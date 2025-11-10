Вывел собаку на мороз — и сразу пожалела: теперь всегда делаю так перед прогулкой
С приходом холодов у домашних животных повышается риск простуд, обморожений и кожных раздражений. Зима — испытание не только для уличных кошек и собак, но и для домашних питомцев, которые регулярно выходят на прогулки. Чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, стоит заранее продумать меры защиты, питание и уход.
Подготовка к зимним прогулкам
Холод и реагенты на дорогах — главные враги лап и шерсти животных. Особенно это касается короткошерстных пород.
|Что нужно сделать
|Почему это важно
|Советы по уходу
|Купить утеплённый комбинезон или попону
|Защищает грудь и спину от переохлаждения
|Выбирайте модель, не сковывающую движения
|Обработать лапы воском перед выходом
|Предотвращает трещины и химические ожоги
|Используйте специальные защитные кремы
|Промыть лапы после прогулки
|Удаляет реагенты и соль
|Тёплая вода и мягкое полотенце — лучший вариант
|Использовать ботинки
|Защищают подушечки лап
|Особенно полезно для маленьких и городских собак
"Лапы требуют особой заботы — перед выходом на улицу стоит смазать подушечки специальным воском, а после прогулки тщательно промыть их тёплой водой", — отмечают ветеринары.
Особенности содержания уличных животных
Если питомец живёт на улице или в вольере, ему требуется дополнительная защита от мороза и ветра.
|Элемент ухода
|Что нужно сделать
|Комментарий
|Вольер
|Утеплить, приподнять пол над землёй
|Использовать солому или термоковрики
|Будка
|Без щелей, с утеплёнными стенками
|Крыша должна быть водоотталкивающей
|Температурный режим
|При -20 °C и ниже — переносить в дом
|Даже уличные животные нуждаются в тепле
|Подстилка
|Менять раз в неделю
|Предотвращает накопление влаги и запаха
Питание и питьевой режим зимой
Зимой организм животных тратит больше энергии на поддержание температуры тела.
|Аспект
|Рекомендации
|Пояснение
|Калорийность
|Увеличить рацион на 15-20%
|Добавить белки, жиры и витамины
|Вода
|Следить, чтобы не замерзала
|Использовать тёплую или подогреваемую воду
|Витамины
|Подбирать комплекс с ветеринаром
|Особенно важны группы B, A и E
|Частота кормления
|Делить рацион на 2-3 приёма
|Помогает избежать переедания и вздутия живота
"Рацион стоит увеличить на 15-20%, добавить белковые продукты и витаминные комплексы", — напоминают ветеринары.
Здоровье и профилактика
Холод усиливает риск обострения хронических заболеваний. Особое внимание требуется пожилым животным.
|Проблема
|Признаки
|Что делать
|Переохлаждение
|Дрожь, бледность слизистых, апатия
|Согреть питомца, укутать, обратиться к врачу
|Обморожение
|Побледнение или посинение кожи
|Не растирать снегом, постепенно согревать
|Простуда
|Кашель, насморк, сонливость
|Поддерживать тепло, давать достаточное питьё
|Трещины на лапах
|Покраснение, боль при ходьбе
|Использовать защитные кремы, избегать реагентов
Полезные советы для владельцев
Перед зимним сезоном проверьте график вакцинаций и обработки от паразитов.
Не оставляйте питомца одного в машине на морозе — температура в салоне падает мгновенно.
В городских условиях выбирайте маршруты с минимальным количеством посыпанных реагентами тротуаров.
После каждой прогулки осматривайте лапы и шерсть.
