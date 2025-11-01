Опасный дом: какие привычные вещи угрожают жизни ваших питомцев
В доме человека скрывается немало опасностей для домашних животных — от праздничных украшений до самых обычных бытовых предметов. О том, какие вещи особенно угрожают кошкам и собакам, рассказал ветеринарный врач, руководитель ветеринарного хирургического центра ZooLand Максим Немилостив в интервью порталу "Орен".
"На первом месте среди опасных предметов находятся кости и лакомства, которые питомцы могут проглотить целиком", — пояснил Максим Немилостив.
Что представляет опасность для питомцев
Кости и лакомства
Казалось бы, кость — естественное угощение для собаки, но именно она чаще всего становится причиной травм желудка и кишечника. Острые осколки могут поранить слизистую или вызвать непроходимость.
Ветеринары советуют не давать варёные и трубчатые кости, особенно куриные и свиные. Безопаснее — специальные жевательные лакомства, предназначенные для чистки зубов.
Мишура и праздничный декор
Во время новогодних праздников животные часто играют с мишурой и гирляндами. Проглоченные блестящие нити способны перекрутить кишечник или вызвать внутренние повреждения.
Опасность повышается зимой, когда питомцы остаются одни в украшенных домах. Лучше использовать ткани и безопасные украшения, не оставляя животных без присмотра.
Нитки, иголки и волосы
Для кошек самым опасным предметом становятся нитки и швейные принадлежности. Из-за шершавости языка кошка не может выплюнуть проглоченную нить, и та попадает в желудок, вызывая спайки и воспаления.
К этой категории относятся и человеческие волосы, которые животные иногда заглатывают при игре или уходе за собой.
"Для кошек особенно опасны нитки с иголками и без них, которые животное не в состоянии выплюнуть из-за шершавости языка", — отметил Немилостив.
Игрушки и мелкие предметы
Даже безопасные на первый взгляд вещи могут стать угрозой. Питомцы часто грызут маленькие мячики, крышки, детские детали, пуговицы и скрепки. Всё это может застрять в дыхательных путях или вызвать закупорку кишечника.
Важно подбирать игрушки по размеру - они должны быть прочными, без мелких элементов и соответствовать породе и возрасту животного.
Пищевые обёртки и мусор
Животные, особенно собаки, нередко достают пищевые остатки из мусорных вёдер. Обёртки, фольга, пластиковые пакеты и верёвки легко проглатываются, но не перевариваются, что приводит к удушью или закупорке желудка.
Лучше использовать мусорные вёдра с крышкой и не оставлять доступ к отходам.
Сезонные опасности
-
Новый год: мишура, ёлочные украшения, конфеты и провода от гирлянд.
-
Майские праздники: кости от шашлыков, уголь, остатки пищи со стола.
-
Лето: пластиковые бутылки и пакеты на природе, которые животные могут грызть.
-
Осень и зима: пакеты с антифризом и реагентами, которые имеют сладкий вкус, но смертельно ядовиты.
"Сезонные изменения также играют важную роль. На Новый год домашние животные часто проглатывают мишуру, а в майские праздники их привлекают кости от шашлыка", — добавил ветеринар.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: давать питомцу остатки со стола.
Последствие: расстройства ЖКТ, закупорка кишечника.
Альтернатива: использовать корм, подходящий по возрасту и породе.
• Ошибка: оставлять швейные принадлежности и мусор на видном месте.
Последствие: травмы желудка и кишечника.
Альтернатива: хранить всё мелкое в закрытых контейнерах.
• Ошибка: покупать игрушки без учёта размера животного.
Последствие: риск удушья.
Альтернатива: выбирать прочные игрушки из ветеринарных магазинов.
Как защитить питомца
-
Регулярно проверяйте дом на наличие опасных предметов.
-
Убирайте мишуру и нитки после праздников.
-
Храните бытовую химию, лекарства и косметику вне доступа животных.
-
Следите за поведением питомца: внезапная вялость, отказ от еды или рвота могут быть признаками проглоченного предмета.
-
Обратитесь к ветеринару при малейших подозрениях — даже если питомец ведёт себя спокойно, внутренние повреждения могут проявиться позднее.
Плюсы и минусы домашних игрушек
|Плюсы
|Минусы
|Можно подобрать по интересам животного
|Быстро приходят в негодность
|Поддерживают активность и снижают стресс
|Дешёвые игрушки опасны при разрыве
|Помогают избежать порчи мебели
|Мелкие элементы могут быть проглочены
Мифы и правда
• Миф: собаки инстинктивно знают, что нельзя глотать кости.
Правда: большинство питомцев не контролируют поведение во время еды и легко травмируются.
• Миф: кошки переваривают нитки без последствий.
Правда: нити сворачиваются в клубок, вызывая закупорку кишечника.
• Миф: если собака проглотила предмет и чувствует себя нормально, беспокоиться не стоит.
Правда: симптомы могут проявиться спустя сутки, когда начнутся внутренние повреждения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru