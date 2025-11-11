Мой кот впервые побывал в музее — и вел себя лучше некоторых людей

В пяти музеях Москвы появятся специально оборудованные зоны для домашних животных. Инициатива стала частью пилотного проекта по развитию пет-френдли городской инфраструктуры.

В числе участников программы:

Музей Москвы ;

Московский музей современного искусства (ММСИ);

Музей Николая Островского ;

Объединение "Выставочные залы Москвы" ;

Московский государственный музей С. А. Есенина.

В зонах для животных будут установлены лежанки, миски с водой, лакомства и аксессуары для ухода, а также стенды с рекомендациями по ответственному поведению владельцев. Всё необходимое предоставила компания "Четыре лапы".

Зачем музеи становятся пет-френдли

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин пояснил:

"Все чаще гостями наших музеев становятся москвичи с питомцами. Поэтому мы стараемся развивать инфраструктуру с вниманием к четвероногим посетителям".

Инициатива призвана сделать культурные пространства дружелюбными, современными и открытыми. Музеи всё чаще становятся не просто местом для выставок, но и площадкой для отдыха, встреч и общения.

Правила посещения с питомцами

Каждое учреждение определит собственные правила посещения. Среди возможных условий:

ограничения по размеру животных;

обязательное использование поводка или переноски ;

соблюдение спокойного поведения в экспозиционных залах.

Эти меры помогут сохранить комфорт и безопасность для всех посетителей.

Поддержка компании "Четыре лапы"

Представители партнёрской компании подчеркнули, что участие в проекте — это вклад в развитие городской культуры заботы о животных:

"Мы видим, как стремительно развивается культура пет-френдли-пространств в Москве, и рады быть её частью. Такие инициативы делают общество более открытым и доброжелательным".

Предыстория и перспективы

Москва уже не впервые внедряет инициативы для владельцев животных. Например, в рамках акции "Ночь в музее — 2025" несколько учреждений культуры впервые открыли свои двери для посетителей с питомцами.

Пилотный проект с музеями и компанией "Четыре лапы" станет частью системной городской программы, направленной на формирование инклюзивной, комфортной и доброжелательной среды.

В дальнейшем к программе смогут присоединиться другие музеи столицы.

Почему это важно

Современные горожане всё чаще проводят время с питомцами не только на прогулках, но и в кафе, парках и культурных событиях. Расширение пет-френдли-зон делает город более человечным, способствует формированию новой этики заботы и уважения к животным.