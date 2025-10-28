Бурматов против "антипитомцев": почему Госдуме не стоит запрещать россиянам ходить с животными

В России разгорелась новая дискуссия о правах владельцев домашних животных: депутаты предложили ограничить доступ с питомцами в общественные места — от кафе и ресторанов до больниц и школ. Исключение хотят сделать лишь для собак-поводырей. Также планируется ужесточить правила перевозки животных в транспорте. Однако не все парламентарии согласны с таким подходом.

"Контрпродуктивно и бессмысленно": позиция Владимира Бурматова

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов резко раскритиковал инициативу, заявив, что вмешательство государства в решения бизнеса в данном вопросе излишне.

"Менять политику, когда бизнес сам решает, как ему поступать, на мой взгляд, контрпродуктивно и бессмысленно", — заявил депутат в интервью НСН.

По его словам, частные заведения уже сейчас самостоятельно определяют, разрешать ли вход с животными. Один предприниматель может сделать ставку на формат pet friendly, другой предпочитает сохранять нейтральный статус. И это нормально: клиенты выбирают по собственным предпочтениям.

"Я иду на работу, прохожу два кафе. На одном написано "Добро пожаловать с собаками”, на другом — "С собаками вход запрещён”. Я со своей собакой пойду туда, где можно. Ей там и миску воды поставят, и лежанку предложат. Клиент голосует рублём", — отметил Бурматов.

Что предлагают авторы законопроекта

Согласно инициативе, россиянам с питомцами хотят закрыть вход во многие общественные учреждения. Кроме того, предполагается ужесточить перевозку животных в транспорте: обязательны короткий поводок, надёжный намордник или переноска. Документ подготовлен группой депутатов и направлен на обсуждение, сообщает ТАСС.

Но, как подчеркнул Бурматов, подобные вопросы уже регулируются действующими правилами и не требуют дополнительных ограничений.

Почему ограничения вызывают сомнения

Депутат напомнил, что в стране огромное количество владельцев животных — около 24 миллионов собак и более 40 миллионов кошек.

"Зачем большинству создавать невыносимые условия? Владельцы животных — это значительная часть населения", — подчеркнул он.

Бурматов считает, что чрезмерные запреты могут ударить не только по гражданам, но и по бизнесу, который активно зарабатывает на pet friendly-услугах. По его словам, современная экономика уже адаптировалась под запросы владельцев животных: кафе ставят миски с водой, магазины запускают специальные линейки товаров, перевозчики внедряют сервисы для комфортных поездок.

Пример транспортных компаний

Политик привёл в пример транспортные организации, которые, напротив, делают всё, чтобы владельцам животных было удобнее.

"Перевозчики рады пассажирам с животными. Агрегаторы такси борются за клиентов, и число перевозок питомцев выросло на 30%", — отметил депутат.

Он добавил, что "Аэрофлот" сделал перелёты с животными максимально комфортными, а РЖД — пересмотрела правила перевозки по просьбе профильного комитета. Эти меры, по словам парламентария, уже привели к росту числа пассажиров, путешествующих с питомцами.

Почему бизнес против тотальных запретов

Современные компании, особенно в сфере услуг, ориентируются на лояльность клиентов и гибкость. Для многих форматов — кафе, гостиниц, салонов — политика pet friendly стала конкурентным преимуществом.

Бурматов убеждён: насильственное введение единых правил приведёт к обратному эффекту — клиенты просто уйдут туда, где комфортно и им, и их питомцам.

"Я противник того, чтобы закручивать гайки против владельцев животных. У нас нет причин отбирать у бизнеса право решать, кого он пускает к себе на порог", — отметил депутат.

А что если… принять этот закон?

Если законопроект всё же одобрят, владельцам животных придётся искать альтернативы:

выбирать только pet friendly заведения;

пользоваться специализированным транспортом;

сокращать число мест для совместных прогулок и отдыха.

Однако эксперты считают, что такие меры противоречат современным тенденциям — в мире, напротив, активно развивают инфраструктуру для людей с питомцами.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Повышение санитарной безопасности в общественных местах Ограничение прав владельцев животных Единые требования к перевозке питомцев Потеря клиентов бизнесом Упрощение контроля для проверяющих органов Риск снижения лояльности граждан

FAQ

Можно ли сейчас заходить с животными в кафе?

Да. Закон это не запрещает. Решение принимает сам владелец заведения.

Что будет с перевозкой животных в транспорте?

Правила планируют уточнить: животное должно быть в переноске или на коротком поводке с намордником.

Почему собаки-поводыри останутся исключением?

Потому что они являются вспомогательными животными для людей с инвалидностью и защищены международными нормами.

Мифы и правда

Миф: новые правила сделают жизнь безопаснее.

Правда: большинство кафе и перевозчиков уже соблюдают санитарные стандарты и регулируют поведение посетителей самостоятельно.

Миф: бизнес против животных.

Правда: наоборот, многие компании зарабатывают на pet friendly услугах.

Миф: законопроект уже принят.

Правда: документ только предложен и пока не рассматривался в Госдуме.

Интересные факты

В России насчитывается около 70 миллионов домашних животных, включая собак и кошек. Доля кафе и отелей с pet friendly-политикой за последние три года выросла почти вдвое. В крупных городах появились парки, адаптированные для прогулок с питомцами — с мисками, урнами и зонами выгула.

Пока вопрос остаётся открытым, но одно ясно — идея тотального запрета вызывает серьёзные сомнения. Современные горожане всё чаще воспринимают животных как членов семьи, а бизнес стремится соответствовать этим новым реалиям.