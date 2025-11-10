Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака зимой в парке
Собака зимой в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 23:14

Вывел собаку на мороз — и сразу пожалела: теперь всегда делаю так перед прогулкой

С приходом холодов у домашних животных повышается риск простуд, обморожений и кожных раздражений. Зима — испытание не только для уличных кошек и собак, но и для домашних питомцев, которые регулярно выходят на прогулки. Чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, стоит заранее продумать меры защиты, питание и уход.

Подготовка к зимним прогулкам

Холод и реагенты на дорогах — главные враги лап и шерсти животных. Особенно это касается короткошерстных пород.

Что нужно сделать Почему это важно Советы по уходу
Купить утеплённый комбинезон или попону Защищает грудь и спину от переохлаждения Выбирайте модель, не сковывающую движения
Обработать лапы воском перед выходом Предотвращает трещины и химические ожоги Используйте специальные защитные кремы
Промыть лапы после прогулки Удаляет реагенты и соль Тёплая вода и мягкое полотенце — лучший вариант
Использовать ботинки Защищают подушечки лап Особенно полезно для маленьких и городских собак

"Лапы требуют особой заботы — перед выходом на улицу стоит смазать подушечки специальным воском, а после прогулки тщательно промыть их тёплой водой", — отмечают ветеринары.

Особенности содержания уличных животных

Если питомец живёт на улице или в вольере, ему требуется дополнительная защита от мороза и ветра.

Элемент ухода Что нужно сделать Комментарий
Вольер Утеплить, приподнять пол над землёй Использовать солому или термоковрики
Будка Без щелей, с утеплёнными стенками Крыша должна быть водоотталкивающей
Температурный режим При -20 °C и ниже — переносить в дом Даже уличные животные нуждаются в тепле
Подстилка Менять раз в неделю Предотвращает накопление влаги и запаха

Питание и питьевой режим зимой

Зимой организм животных тратит больше энергии на поддержание температуры тела.

Аспект Рекомендации Пояснение
Калорийность Увеличить рацион на 15-20% Добавить белки, жиры и витамины
Вода Следить, чтобы не замерзала Использовать тёплую или подогреваемую воду
Витамины Подбирать комплекс с ветеринаром Особенно важны группы B, A и E
Частота кормления Делить рацион на 2-3 приёма Помогает избежать переедания и вздутия живота

"Рацион стоит увеличить на 15-20%, добавить белковые продукты и витаминные комплексы", — напоминают ветеринары.

Здоровье и профилактика

Холод усиливает риск обострения хронических заболеваний. Особое внимание требуется пожилым животным.

Проблема Признаки Что делать
Переохлаждение Дрожь, бледность слизистых, апатия Согреть питомца, укутать, обратиться к врачу
Обморожение Побледнение или посинение кожи Не растирать снегом, постепенно согревать
Простуда Кашель, насморк, сонливость Поддерживать тепло, давать достаточное питьё
Трещины на лапах Покраснение, боль при ходьбе Использовать защитные кремы, избегать реагентов

Полезные советы для владельцев

Перед зимним сезоном проверьте график вакцинаций и обработки от паразитов.

Не оставляйте питомца одного в машине на морозе — температура в салоне падает мгновенно.

В городских условиях выбирайте маршруты с минимальным количеством посыпанных реагентами тротуаров.

После каждой прогулки осматривайте лапы и шерсть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Госдума включила законопроект об учёте домашних животных в программу рассмотрения на декабрь 2025 года сегодня в 22:10
Сначала думала, что это шутка: теперь без чипа нельзя даже завести питомца

С 2026 года в России введут обязательную регистрацию домашних животных. Рассказываем, как это будет работать, какие способы маркировки предусмотрены и зачем нужна база данных питомцев.

Читать полностью » Ветеринар Лакеев: коровье молоко вызывает у котят расстройство желудка сегодня в 21:13
Раньше давала котятам коровье молоко — теперь не совершаю эту ошибку

Можно ли котёнку молоко? Разбираемся, почему обычное молоко опасно, что выбрать вместо него и как правильно кормить малыша без мамы.

Читать полностью » Кинолог Книгин: запах хозяина снижает тревогу щенка во время разлуки сегодня в 20:39
Щенок плакал, когда я уходила — пока я не попробовала этот способ

Щенок дома один? Узнайте, как подготовить его к первому разлуке, избежать стресса и сделать это безопасно и спокойно.

Читать полностью » Кинолог Афоничев: мини-пудель отличается от той-пуделя размером сегодня в 20:04
Решила поменять той-пуделя на мини — теперь понимаю, кого стоило выбрать сразу

Мини и той-пудели похожи, но не одинаковы. Разбираемся, чем они отличаются — от характера и активности до ухода и здоровья.

Читать полностью » Два пса выполнили 30 трюков за минуту и вошли в Книгу рекордов Гиннесса сегодня в 19:41
Серфер с хвостом: вот как собака покорила океан и вошла в Книгу рекордов

От серфинга до футбола: пять удивительных рекордов, которые установили собаки. Эти пушистые чемпионы вошли в историю и навсегда покорили сердца миллионов.

Читать полностью » Биолог Пецис: лисы теряют осторожность, когда их кормят люди сегодня в 17:18
Встретила лису возле дома — и теперь понимаю, почему нельзя подкармливать диких животных

Все чаще лисы появляются в городах, и многие пытаются их покормить. Но этот "добрый" жест может стоить животным жизни — вот почему делать этого не стоит.

Читать полностью » Ветеринар Гуляева назвала курицу основным источником пищевой аллергии у домашних животных сегодня в 17:00
Собака перестала спать и всё время лизала лапы — причиной оказалась миска: привычное меню едва не довело до беды

Ветеринар Екатерина Гуляева рассказала NewsInfo, на какие продукты у кошек и собак чаще всего возникает пищевая аллергия.

Читать полностью » Партнёр ревнует к своей собаке? Применяю эти психологические приёмы — и все счастливы: интрига раскрыта сегодня в 16:45

Как завоевать доверие собаки партнёра и избежать ревности? Три психологических приёма, которые помогут стать другом её пушистому охраннику.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку
Красота и здоровье
Перестала красить волосы и делать хвост — и вдруг густота вернулась: что я поняла спустя 3 месяца
Садоводство
Думала, это анекдот, но лук в колготках правда хранится лучше, чем в мешке
Авто и мото
С прицепом едем быстрее: водители теряют права из-за этой ошибки — теперь всегда проверяю скорость
Красота и здоровье
Мишель С. Грин: покраснение кожи — это может быть реакцией на стресс или раздражение
Красота и здоровье
Гормональные колебания остаются основной причиной акне у взрослых женщин, отмечают дерматологи
Садоводство
Мои огурцы пережили жару и зиму — и не завяли ни на грамм
Дом
Обновила диван без чехла и ремонта — просто добавила немного фантазии: следов от когтей не осталось
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet