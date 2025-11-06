Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована вчера в 23:10

Я думал, что поцелуи с моим питомцем безвредны, но теперь знаю, что это может быть опасно

Елена Павлова предупреждает: поцелуи с питомцами могут привести к инфекционным заболеваниям

Любовь к питомцам часто проявляется через поцелуи и тесный контакт, но, как предупреждают специалисты, такие проявления привязанности могут быть опасными. Врач общей практики Елена Павлова предостерегает, что поцелуи с животными могут привести к серьезным инфекционным заболеваниям как у взрослых, так и у детей.

Почему поцелуи с питомцами могут быть опасными?

По словам Елены Павловой, микробиом домашних животных значительно отличается от человеческого. То, что является нормальной микрофлорой для кошки или собаки, может стать причиной инфекционного заболевания у человека. Поэтому даже проявление любви к питомцу через поцелуи или близкий контакт с лицом может нести риск.

"Питомец для нас — это полноценный член семьи, источник радости и антистресс, но микробиом животных отличается от нашего. То, что является нормальной микрофлорой для кошки или собаки, может вызвать инфекционное заболевание у человека", — сказала Елена Павлова.

В случае с домашними животными важно помнить, что они могут быть переносчиками различных инфекций, которые передаются через слюну или при контакте с шерстью и лапами.

Какие заболевания могут передаваться от животных человеку?

Есть несколько заболеваний, которые могут передаваться от домашних питомцев. Среди них:

  1. Сальмонеллез - инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно может привести к воспалению желудочно-кишечного тракта, рвоте, диарее и общей интоксикации организма.

  2. Кампилобактериоз - еще одно бактериальное заболевание, которое может вызвать сильную диарею, боли в животе и лихорадку.

  3. Пастереллез - инфекция, вызванная бактериями рода Pasteurella. Она может проникать в организм через слюну животного и привести к инфекциям кожи, воспалениям лимфоузлов и в более тяжелых случаях — пневмонии.

Кроме того, Павлова напоминает, что домашние животные могут быть переносчиками гельминтов и грибков, таких как стригущий лишай. Важно понимать, что даже если питомец выглядит здоровым, его шерсть и лапы могут быть источниками этих инфекций.

Как минимизировать риски?

Чтобы избежать опасных инфекций, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. Избегайте контакта с лицом. Лучше не целовать питомца в лицо и избегать прямого контакта с его слюной.

  2. Регулярно мойте руки после того, как поиграли с животным или ухаживали за ним. Это поможет избежать переноса микробов на слизистые оболочки.

  3. Проводите регулярные профилактические осмотры у ветеринара. Это позволит убедиться, что ваш питомец не носит инфекционные заболевания.

  4. Чистота шерсти и лап. Периодически чистите животное и следите за чистотой его лап и шерсти, особенно после прогулок на улице.

  5. Применяйте профилактические препараты. Обрабатывайте питомца от паразитов и следите за состоянием его здоровья.

Почему так важно соблюдать осторожность?

Хотя многие из этих заболеваний не так распространены, как другие инфекции, их последствия могут быть серьезными, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Из-за того, что животные часто контактируют с внешней средой (например, гуляя на улице или общаясь с другими животными), они могут быть носителями микроорганизмов, которые могут передаваться человеку.

