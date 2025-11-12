Думал, что у животных не бывает сердечных проблем — пока мой пёс не перенёс приступ от стресса, который чувствовал от меня

Домашние животные — эмоциональные существа, и они буквально впитывают настроение своих владельцев. По словам Владимира Уражевского, психологическая атмосфера в доме — ключевой фактор здоровья питомца:

"В жизни животных происходит всё то же самое, что и у людей. Они тоже испытывают стресс, причём иногда даже сильнее, чем их хозяин. Это и становится главной причиной развития заболеваний".

Когда человек часто кричит, ругается, переживает из-за работы или проблем, питомец ощущает тревогу и перенимает эмоциональное состояние. Хронический стресс активирует гормоны адреналина и кортизола, повышающие давление и нагрузку на сердце.

"Проблемы — от головы: настроение, малоподвижность и питание. Если человек живёт в постоянном стрессе, это отражается и на животном", — отметил ветеринар.

Когда стресс становится смертельно опасным

По наблюдениям специалистов, сердечные приступы у домашних питомцев чаще происходят на фоне эмоционального перенапряжения. Собаки и кошки могут не выдерживать криков, резких звуков, напряжённой обстановки в семье.

Кроме того, домашние животные тесно связаны с эмоциональным состоянием хозяина. Когда владелец переживает кризис, депрессию или утрату — питомец также может впасть в апатию, перестать есть, играть, реагировать на команды.

Если такие состояния затягиваются, возникают патологические изменения сердечно-сосудистой системы — от тахикардии до ишемии миокарда.

Другие факторы риска

Помимо стресса, к развитию кардиологических заболеваний у животных приводят и физиологические причины:

Неправильное питание - жирная, солёная, сладкая и человеческая пища вызывает ожирение и повышает нагрузку на сердце.

Избыточный вес - каждые лишние 10% массы тела увеличивают риск сердечных патологий на 30-40%.

Недостаток движения - малоподвижные питомцы быстрее теряют выносливость, сосуды теряют эластичность, а мышцы, включая сердечную, ослабевают.

Возраст и генетика - у пожилых и породистых животных проблемы проявляются чаще, особенно при скрещивании без учёта здоровья родителей.

Породы, наиболее склонные к сердечным проблемам

По словам Уражевского, породные особенности играют значительную роль.

Среди кошек:

Мейн-куны — предрасположены к гипертрофической кардиомиопатии;

Рэгдоллы — часто страдают от врождённых пороков сердца;

Британские короткошёрстные — склонны к ожирению и повышенному давлению.

Среди собак:

Лабрадоры и ретриверы — страдают от ожирения и перегрузок сердца;

Овчарки и доберманы — склонны к дилатационной кардиомиопатии.

"Заводчики часто делают упор на экстерьер — внешний вид, а не на здоровье. В результате животные красивы, но уязвимы. При селекции в первую очередь должно учитываться здоровье, потом характер и только потом внешность", — подчеркнул ветеринар.

Как распознать сердечный приступ у питомца

Симптомы сердечного приступа у животных во многом схожи с человеческими:

учащённое дыхание, одышка даже в покое;

вялость, слабость, нежелание двигаться;

тошнота, слюнотечение, потеря аппетита;

посинение языка или дёсен;

тревожность, беспокойство, попытки спрятаться.

"Любые отклонения в поведении — повод немедленно обратиться к ветеринару. Питомцы не жалуются словами, но их тело всегда подаёт сигналы", — отметил Уражевский.

Как предотвратить сердечные заболевания у домашних животных

Эксперт рекомендует владельцам пересмотреть образ жизни — свой и питомца.

Спокойствие и эмоциональный комфорт

Избегайте криков, громких звуков и конфликтов рядом с животным.

Сохраняйте стабильный распорядок дня, не меняйте резко привычки питомца.

Если сами переживаете стресс, постарайтесь компенсировать его заботой и лаской к животному.

Правильное питание

Подбирайте корм по возрасту, активности и состоянию здоровья (для пожилых, активных, стерилизованных и т. д.).

Не кормите питомца "со стола" — человеческая еда вредна для его сердца и печени.

Следите за весом, контролируйте порции и избегайте перекармливания.

Движение и активность

Регулярные прогулки и игры — естественная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Минимум 30-60 минут активности в день помогает укрепить мышцы, сосуды и снять стресс.

Регулярные осмотры

Проверяйте сердце питомца у ветеринара хотя бы раз в год, особенно после 7 лет.

При подозрительных симптомах — сразу делайте ЭКГ и УЗИ сердца.

Как продлить жизнь любимцу

По словам Уражевского, здоровый образ жизни хозяина — это лучшая профилактика болезней у питомца:

"Люди, которые заводят животных, живут дольше и здоровее — но важно помнить, что стресс и проблемы переносятся и на четвероногих друзей. Поэтому забота о себе — это забота и о них".

Он отмечает, что длительная и спокойная жизнь рядом с заботливым владельцем способна увеличить продолжительность жизни животного на 20-30%.