Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осмотр питомца у ветеринара
Осмотр питомца у ветеринара
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована вчера в 23:16

Опасный дом: какие привычные вещи угрожают жизни ваших питомцев

Ветеринар Немилостив: кости, мишура и нитки представляют наибольшую угрозу для кошек и собак

В доме человека скрывается немало опасностей для домашних животных — от праздничных украшений до самых обычных бытовых предметов. О том, какие вещи особенно угрожают кошкам и собакам, рассказал ветеринарный врач, руководитель ветеринарного хирургического центра ZooLand Максим Немилостив в интервью порталу "Орен".

"На первом месте среди опасных предметов находятся кости и лакомства, которые питомцы могут проглотить целиком", — пояснил Максим Немилостив.

Что представляет опасность для питомцев

Кости и лакомства

Казалось бы, кость — естественное угощение для собаки, но именно она чаще всего становится причиной травм желудка и кишечника. Острые осколки могут поранить слизистую или вызвать непроходимость.
Ветеринары советуют не давать варёные и трубчатые кости, особенно куриные и свиные. Безопаснее — специальные жевательные лакомства, предназначенные для чистки зубов.

Мишура и праздничный декор

Во время новогодних праздников животные часто играют с мишурой и гирляндами. Проглоченные блестящие нити способны перекрутить кишечник или вызвать внутренние повреждения.
Опасность повышается зимой, когда питомцы остаются одни в украшенных домах. Лучше использовать ткани и безопасные украшения, не оставляя животных без присмотра.

Нитки, иголки и волосы

Для кошек самым опасным предметом становятся нитки и швейные принадлежности. Из-за шершавости языка кошка не может выплюнуть проглоченную нить, и та попадает в желудок, вызывая спайки и воспаления.
К этой категории относятся и человеческие волосы, которые животные иногда заглатывают при игре или уходе за собой.

"Для кошек особенно опасны нитки с иголками и без них, которые животное не в состоянии выплюнуть из-за шершавости языка", — отметил Немилостив.

Игрушки и мелкие предметы

Даже безопасные на первый взгляд вещи могут стать угрозой. Питомцы часто грызут маленькие мячики, крышки, детские детали, пуговицы и скрепки. Всё это может застрять в дыхательных путях или вызвать закупорку кишечника.
Важно подбирать игрушки по размеру - они должны быть прочными, без мелких элементов и соответствовать породе и возрасту животного.

Пищевые обёртки и мусор

Животные, особенно собаки, нередко достают пищевые остатки из мусорных вёдер. Обёртки, фольга, пластиковые пакеты и верёвки легко проглатываются, но не перевариваются, что приводит к удушью или закупорке желудка.
Лучше использовать мусорные вёдра с крышкой и не оставлять доступ к отходам.

Сезонные опасности

  • Новый год: мишура, ёлочные украшения, конфеты и провода от гирлянд.

  • Майские праздники: кости от шашлыков, уголь, остатки пищи со стола.

  • Лето: пластиковые бутылки и пакеты на природе, которые животные могут грызть.

  • Осень и зима: пакеты с антифризом и реагентами, которые имеют сладкий вкус, но смертельно ядовиты.

"Сезонные изменения также играют важную роль. На Новый год домашние животные часто проглатывают мишуру, а в майские праздники их привлекают кости от шашлыка", — добавил ветеринар.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать питомцу остатки со стола.
Последствие: расстройства ЖКТ, закупорка кишечника.
Альтернатива: использовать корм, подходящий по возрасту и породе.

Ошибка: оставлять швейные принадлежности и мусор на видном месте.
Последствие: травмы желудка и кишечника.
Альтернатива: хранить всё мелкое в закрытых контейнерах.

Ошибка: покупать игрушки без учёта размера животного.
Последствие: риск удушья.
Альтернатива: выбирать прочные игрушки из ветеринарных магазинов.

Как защитить питомца

  1. Регулярно проверяйте дом на наличие опасных предметов.

  2. Убирайте мишуру и нитки после праздников.

  3. Храните бытовую химию, лекарства и косметику вне доступа животных.

  4. Следите за поведением питомца: внезапная вялость, отказ от еды или рвота могут быть признаками проглоченного предмета.

  5. Обратитесь к ветеринару при малейших подозрениях — даже если питомец ведёт себя спокойно, внутренние повреждения могут проявиться позднее.

Плюсы и минусы домашних игрушек

Плюсы Минусы
Можно подобрать по интересам животного Быстро приходят в негодность
Поддерживают активность и снижают стресс Дешёвые игрушки опасны при разрыве
Помогают избежать порчи мебели Мелкие элементы могут быть проглочены

Мифы и правда

Миф: собаки инстинктивно знают, что нельзя глотать кости.
Правда: большинство питомцев не контролируют поведение во время еды и легко травмируются.

Миф: кошки переваривают нитки без последствий.
Правда: нити сворачиваются в клубок, вызывая закупорку кишечника.

Миф: если собака проглотила предмет и чувствует себя нормально, беспокоиться не стоит.
Правда: симптомы могут проявиться спустя сутки, когда начнутся внутренние повреждения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Температура тела питомца понижается во время сна, поэтому осенью они инстинктивно ищут тёплые места вчера в 16:27
Секрет осенней дремоты: мелатонин атакует, а животные спят по 20 часов — что делать хозяевам

Замечали, что ваш питомец осенью стал больше спать? Узнайте, какие биологические механизмы управляют его сном и как помочь ему адаптироваться к сезону.

Читать полностью » В эпоху Возрождения бишоны были популярны среди французской и испанской аристократии вчера в 15:24
От аристократии к вам домой: бишон фризе — компаньон, который пережил века и завоевал сердца

Узнайте об удивительной истории бишон фризе — от морского крысолова до аристократичного компаньона. Какие секреты скрывает эта плюшевая собака?

Читать полностью » Некоторые кошки могут быть бессимптомными носителями лишая вчера в 15:21
Грибок на лапах: почему осень — пик лишая и как защитить кошку от заразы

Почему даже домашние кошки могут заболеть лишаём и как распознать первые симптомы? Узнайте о путях заражения и эффективных мерах профилактики.

Читать полностью » Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека вчера в 14:59
Облизывание собакой — не любовь, а древний инстинкт: вот что ваш питомец пытается сказать

Ваша собака постоянно вас облизывает? Узнайте, что на самом деле означают эти "поцелуи" — от проявления любви до тревожных сигналов о проблемах.

Читать полностью » В среднем, интеллект взрослой кошки сравнивают с интеллектом ребёнка 2-3 лет вчера в 14:02
Мифы о кошачьем воспитании: правда, которая перевернёт ваши представления о питомце

Можно ли научить кошку команде "нельзя" и как она на самом деле воспринимает наши слова? Секреты кошачьего интеллекта и тонкости воспитания.

Читать полностью » Собаки могут вдыхать и выдыхать одновременно благодаря особому строению носа вчера в 13:21
Маскировка запаха: миф, который стоит здоровья вашего четвероногого друга

Стоит ли использовать духи для собак? Узнайте, почему ветеринары выступают против этой модной новинки и как безопасно решить проблему запаха.

Читать полностью » Котята и молодые кошки гораздо активнее ночью, чем пожилые животные вчера в 13:17
Инстинкты хищника в действии: как переубедить кота, что ночь — для отдыха

Ваш кот превращает ночи в кошмар? Узнайте об эффективных и гуманных методах, которые помогут вернуть тишину и спокойный сон в ваш дом.

Читать полностью » В основании вибриссов находятся специальные мышцы, позволяющие кошке направлять их вперёд вчера в 12:26
У кошки закручиваются усы? Ветеринары назвали 5 причин, почему это может быть опасно

Почему у некоторых кошек усы закручиваются в забавные завитки? Узнайте, когда это является породной особенностью, а в каких случаях стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью »

Новости
Наука
Университет Британской Колумбии: ученые нашли микроорганизм для генерации метана
Спорт и фитнес
Диетолог Лесерф: спорт не обеспечит похудение без дефицита калорий
Еда
Шеф-повар Диего Аччеттулли дал три совета для идеальной пасты без ошибок
Авто и мото
Минпромторг: с 1 декабря изменится порядок расчёта утильсбора
Дом
Текстильные эксперты объяснили, как обычный гель для душа спасает шерстяные вещи
Садоводство
Эксперты: не все растения любят опрыскивание — суккуленты и кактусы могут загнить
Спорт и фитнес
Стоячие упражнения на пресс укрепляют мышцы кора и улучшают осанку — эксперты
Красота и здоровье
Диетолог Юлия Москвичева рассказала, почему отвращение к мясу может указывать на дефицит железа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet