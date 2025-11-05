Беру фурминатор и немного терпения — и шерсти стало в 3 раза меньше

Весна и осень — настоящие испытания для владельцев домашних животных: шерсть на полу, мебели и одежде становится ежедневной проблемой. Однако линька у кошек и собак — естественный процесс, во время которого организм обновляет шерсть, подстраиваясь под смену температуры. О том, как помочь питомцу и облегчить этот период, рассказала руководитель ветеринарного центра ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора Екатерина Воробьева.

Когда и как проходит линька

Линька у животных напрямую зависит от длины светового дня и температуры воздуха.

У собак весенняя линька начинается в марте-апреле - в этот период они сбрасывают плотный зимний подшерсток. Осенью, с сентября по октябрь, наоборот, нарастает густая шерсть для защиты от холода. Активная фаза длится 2-3 недели, а у северных пород — до месяца.

У кошек процесс аналогичен: весной они теряют "зимнюю шубу", а осенью — обзаводятся тёплым мехом. Однако у питомцев, живущих в квартирах, линька может происходить круглый год из-за постоянной температуры и искусственного освещения.

Период Изменения у животных Продолжительность Весна (март-апрель) сброс зимнего подшерстка 2-3 недели Осень (сентябрь-октябрь) рост густой шерсти до 1 месяца Круглогодично (в квартирах) умеренная линька постоянно

Сильнее всего линяют породы с густым подшерстком — хаски, шпицы, овчарки, лабрадоры, среди кошек — сибирские, британские, мейн-куны. Слабо линяют пудели, йоркширские терьеры и породы без подшерстка — сфинксы, рексы.

Почему питомец линяет сильнее обычного

Если шерсти выпадает чрезмерно, стоит обратить внимание на условия содержания и питание животного.

"Интенсивность линьки усиливается при жарком и сухом воздухе, когда отопление или кондиционер создают "вечное лето”", — отметила Екатерина Воробьева.

Кроме того, стресс, некачественные корма и болезни также провоцируют выпадение шерсти.

Причина Возможное последствие Сухой воздух ломкость волосков Недостаток белка и витаминов тусклая шерсть Стресс (переезд, груминг, визит к врачу) временная линька Паразиты, аллергии, болезни кожи залысины, зуд

Если питомец чешется, появляются ранки или проплешины, необходима консультация ветеринара.

Уход за шерстью во время линьки

Грамотный груминг помогает животным легче пережить линьку и уменьшает количество шерсти в доме.

Тип шерсти Инструменты для ухода Частота вычёсывания Короткошерстные собаки резиновые щётки-рукавицы 2-3 раза в неделю Длинношерстные собаки фурминатор, гребень с редкими зубьями, бальзам ежедневно Кошки с густым подшерстком фурминатор, пуходёрка 2 раза в неделю Короткошёрстные кошки щётка-рукавица ежедневно во время линьки

"Ежедневное вычёсывание позволяет заметно уменьшить количество шерсти в доме", — подчеркнула Воробьева.

Для длинношерстных пород подойдут бальзамы и кондиционеры, предотвращающие спутывание. У кошек регулярное вычёсывание помогает избежать образования комков шерсти в желудке.

Мытьё и груминг

Мыть животных во время линьки нужно умеренно. Частое купание не ускоряет процесс, а наоборот — может пересушить кожу.

Собаки: купание раз в 1-2 месяца; бесшерстные — 2 раза в месяц.

Кошки: мыть по мере загрязнения; избегать средств, предназначенных для собак — они содержат эфирные масла, опасные для кошек.

Международный эксперт по грумингу Надежда Румянцева отмечала, что "бритьё кошки не уменьшает количество шерсти, а делает волоски ломкими и опасными при заглатывании".

Лучше проводить комплексное груминг-мытьё каждые 7-14 дней: пилинг, шампунь для глубокой очистки, кондиционер и сушка компрессором.

Витамины и питание

Рацион напрямую влияет на качество шерсти. Екатерина Воробьева советует выбирать корма, богатые белком, жирами, омега-3 и омега-6 кислотами. Дополнительно можно давать витаминные комплексы для кожи и шерсти.

Новые продукты вводятся постепенно, чтобы избежать стресса и пищевой аллергии.