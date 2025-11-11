Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Котёнок
Котёнок
© Own work by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic license
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:15

Довёл кошку до сердечного приступа — теперь учусь жить спокойно

По данным Telegram-канала SHOT, случаи сердечных приступов у домашних питомцев выросли примерно на 15%. Ветеринары связывают это не только с наследственностью и питанием, но и с эмоциональным состоянием хозяев.

"Из-за стресса у владельцев у кошек и собак могут сужаться коронарные сосуды, что приводит к мелким инфарктам", — отмечают специалисты.

Постоянные конфликты, тревожность и крики в доме создают для животных обстановку хронического напряжения.

Кто в группе риска

Среди кошек:

рэгдоллы,
британцы,
мейн-куны.

Эти породы генетически предрасположены к кардиомиопатиям.

Среди собак:

ретриверы,
лабрадоры,
овчарки.

У них чаще развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с нагрузкой, ожирением и стрессом.

Как стресс хозяев влияет на питомцев

Животные тонко чувствуют эмоциональное состояние человека. Когда хозяин нервничает или переживает, у питомца повышается уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина.
Это приводит к:

  • учащённому сердцебиению,

  • скачкам давления,

  • спазму сосудов,

  • риску сердечной аритмии и инфаркта.

Хроническое воздействие стресса может вызвать кардиомиопатию, особенно у пород с наследственной предрасположенностью.

Медицинская профилактика

"Рекомендуется делать животным УЗИ сердца в шесть месяцев, затем в год и далее — по показаниям ветеринара", — советуют врачи.

Регулярное наблюдение помогает выявить патологии на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Дополнительные меры:
• ЭКГ при подозрении на нарушение ритма.
• Анализы крови на электролиты и гормоны.
• Контроль массы тела и физической активности.

Как снизить риск сердечных приступов

  1. Соблюдайте спокойную атмосферу дома. Избегайте громких ссор, истерик и резких звуков.

  2. Следите за питанием. Корм должен быть сбалансирован по белкам, жирам и минералам.

  3. Не перекармливайте питомца. Лишний вес усиливает нагрузку на сердце.

  4. Обеспечьте умеренную активность. Игры и прогулки укрепляют сердечно-сосудистую систему.

  5. Регулярно посещайте ветеринара. Даже если животное выглядит здоровым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорирование стрессового поведения питомца Нарушение сна, аритмия Наблюдайте за поведением, снижайте раздражители
Перекармливание и недостаток движения Ожирение, сердечная недостаточность Контролируйте рацион и ежедневную активность
Отсутствие профилактических обследований Пропуск ранних стадий болезни УЗИ сердца раз в год
Крики и шум в доме Хронический стресс Спокойная атмосфера и стабильный режим дня

Интересные факты

  1. Сердечные болезни у кошек и собак часто протекают без видимых симптомов до критического момента.

  2. У кошек при стрессе возможен спазм сосудов, аналогичный человеческой реакции при панических атаках.

  3. Совместные прогулки и спокойное общение с питомцем снижают стресс и у животного, и у человека.

Исторический контекст

Ранее болезни сердца у домашних животных фиксировались редко — в основном у пожилых особей. Однако в последние годы, на фоне ускоренного темпа жизни и эмоционального напряжения людей, ветеринары отмечают рост числа "психосоматических" заболеваний у питомцев. Эта тенденция подтверждает: здоровье животных напрямую связано с состоянием их владельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утро начинается с мурлыканья — и вы просыпаетесь раньше будильника: котозависимость делает счастливее сегодня в 15:48

Если вы не можете пошевелиться, пока кот спит у вас на ногах, и гордитесь царапинами на руках — возможно, вы котозависимы.

Читать полностью » Жетон на ошейнике спасает жизнь: без этой отметки питомец в опасности, а вы в шоке от последствий сегодня в 14:36

Маленький жетон может спасти большую любовь — рассказываем, какие данные обязательно нужно указать на собачьем адреснике и почему без него нельзя.

Читать полностью » Звёзды указали: подбери породу кошки по своему знаку зодиака — и получишь компаньона на всю жизнь сегодня в 13:26

Звёзды влияют не только на судьбу, но и на то, какая кошка станет вашим идеальным компаньоном. Узнайте, какая порода лучше всего подходит вашему знаку зодиака.

Читать полностью » Завязываю пакет с отходами — и паразиты не угрожают: теперь всегда делаю так, чтобы не навредить животным сегодня в 12:12

Почему собачьи кучки не делают газон зеленее, а землю — плодороднее? Рассказываем, как на самом деле они влияют на экологию города.

Читать полностью » Смотрел на пятна хищника и не понял, кто передо мной — пока не заметил одну деталь сегодня в 11:37

На арене — крупная кошка в пятнах. Кто она: леопард, гепард или ягуар? Пора разобраться, чем отличаются эти хищники, и почему даже взрослые их часто путают.

Читать полностью » Этот кот красив, как из сказки, но один неверный шаг — и вы узнаете, что такое настоящая дикость сегодня в 10:20

Многие мечтают о редком питомце, чтобы подчеркнуть статус и оригинальность. Но готовы ли вы к тому, чтобы под одной крышей с вами жил настоящий лесной кот?

Читать полностью » Эти мирные птицы выглядят безобидно, но их инстинкты выдают настоящего хищника: стоит лишь присмотреться сегодня в 9:14

Куры кажутся самыми обычными домашними птицами, но за их привычным образом скрывается множество удивительных фактов. Некоторые из них вас точно удивят.

Читать полностью » Сделал один неверный шаг — и волк перешёл в режим охоты: вот что нельзя делать сегодня в 8:02

Волк появляется из ниоткуда, а исчезает — как тень. Почему бежать нельзя, как устроен инстинкт погони и что делать, если вы столкнулись с ним лицом к лицу?

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Екатеринбурге до 2030 года снесут 370 металлических гаражей в санитарных зонах
Туризм
Сдирают деньги еще в аэропорту — чем может неприятно удивить Таиланд
Красота и здоровье
Раньше зимой постоянно болел — теперь просто делаю эти 5 вещей и чувствую себя отлично
Наука
Исследование Стэнфорда: растения в офисах вызывают стресс при 60% покрытия
Дом
Раньше путала провода, теперь просто оборачиваю эту гирлянду вокруг веток — и всё идеально
Красота и здоровье
Керамиды, ниацинамид и холестерин названы ключевыми компонентами для защиты кожного барьера
Красота и здоровье
Анна Киркориан: привычки ухода часто усугубляют сухость кожи
УрФО
В Свердловской области создадут группу по борьбе с инвазивными растениями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet