Американская короткошёрстная кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:10

Сначала думала, что это шутка: теперь без чипа нельзя даже завести питомца

Госдума включила законопроект об учёте домашних животных в программу рассмотрения на декабрь 2025 года

Госдума включила законопроект о введении обязательного учета домашних животных в примерную программу рассмотрения на декабрь 2025 года. Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года и станет одним из ключевых шагов в регулировании обращения с питомцами.

Основные положения закона

Законопроект закрепляет в правовом поле понятия "учёт" и "маркирование" домашних животных. Теперь у каждого питомца появится уникальный идентификатор, а данные о нём будут внесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС") Россельхознадзора.

Параметр Описание
Дата вступления закона в силу 1 сентября 2026 года
Ответственный орган Россельхознадзор
Система регистрации ФГИС "ВетИС"
Категории животных Собаки и кошки
Стоимость процедуры Бесплатно для владельцев
Цель Учёт, контроль и повышение ответственности владельцев

Как будет проходить регистрация

Процедура учёта будет бесплатной, а владельцы смогут выбрать удобный вариант маркировки:

Способ маркировки Описание Преимущества
Электронный (чипирование) Под кожу животного вводится микрочип с уникальным номером. Данные заносятся в базу. Надёжность, пожизненный идентификатор, помогает в поиске пропавших питомцев
Визуальный На ошейнике или бирке указываются контакты и регистрационные данные владельца. Быстрота, отсутствие необходимости в ветеринарной процедуре

Для чего вводится система

Цель инициативы — упорядочить обращение с животными, снизить количество бездомных питомцев и повысить безопасность для людей.

Задача Результат внедрения учёта
Контроль численности животных Снижение количества безнадзорных собак и кошек
Ответственность владельцев Возможность идентификации и наказания при нарушениях
Борьба с заболеваниями Быстрое отслеживание вспышек и предотвращение инфекций
Безопасность населения Меньше случаев укусов и нападений животных
Помощь при утере Упрощённый поиск и возврат питомцев владельцам

Что предстоит сделать регионам

Для внедрения системы регионам необходимо подготовить инфраструктуру:

Этап подготовки Сроки и задачи
2025 год Разработка нормативных актов, создание региональных баз данных
Начало 2026 года Закупка оборудования, обучение ветеринаров и операторов ФГИС
Лето 2026 года Тестирование системы и запуск пилотных проектов
Сентябрь 2026 года Полноценное начало обязательной регистрации

Зачем это нужно владельцам животных

Система регистрации упростит жизнь ответственным хозяевам:

ускорит поиск питомца, если он потеряется;

обеспечит доступ к ветеринарной истории животного;

поможет при переезде или смене владельца.

