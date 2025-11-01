Опасный дом: какие привычные вещи угрожают жизни ваших питомцев

В доме человека скрывается немало опасностей для домашних животных — от праздничных украшений до самых обычных бытовых предметов. О том, какие вещи особенно угрожают кошкам и собакам, рассказал ветеринарный врач, руководитель ветеринарного хирургического центра ZooLand Максим Немилостив в интервью порталу "Орен".

"На первом месте среди опасных предметов находятся кости и лакомства, которые питомцы могут проглотить целиком", — пояснил Максим Немилостив.

Что представляет опасность для питомцев

Кости и лакомства

Казалось бы, кость — естественное угощение для собаки, но именно она чаще всего становится причиной травм желудка и кишечника. Острые осколки могут поранить слизистую или вызвать непроходимость.

Ветеринары советуют не давать варёные и трубчатые кости, особенно куриные и свиные. Безопаснее — специальные жевательные лакомства, предназначенные для чистки зубов.

Мишура и праздничный декор

Во время новогодних праздников животные часто играют с мишурой и гирляндами. Проглоченные блестящие нити способны перекрутить кишечник или вызвать внутренние повреждения.

Опасность повышается зимой, когда питомцы остаются одни в украшенных домах. Лучше использовать ткани и безопасные украшения, не оставляя животных без присмотра.

Нитки, иголки и волосы

Для кошек самым опасным предметом становятся нитки и швейные принадлежности. Из-за шершавости языка кошка не может выплюнуть проглоченную нить, и та попадает в желудок, вызывая спайки и воспаления.

К этой категории относятся и человеческие волосы, которые животные иногда заглатывают при игре или уходе за собой.

"Для кошек особенно опасны нитки с иголками и без них, которые животное не в состоянии выплюнуть из-за шершавости языка", — отметил Немилостив.

Игрушки и мелкие предметы

Даже безопасные на первый взгляд вещи могут стать угрозой. Питомцы часто грызут маленькие мячики, крышки, детские детали, пуговицы и скрепки. Всё это может застрять в дыхательных путях или вызвать закупорку кишечника.

Важно подбирать игрушки по размеру - они должны быть прочными, без мелких элементов и соответствовать породе и возрасту животного.

Пищевые обёртки и мусор

Животные, особенно собаки, нередко достают пищевые остатки из мусорных вёдер. Обёртки, фольга, пластиковые пакеты и верёвки легко проглатываются, но не перевариваются, что приводит к удушью или закупорке желудка.

Лучше использовать мусорные вёдра с крышкой и не оставлять доступ к отходам.

Сезонные опасности

Новый год: мишура, ёлочные украшения, конфеты и провода от гирлянд.

Майские праздники: кости от шашлыков, уголь, остатки пищи со стола.

Лето: пластиковые бутылки и пакеты на природе, которые животные могут грызть.

Осень и зима: пакеты с антифризом и реагентами, которые имеют сладкий вкус, но смертельно ядовиты.

"Сезонные изменения также играют важную роль. На Новый год домашние животные часто проглатывают мишуру, а в майские праздники их привлекают кости от шашлыка", — добавил ветеринар.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: давать питомцу остатки со стола.

Последствие: расстройства ЖКТ, закупорка кишечника.

Альтернатива: использовать корм, подходящий по возрасту и породе.

• Ошибка: оставлять швейные принадлежности и мусор на видном месте.

Последствие: травмы желудка и кишечника.

Альтернатива: хранить всё мелкое в закрытых контейнерах.

• Ошибка: покупать игрушки без учёта размера животного.

Последствие: риск удушья.

Альтернатива: выбирать прочные игрушки из ветеринарных магазинов.

Как защитить питомца

Регулярно проверяйте дом на наличие опасных предметов. Убирайте мишуру и нитки после праздников. Храните бытовую химию, лекарства и косметику вне доступа животных. Следите за поведением питомца: внезапная вялость, отказ от еды или рвота могут быть признаками проглоченного предмета. Обратитесь к ветеринару при малейших подозрениях — даже если питомец ведёт себя спокойно, внутренние повреждения могут проявиться позднее.

Плюсы и минусы домашних игрушек

Плюсы Минусы Можно подобрать по интересам животного Быстро приходят в негодность Поддерживают активность и снижают стресс Дешёвые игрушки опасны при разрыве Помогают избежать порчи мебели Мелкие элементы могут быть проглочены

Мифы и правда

• Миф: собаки инстинктивно знают, что нельзя глотать кости.

Правда: большинство питомцев не контролируют поведение во время еды и легко травмируются.

• Миф: кошки переваривают нитки без последствий.

Правда: нити сворачиваются в клубок, вызывая закупорку кишечника.

• Миф: если собака проглотила предмет и чувствует себя нормально, беспокоиться не стоит.

Правда: симптомы могут проявиться спустя сутки, когда начнутся внутренние повреждения.