Основные проблемы при размещении крупных питомцев в отелях и способы их решения
В последние годы концепция размещения с питомцами становится все более популярной и востребованной в сфере туризма. Все больше владельцев домашних животных ищут места, где могут путешествовать и отдыхать со своими питомцами, не переживая о том, как их разместят. Эта тенденция активно развивается, и к 2025 году количество таких отелей в России превысило 10 тысяч. Прогнозы экспертов говорят о значительном увеличении числа pet-friendly отелей в мире к 2032 году. Владельцы животных представляют собой лояльную аудиторию, готовую платить за комфорт и удобства, которые учитывают потребности их любимцев.
Рынок pet-friendly отелей в России
Согласно данным компании "Четыре лапы", в России насчитывается более 10 тысяч отелей, которые разрешают размещение с животными. Это значительная цифра, учитывая, что концепция pet-friendly в гостиничном бизнесе относительно нова. Ожидается, что мировая индустрия гостиничного сервиса в ближайшие годы продолжит наращивать количество таких услуг, а российский рынок будет следовать за мировыми тенденциями. Участники "ПИР Экспо 2025" сообщают, что к 2032 году объем этого сегмента может вырасти почти в два раза.
Причиной таких изменений является то, что все больше людей начинают воспринимать своих питомцев как полноправных членов семьи. Соответственно, они не хотят расставаться с ними даже во время путешествий или прогулок по городу. Марианна Онуфриенко, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, подчеркнула, что отношение к питомцам продолжает изменяться в сторону большего внимания и заботы о них.
Преимущества для владельцев питомцев
Концепция pet-friendly значительно повышает лояльность гостей с животными, что, в свою очередь, способствует возвращению клиентов в отели. PR-директор Radisson Hotel Group Наталия Исаева отметила, что в таких отелях для питомцев предоставляют комфортные условия: лежанку, миски, гигиенический набор, а также проводят уборку с использованием гипоаллергенных средств. Всё это способствует созданию у владельцев питомцев ощущения, что их любимцы находятся в условиях, которые соответствуют их потребностям.
Однако внедрение такой концепции не обходится без трудностей. Одна из главных проблем заключается в инфраструктуре. Многие отели не оборудованы должным образом: номера, лифты, зоны отдыха часто не учитывают потребности животных. Это затрудняет возможность полноценного размещения гостей с питомцами. Несмотря на это, с каждым годом отели становятся более подготовленными к таким запросам.
Проблемы при размещении с крупными питомцами
Несмотря на рост числа отелей, принимающих животных, владельцы крупных собак сталкиваются с определенными трудностями. Найти отель, который готов принять питомца весом более 20 кг, оказывается проблемой. Один из самых частых барьеров — это ограничения по весу животного. Многие отели разрешают размещение только для собак, вес которых не превышает 15 кг. Это создает дополнительные сложности для владельцев крупных собак, которым приходится сталкиваться с повышенными тарифами и непрозрачными правилами.
Руководитель Органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнева отметила, что отели всё чаще сталкиваются с теми же проблемами, что и в самом начале внедрения концепции pet-friendly: страх перед неизвестностью, отсутствие стандартов и опыта. Однако на данный момент вопрос стоит не в том, принимать ли животных, а в том, какие именно животные могут быть размещены в отелях. "Это уже не вопрос "принимать ли питомцев вообще", а вопрос "принимать ли всех, независимо от их размера"", — сказала она.
Прогнозы и развитие рынка
Несмотря на все сложности, рынок размещения с питомцами в России продолжает развиваться. Шершнева утверждает, что ситуация меняется в лучшую сторону, и всё больше отелей пересматривают свою политику в отношении гостей с животными. Однако владельцам крупных собак всё ещё приходится прикладывать усилия для поиска подходящего места для отдыха. В некоторых случаях крупным питомцам разрешают проживание в индивидуальном порядке, но для этого нужно заранее уточнять детали у менеджеров отеля.
Рынок гостиничных услуг с возможностью размещения с питомцами требует единых стандартов и регламентов. В России этим вопросом занимается Роскачество, которое в 2025 году разработало стандарт "Путешествия с питомцами". Этот стандарт уже успел получить признание: на данный момент 20 отелей прошли сертификацию по этому стандарту. В перспективе Роскачество планирует разработать ГОСТ, который позволит сертифицировать ещё больше отелей и расширит этот стандарт до сферы общественного питания, что позволит создать более широкие возможности для владельцев животных.
Таблица: Сравнение моделей pet-friendly отелей
|Критерий
|Отели малого размера
|Средние отели
|Крупные отели
|Максимальный вес питомца
|до 10 кг
|до 15 кг
|до 25 кг
|Наличие специального сервиса для питомцев
|да
|да
|да
|Уборка с использованием гипоаллергенных средств
|нет
|да
|да
|Тарифы для владельцев крупных питомцев
|стандартные
|повышенные
|индивидуальные
Советы шаг за шагом: Как выбрать отель с питомцем
-
Проверьте политику отеля относительно животных: какие питомцы могут быть размещены, есть ли ограничения по весу и породам.
-
Уточните, какие услуги предусмотрены для питомцев: лежанка, миски, гигиенический набор.
-
Прочитайте отзывы других владельцев животных, чтобы убедиться в качестве предоставляемых услуг.
-
Позвоните в отель заранее и уточните все детали размещения с питомцем, особенно если у вас крупная собака.
-
Ознакомьтесь с правилами уборки и требованиями к поведению животных в отеле.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: Не уточнить правила размещения с питомцем.
Последствие: Могут возникнуть неприятные ситуации при заселении, такие как отказ от размещения.
Альтернатива: Обязательно звоните заранее и уточняйте правила.
-
Ошибка: Выбрать отель без уточнения условий для крупных собак.
Последствие: Отель может отказать в размещении.
Альтернатива: Ищите отели, которые предоставляют индивидуальные условия для крупных животных.
Мифы и правда о размещении с питомцами
Миф: Все отели принимают только маленьких собак.
Правда: Все больше отелей готовы принимать крупных питомцев, особенно если заранее уточнить условия.
Миф: Размещение с питомцем всегда стоит дорого.
Правда: В некоторых отелях стоимость размещения с питомцем не отличается от обычной цены.
Миф: Отели с животными не могут предложить комфортные условия.
Правда: Многие отели предлагают специальные услуги и удобства для питомцев, что делает их пребывание комфортным.
Интересные факты
-
В Европе и США концепция pet-friendly активно развивается уже более 10 лет, и большинство крупных сетей отелей включили услуги для животных в стандарт.
-
Некоторые отели предлагают специальные экскурсии или тренировки для животных.
-
В Японии есть отели, которые предлагают для питомцев не только размещение, но и SPA-процедуры.
Исторический контекст
В 1990-е годы концепция pet-friendly была достаточно новой и не получала широкого распространения.
В начале 2000-х годов гостиницы в Европе начали активно внедрять стандарты для размещения с питомцами.
К 2010 году концепция pet-friendly стала востребована и в России, особенно в крупных городах.
