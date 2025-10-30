Закон против любви к животным? Эксперты критикуют идею ограничений

В Госдуме обсуждают инициативу, согласно которой количество домашних животных в квартире может зависеть от площади жилья. Однако специалисты считают, что подобное ограничение не решит главную проблему — патологическое накопительство животных, при котором владельцы содержат десятки питомцев в антисанитарных условиях.

Своё мнение в эфире "Радио России" высказала кинолог, руководитель Научно-практического центра исследования психики и поведения млекопитающих, эксперт Совета по правам человека при президенте РФ Ольга Качалкина.

Почему ограничение не сработает

"Если владелец помещения правильно ухаживает за питомцами, то даже в небольшом жилье никаких неприятных запахов соседи не почувствуют", — отметила Ольга Качалкина.

По мнению эксперта, качество ухода и отношение к животным гораздо важнее, чем количество квадратных метров. Ответственные владельцы соблюдают гигиену, вакцинируют питомцев и поддерживают чистоту, поэтому проблемы с соседями не возникают.

Введение строгих норм, например, "одно животное на 18 квадратных метров", может стать нарушением прав добросовестных владельцев и породить больше конфликтов, чем пользы.

Истинная причина — не площадь, а психология

"Речь о людях, которые собирают большое количество домашних животных при отсутствии достаточной площади и возможности ухаживать. То есть это истории, когда весь подъезд страдает из-за того, что у кого-то 60 кошек или собак. Но собирательство животных зачастую связано с психическими расстройствами", — пояснила эксперт.

Патологическое накопительство — это форма психического расстройства, при котором человек не способен отказаться от новых животных, даже не имея условий для их содержания. Такие владельцы искренне считают себя спасателями, но на деле животные часто живут в голоде и антисанитарии.

В этом случае ограничение по метражу не решает проблему: нужен медицинский и социальный подход, включая работу психиатров, социальных служб и зоозащитников.

Что предлагает законопроект

В октябре в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий норму — 18 квадратных метров на одно животное. Это предложение направлено на борьбу с "зоохордерами" — людьми, которые заводят десятки животных без должного ухода.

Однако эксперты опасаются, что при принятии такого закона:

пострадают ответственные владельцы, у которых 2-3 питомца, но хорошие условия;

появится риск массового отказа от животных ;

усилится нагрузка на приюты, которые и без того переполнены.

Как решать проблему накопительства гуманно

Ранняя диагностика. Важно вовремя замечать признаки патологического накопительства — захламлённое жильё, запах, постоянное увеличение числа животных. Помощь специалиста. При подозрении на психическое расстройство необходимо подключать врачей и социальные службы. Законодательная защита животных. Вместо количественных ограничений стоит усилить контроль за условиями содержания. Просвещение населения. Обучающие программы и консультации для владельцев помогут снизить число несчастных случаев и брошенных питомцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Запретить больше одного животного на 18 м² Нарушение прав ответственных владельцев Проверка условий содержания, а не площади Игнорировать психические расстройства владельцев Рост зоонужды и жестокого обращения Подключение психиатров и соцслужб Сосредоточиться только на штрафах Увеличение числа бездомных животных Комплексные меры: профилактика, контроль, помощь

Три интересных факта

Патологическое накопительство животных официально признано психическим расстройством во многих странах, включая США и Канаду. По данным зоозащитных организаций, до 80% случаев "зоохордизма" происходят из-за одиночества и депрессии владельцев. В России пока нет единого закона, регулирующего количество домашних животных в квартире.

Исторический контекст

Первые обсуждения ограничений по количеству питомцев начались в России ещё в 2010-х годах, но не получили законодательного закрепления. В ряде регионов вводились временные рекомендации по содержанию животных, однако они носили лишь рекомендательный характер. В странах Европы акцент делается не на количестве питомцев, а на проверке санитарных условий содержания.

FAQ

Можно ли сейчас держать любое количество животных?

Да, в действующем законодательстве нет прямых ограничений по числу питомцев, если не нарушаются санитарные нормы.

Как понять, что человек стал "зоохордером"?

Если животные живут в тесноте, без еды и ухода, а владелец отказывается их отдавать, это тревожный сигнал.

Что могут сделать соседи, если рядом содержат десятки животных?

Сообщить в ветеринарную инспекцию, жилищную организацию или МЧС — при антисанитарии можно привлечь службы по закону.

Мифы и правда

Миф: ограничение по площади решит проблему зоохордеров.

Правда: такие случаи связаны с психическими нарушениями, а не с размером жилья.

Миф: у любителей животных всегда беспорядок и запах.

Правда: при правильном уходе питомцы не доставляют неудобств соседям.

Миф: чем больше животных в доме, тем счастливее человек.

Правда: без условий и внимания страдают и люди, и питомцы.

Вывод

Количество квадратных метров не определяет качество заботы о питомцах. Ответственный хозяин способен создать комфорт даже в небольшой квартире, тогда как патологическое накопительство требует медицинской помощи, а не запретов. Чтобы защитить животных и сохранить права их владельцев, нужны умные, адресные решения, а не формальные ограничения.