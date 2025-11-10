Вывел собаку на мороз — и сразу пожалела: теперь всегда делаю так перед прогулкой

С приходом холодов у домашних животных повышается риск простуд, обморожений и кожных раздражений. Зима — испытание не только для уличных кошек и собак, но и для домашних питомцев, которые регулярно выходят на прогулки. Чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, стоит заранее продумать меры защиты, питание и уход.

Подготовка к зимним прогулкам

Холод и реагенты на дорогах — главные враги лап и шерсти животных. Особенно это касается короткошерстных пород.

Что нужно сделать Почему это важно Советы по уходу Купить утеплённый комбинезон или попону Защищает грудь и спину от переохлаждения Выбирайте модель, не сковывающую движения Обработать лапы воском перед выходом Предотвращает трещины и химические ожоги Используйте специальные защитные кремы Промыть лапы после прогулки Удаляет реагенты и соль Тёплая вода и мягкое полотенце — лучший вариант Использовать ботинки Защищают подушечки лап Особенно полезно для маленьких и городских собак

"Лапы требуют особой заботы — перед выходом на улицу стоит смазать подушечки специальным воском, а после прогулки тщательно промыть их тёплой водой", — отмечают ветеринары.

Особенности содержания уличных животных

Если питомец живёт на улице или в вольере, ему требуется дополнительная защита от мороза и ветра.

Элемент ухода Что нужно сделать Комментарий Вольер Утеплить, приподнять пол над землёй Использовать солому или термоковрики Будка Без щелей, с утеплёнными стенками Крыша должна быть водоотталкивающей Температурный режим При -20 °C и ниже — переносить в дом Даже уличные животные нуждаются в тепле Подстилка Менять раз в неделю Предотвращает накопление влаги и запаха

Питание и питьевой режим зимой

Зимой организм животных тратит больше энергии на поддержание температуры тела.

Аспект Рекомендации Пояснение Калорийность Увеличить рацион на 15-20% Добавить белки, жиры и витамины Вода Следить, чтобы не замерзала Использовать тёплую или подогреваемую воду Витамины Подбирать комплекс с ветеринаром Особенно важны группы B, A и E Частота кормления Делить рацион на 2-3 приёма Помогает избежать переедания и вздутия живота

"Рацион стоит увеличить на 15-20%, добавить белковые продукты и витаминные комплексы", — напоминают ветеринары.

Здоровье и профилактика

Холод усиливает риск обострения хронических заболеваний. Особое внимание требуется пожилым животным.

Проблема Признаки Что делать Переохлаждение Дрожь, бледность слизистых, апатия Согреть питомца, укутать, обратиться к врачу Обморожение Побледнение или посинение кожи Не растирать снегом, постепенно согревать Простуда Кашель, насморк, сонливость Поддерживать тепло, давать достаточное питьё Трещины на лапах Покраснение, боль при ходьбе Использовать защитные кремы, избегать реагентов

Полезные советы для владельцев

Перед зимним сезоном проверьте график вакцинаций и обработки от паразитов.

Не оставляйте питомца одного в машине на морозе — температура в салоне падает мгновенно.

В городских условиях выбирайте маршруты с минимальным количеством посыпанных реагентами тротуаров.

После каждой прогулки осматривайте лапы и шерсть.