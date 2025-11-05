Беру фурминатор и немного терпения — и шерсти стало в 3 раза меньше
Весна и осень — настоящие испытания для владельцев домашних животных: шерсть на полу, мебели и одежде становится ежедневной проблемой. Однако линька у кошек и собак — естественный процесс, во время которого организм обновляет шерсть, подстраиваясь под смену температуры. О том, как помочь питомцу и облегчить этот период, рассказала руководитель ветеринарного центра ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора Екатерина Воробьева.
Когда и как проходит линька
Линька у животных напрямую зависит от длины светового дня и температуры воздуха.
У собак весенняя линька начинается в марте-апреле - в этот период они сбрасывают плотный зимний подшерсток. Осенью, с сентября по октябрь, наоборот, нарастает густая шерсть для защиты от холода. Активная фаза длится 2-3 недели, а у северных пород — до месяца.
У кошек процесс аналогичен: весной они теряют "зимнюю шубу", а осенью — обзаводятся тёплым мехом. Однако у питомцев, живущих в квартирах, линька может происходить круглый год из-за постоянной температуры и искусственного освещения.
|Период
|Изменения у животных
|Продолжительность
|Весна (март-апрель)
|сброс зимнего подшерстка
|2-3 недели
|Осень (сентябрь-октябрь)
|рост густой шерсти
|до 1 месяца
|Круглогодично (в квартирах)
|умеренная линька
|постоянно
Сильнее всего линяют породы с густым подшерстком — хаски, шпицы, овчарки, лабрадоры, среди кошек — сибирские, британские, мейн-куны. Слабо линяют пудели, йоркширские терьеры и породы без подшерстка — сфинксы, рексы.
Почему питомец линяет сильнее обычного
Если шерсти выпадает чрезмерно, стоит обратить внимание на условия содержания и питание животного.
"Интенсивность линьки усиливается при жарком и сухом воздухе, когда отопление или кондиционер создают "вечное лето”", — отметила Екатерина Воробьева.
Кроме того, стресс, некачественные корма и болезни также провоцируют выпадение шерсти.
|Причина
|Возможное последствие
|Сухой воздух
|ломкость волосков
|Недостаток белка и витаминов
|тусклая шерсть
|Стресс (переезд, груминг, визит к врачу)
|временная линька
|Паразиты, аллергии, болезни кожи
|залысины, зуд
Если питомец чешется, появляются ранки или проплешины, необходима консультация ветеринара.
Уход за шерстью во время линьки
Грамотный груминг помогает животным легче пережить линьку и уменьшает количество шерсти в доме.
|Тип шерсти
|Инструменты для ухода
|Частота вычёсывания
|Короткошерстные собаки
|резиновые щётки-рукавицы
|2-3 раза в неделю
|Длинношерстные собаки
|фурминатор, гребень с редкими зубьями, бальзам
|ежедневно
|Кошки с густым подшерстком
|фурминатор, пуходёрка
|2 раза в неделю
|Короткошёрстные кошки
|щётка-рукавица
|ежедневно во время линьки
"Ежедневное вычёсывание позволяет заметно уменьшить количество шерсти в доме", — подчеркнула Воробьева.
Для длинношерстных пород подойдут бальзамы и кондиционеры, предотвращающие спутывание. У кошек регулярное вычёсывание помогает избежать образования комков шерсти в желудке.
Мытьё и груминг
Мыть животных во время линьки нужно умеренно. Частое купание не ускоряет процесс, а наоборот — может пересушить кожу.
-
Собаки: купание раз в 1-2 месяца; бесшерстные — 2 раза в месяц.
-
Кошки: мыть по мере загрязнения; избегать средств, предназначенных для собак — они содержат эфирные масла, опасные для кошек.
Международный эксперт по грумингу Надежда Румянцева отмечала, что "бритьё кошки не уменьшает количество шерсти, а делает волоски ломкими и опасными при заглатывании".
Лучше проводить комплексное груминг-мытьё каждые 7-14 дней: пилинг, шампунь для глубокой очистки, кондиционер и сушка компрессором.
Витамины и питание
Рацион напрямую влияет на качество шерсти. Екатерина Воробьева советует выбирать корма, богатые белком, жирами, омега-3 и омега-6 кислотами. Дополнительно можно давать витаминные комплексы для кожи и шерсти.
Новые продукты вводятся постепенно, чтобы избежать стресса и пищевой аллергии.
