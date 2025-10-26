Собака оставила след — штраф получит хозяин: депутатам не понравились грязные подъезды

Ответственное обращение с питомцами выходит на новый уровень — депутаты Госдумы предложили законопроект, который уточняет обязанности владельцев животных и усиливает требования к содержанию и выгулам. Если документ будет принят, хозяевам придётся убирать за своими питомцами не только на улице, но и в общих зонах многоквартирных домов.

Что изменится для владельцев животных

Поправки вносятся в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Сегодня хозяева обязаны поддерживать чистоту только во время выгула. Новый проект предлагает распространить это требование на подъезды, лестничные площадки, лифты и другие общие помещения.

Речь идёт не о штрафах за сам факт нахождения питомца в доме, а именно о соблюдении гигиены. Порядок уборки и контроль за ним будут определять органы местного самоуправления — в зависимости от инфраструктуры и особенностей конкретного региона.

Таким образом, за каждым владельцем закрепляется персональная ответственность за чистоту в местах, где его питомец может оставить следы своей жизнедеятельности.

Новые запреты и ограничения

Законопроект также предлагает ввести ограничения на посещение общественных мест с животными. Владельцам собак, за исключением владельцев служебных и собак-проводников, может быть запрещено входить с питомцами:

• в магазины и торговые центры;

• в кафе, рестораны и другие заведения общественного питания;

• в медицинские и образовательные учреждения;

• в музеи, театры и культурные организации.

Главная цель этих мер — минимизировать риски для людей, страдающих аллергией или боящихся животных, а также обеспечить санитарную безопасность.

Транспорт и безопасность: новые правила перевозки

Ещё одно изменение касается общественного транспорта. Законопроект уточняет, что при поездках животное должно находиться:

на коротком поводке — если это крупная или средняя собака; в наморднике — для предотвращения конфликтов и укусов; в переноске — для мелких пород, кошек, грызунов и других питомцев.

Такие меры уже действуют в ряде городов России, однако теперь они получат федеральный статус. Это поможет избежать разночтений между регионами и повысит комфорт для всех пассажиров.

Почему инициатива важна

Авторы документа отмечают, что законопроект направлен не против владельцев животных, а в защиту всех граждан. Чистые подъезды, безопасные детские площадки и общественный транспорт без конфликтов — часть культуры совместного проживания.

Кроме того, такие меры стимулируют развитие сервисов по уходу за питомцами: появятся специальные станции для уборки, контейнеры для отходов, биоразлагаемые пакеты и переноски с улучшенной вентиляцией. Это создаёт предпосылки для формирования цивилизованного "питомцевого этикета".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять следы питомца в подъезде или на площадке.

Последствие: неприятный запах, жалобы соседей, возможный штраф.

Альтернатива: использовать биоразлагаемые пакеты и влажные салфетки — они есть в любом зоомагазине.

Ошибка: брать собаку в магазин "на минутку".

Последствие: конфликт с персоналом и другими посетителями.

Альтернатива: воспользоваться уличной стойкой для фиксации поводка или заказать доставку.

Ошибка: перевозить питомца в транспорте без переноски.

Последствие: стресс для животного и риск штрафа.

Альтернатива: приобрести лёгкую переноску с вентиляцией или рюкзак для животных.

А что если закон примут?

Владельцам придётся внимательнее относиться к своим обязанностям. Однако большинство пунктов документа лишь формализуют то, что уже давно практикуется в ответственных семьях. Вероятнее всего, регионы введут переходный период, чтобы адаптировать жильцов и управляющие компании к новым правилам.

Такие инициативы уже работают в Европе: в Германии и Франции штрафы за неубранные экскременты достигают 100 евро, а во многих домах установлены камеры в местах общего пользования. Российский вариант, по замыслу авторов, не предполагает жёстких санкций, а ставит во главу угла воспитание культуры ответственности.

Плюсы и минусы нововведений