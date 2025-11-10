Сначала думала, что это шутка: теперь без чипа нельзя даже завести питомца
Госдума включила законопроект о введении обязательного учета домашних животных в примерную программу рассмотрения на декабрь 2025 года. Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года и станет одним из ключевых шагов в регулировании обращения с питомцами.
Основные положения закона
Законопроект закрепляет в правовом поле понятия "учёт" и "маркирование" домашних животных. Теперь у каждого питомца появится уникальный идентификатор, а данные о нём будут внесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС") Россельхознадзора.
|Параметр
|Описание
|Дата вступления закона в силу
|1 сентября 2026 года
|Ответственный орган
|Россельхознадзор
|Система регистрации
|ФГИС "ВетИС"
|Категории животных
|Собаки и кошки
|Стоимость процедуры
|Бесплатно для владельцев
|Цель
|Учёт, контроль и повышение ответственности владельцев
Как будет проходить регистрация
Процедура учёта будет бесплатной, а владельцы смогут выбрать удобный вариант маркировки:
|Способ маркировки
|Описание
|Преимущества
|Электронный (чипирование)
|Под кожу животного вводится микрочип с уникальным номером. Данные заносятся в базу.
|Надёжность, пожизненный идентификатор, помогает в поиске пропавших питомцев
|Визуальный
|На ошейнике или бирке указываются контакты и регистрационные данные владельца.
|Быстрота, отсутствие необходимости в ветеринарной процедуре
Для чего вводится система
Цель инициативы — упорядочить обращение с животными, снизить количество бездомных питомцев и повысить безопасность для людей.
|Задача
|Результат внедрения учёта
|Контроль численности животных
|Снижение количества безнадзорных собак и кошек
|Ответственность владельцев
|Возможность идентификации и наказания при нарушениях
|Борьба с заболеваниями
|Быстрое отслеживание вспышек и предотвращение инфекций
|Безопасность населения
|Меньше случаев укусов и нападений животных
|Помощь при утере
|Упрощённый поиск и возврат питомцев владельцам
Что предстоит сделать регионам
Для внедрения системы регионам необходимо подготовить инфраструктуру:
|Этап подготовки
|Сроки и задачи
|2025 год
|Разработка нормативных актов, создание региональных баз данных
|Начало 2026 года
|Закупка оборудования, обучение ветеринаров и операторов ФГИС
|Лето 2026 года
|Тестирование системы и запуск пилотных проектов
|Сентябрь 2026 года
|Полноценное начало обязательной регистрации
Зачем это нужно владельцам животных
Система регистрации упростит жизнь ответственным хозяевам:
ускорит поиск питомца, если он потеряется;
обеспечит доступ к ветеринарной истории животного;
поможет при переезде или смене владельца.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru