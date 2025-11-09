Правильно простился со своим питомцем по новым правилам — и избежал штрафа

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые ветеринарные правила, которые полностью меняют порядок обращения с телами умерших домашних животных. Теперь захоронение питомца "по старинке" — во дворе, на даче или в лесу — официально запрещено. За нарушение закона предусмотрены административные, а в отдельных случаях даже уголовные наказания.

Почему нельзя просто похоронить питомца

Согласно приказу Минсельхоза РФ "Об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов", тела умерших животных юридически приравниваются к биологическим отходам.

Это означает, что хозяин обязан утилизировать их правильно — через специализированные службы.

"Закон предусматривает три официальных способа: индивидуальная кремация с выдачей праха владельцу, общая кремация без возврата праха, захоронение на специализированных кладбищах", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Запрещается выбрасывать тела животных в мусорные контейнеры, вывозить их на свалки, оставлять в лесах, оврагах или водоемах. Такие действия считаются нарушением санитарных норм.

Как правильно действовать при гибели питомца

Эксперты Россельхознадзора советуют сохранять хладнокровие и действовать по правилам. Если животное умерло, владелец должен обратиться в одну из официальных структур:

государственную или частную ветеринарную клинику ;

центр ритуальных услуг для животных;

пункт приёма останков ;

официальное кладбище домашних животных.

Если питомец скончался в ветклинике, тело не возвращают хозяину — оно автоматически направляется на кремацию. То же самое происходит при проведении эвтаназии: стоимость процедуры теперь включает и утилизацию тела.

В случаях, когда смерть произошла ночью или за городом, специалисты рекомендуют действовать самостоятельно:

надеть перчатки, аккуратно завернуть тело питомца в ткань, затем в пакет и поместить в прохладное место до приезда сотрудников службы или поездки в крематорий.

Сколько стоит кремация животных

Стоимость процедуры зависит от региона и веса питомца. В Москве и крупных городах цены следующие:

Вид кремации Описание Ориентировочная цена Индивидуальная кремация Прах возвращается владельцу в урне от 4 000 ₽ Общая кремация Без возврата праха от 1 000 ₽ Захоронение на специализированном кладбище Оформляется договор, место обозначается табличкой от 5 000 ₽ и выше

В регионах стоимость может быть ниже — в среднем на 20-30%.

Ответственность за незаконное захоронение

Захоронение животных вне установленных мест приравнивается к нарушению санитарных и экологических норм. За это предусмотрены административные штрафы:

до 5 000 рублей для граждан;

до 50 000 рублей для юридических лиц.

Кроме того, возможно привлечение по статьям КоАП РФ:

"Нарушение санитарно-эпидемиологических требований";

"Нарушение правил обращения с отходами производства и потребления";

"Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или утилизации животных".

Если незаконное захоронение приведет к загрязнению почвы, воды или массовому заражению, возможна уголовная ответственность по статьям об экологических преступлениях.

Как найти официальную службу утилизации

В каждом регионе России действует специализированная служба утилизации биологических отходов.

Их контакты можно найти:

на сайте регионального управления Россельхознадзора;

в разделе "Ветеринария" на портале госуслуг субъекта РФ;

в местных государственных ветеринарных клиниках.

Перед обращением желательно уточнить, какие документы нужны (например, ветеринарный паспорт животного или заявление от владельца).

Советы шаг за шагом

Позвоните в ветеринарную клинику или ритуальную службу для животных. Уточните, какие документы и условия приема тела необходимы. Подготовьте питомца - заверните тело в ткань и поместите в пакет. Организуйте транспортировку до пункта приема или дождитесь выезда специалистов. Выберите тип кремации (индивидуальную или общую). Получите документы о проведенной утилизации, если это предусмотрено.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Похоронить питомца во дворе Штраф до 5 000 ₽, риск заражения почвы Сдать тело в ветслужбу или крематорий Выбросить тело животного в контейнер Нарушение санитарных норм, возможна уголовная статья Вызвать службу утилизации Оставить тело на улице Распространение инфекций, штраф Обратиться в центр ритуальных услуг для животных

Мифы и правда о захоронении животных

Миф: "Можно похоронить животное на старом стихийном кладбище — это не запрещено".

Правда: Такие кладбища вне закона. Захоронение там приравнивается к нарушению санитарных норм.

Миф: "Если я сам кремирую животное в печи — это законно".

Правда: Самовольное сжигание также запрещено — только лицензированные организации могут проводить кремацию.

Миф: "Никто не узнает, если похороню питомца у себя на участке".

Правда: Проверки Россельхознадзора и жалобы соседей могут привести к штрафам и административным разбирательствам.

Интересные факты

В Европе и Японии кремация домашних животных — обязательная практика уже более 20 лет.

В России первый официальный крематорий для животных открылся в 2003 году в Санкт-Петербурге.

Некоторые крематории предоставляют услугу онлайн-трансляции процедуры для владельцев.