш гардероб и настроение.

Читать полностью » Блогеры отмечают: открытость и отказ от ретуши повышают уверенность и уменьшают тревожность вчера в 22:39
Без фильтров, без стыда: как люди с акне возвращают себе уверенность

Двенадцать человек решились показать свою кожу без фильтров и макияжа — и рассказали, как принятие себя изменило их жизнь и уверенность.

Читать полностью » Андре Вамбье: витамины B3, C, E и K поддерживают эластичность сосудов и текучесть крови вчера в 22:36
Кровь густеет, ноги тяжелеют: эти 4 витамина могут спасти сосуды от тромбов

Тромбоз — это коварная угроза для ваших сосудов. Узнайте, какие 4 витамина помогут предотвратить тромбы и как правильно питаться для здоровья ног.

Читать полностью » Врачи напомнили, что ананас богат витамином C и укрепляет иммунитет вчера в 21:27
Этот тропический плод не просто сладкий — он действует как природное обезболивающее

Узнайте, как ананас с бромелаином улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Откройте для себя секреты тропического фрукта, включая 5 удивительных фактов.

Читать полностью » Эксперты назвали грибы источником бета-глюканов и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему вчера в 20:24
Не апельсины и не лимоны: главный союзник иммунитета растёт прямо в лесу

Как грибы и правильное питание поддерживают иммунитет? Откройте секреты, чтобы защитить свой организм от простуд и инфекций.

Читать полностью »

Новости
Еда
Тарталетки с печенью трески являются отличной быстрой закуской для праздничного стола
Садоводство
Выращивание зелёного лука в опилках экономит место и обеспечивает чистоту процесса — агроном Анна Петрова
Авто и мото
Автоэксперты: современные турбомоторы служат дольше атмосферных
Наука
Открытие мумифицированных динозавров с шипами и копытами меняет представление о эволюции рептилий — Чикагский университет
Туризм
РЖД обязаны вернуть пассажирам до 100% цены билета за опоздание поезда
Спорт и фитнес
Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой
Спорт и фитнес
Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом
Дом
Эксперты рассказали, как очистить душевую лейку от налета с помощью соды и воды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet