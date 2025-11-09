Правильно простился со своим питомцем по новым правилам — и избежал штрафа
С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые ветеринарные правила, которые полностью меняют порядок обращения с телами умерших домашних животных. Теперь захоронение питомца "по старинке" — во дворе, на даче или в лесу — официально запрещено. За нарушение закона предусмотрены административные, а в отдельных случаях даже уголовные наказания.
Почему нельзя просто похоронить питомца
Согласно приказу Минсельхоза РФ "Об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов", тела умерших животных юридически приравниваются к биологическим отходам.
Это означает, что хозяин обязан утилизировать их правильно — через специализированные службы.
"Закон предусматривает три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, захоронение на специализированных кладбищах", — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Запрещается выбрасывать тела животных в мусорные контейнеры, вывозить их на свалки, оставлять в лесах, оврагах или водоемах. Такие действия считаются нарушением санитарных норм.
Как правильно действовать при гибели питомца
Эксперты Россельхознадзора советуют сохранять хладнокровие и действовать по правилам. Если животное умерло, владелец должен обратиться в одну из официальных структур:
-
государственную или частную ветеринарную клинику;
-
центр ритуальных услуг для животных;
-
пункт приёма останков;
-
официальное кладбище домашних животных.
Если питомец скончался в ветклинике, тело не возвращают хозяину — оно автоматически направляется на кремацию. То же самое происходит при проведении эвтаназии: стоимость процедуры теперь включает и утилизацию тела.
В случаях, когда смерть произошла ночью или за городом, специалисты рекомендуют действовать самостоятельно:
надеть перчатки, аккуратно завернуть тело питомца в ткань, затем в пакет и поместить в прохладное место до приезда сотрудников службы или поездки в крематорий.
Сколько стоит кремация животных
Стоимость процедуры зависит от региона и веса питомца. В Москве и крупных городах цены следующие:
|Вид кремации
|Описание
|Ориентировочная цена
|Индивидуальная кремация
|Прах возвращается владельцу в урне
|от 4 000 ₽
|Общая кремация
|Без возврата праха
|от 1 000 ₽
|Захоронение на специализированном кладбище
|Оформляется договор, место обозначается табличкой
|от 5 000 ₽ и выше
В регионах стоимость может быть ниже — в среднем на 20-30%.
Ответственность за незаконное захоронение
Захоронение животных вне установленных мест приравнивается к нарушению санитарных и экологических норм. За это предусмотрены административные штрафы:
-
до 5 000 рублей для граждан;
-
до 50 000 рублей для юридических лиц.
Кроме того, возможно привлечение по статьям КоАП РФ:
-
"Нарушение санитарно-эпидемиологических требований";
-
"Нарушение правил обращения с отходами производства и потребления";
-
"Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или утилизации животных".
Если незаконное захоронение приведет к загрязнению почвы, воды или массовому заражению, возможна уголовная ответственность по статьям об экологических преступлениях.
Как найти официальную службу утилизации
В каждом регионе России действует специализированная служба утилизации биологических отходов.
Их контакты можно найти:
-
на сайте регионального управления Россельхознадзора;
-
в разделе "Ветеринария" на портале госуслуг субъекта РФ;
-
в местных государственных ветеринарных клиниках.
Перед обращением желательно уточнить, какие документы нужны (например, ветеринарный паспорт животного или заявление от владельца).
Советы шаг за шагом
-
Позвоните в ветеринарную клинику или ритуальную службу для животных.
-
Уточните, какие документы и условия приема тела необходимы.
-
Подготовьте питомца - заверните тело в ткань и поместите в пакет.
-
Организуйте транспортировку до пункта приема или дождитесь выезда специалистов.
-
Выберите тип кремации (индивидуальную или общую).
-
Получите документы о проведенной утилизации, если это предусмотрено.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Похоронить питомца во дворе
|Штраф до 5 000 ₽, риск заражения почвы
|Сдать тело в ветслужбу или крематорий
|Выбросить тело животного в контейнер
|Нарушение санитарных норм, возможна уголовная статья
|Вызвать службу утилизации
|Оставить тело на улице
|Распространение инфекций, штраф
|Обратиться в центр ритуальных услуг для животных
Мифы и правда о захоронении животных
Миф: "Можно похоронить животное на старом стихийном кладбище — это не запрещено".
Правда: Такие кладбища вне закона. Захоронение там приравнивается к нарушению санитарных норм.
Миф: "Если я сам кремирую животное в печи — это законно".
Правда: Самовольное сжигание также запрещено — только лицензированные организации могут проводить кремацию.
Миф: "Никто не узнает, если похороню питомца у себя на участке".
Правда: Проверки Россельхознадзора и жалобы соседей могут привести к штрафам и административным разбирательствам.
Интересные факты
В Европе и Японии кремация домашних животных — обязательная практика уже более 20 лет.
В России первый официальный крематорий для животных открылся в 2003 году в Санкт-Петербурге.
Некоторые крематории предоставляют услугу онлайн-трансляции процедуры для владельцев.
