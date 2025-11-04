Последний обман: как мошенники наживаются на чужой боли

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:18

Потеря питомца — одно из самых тяжёлых событий для хозяина. Однако даже в такой момент важно действовать правильно и законно. Неправильные шаги могут не только обернуться штрафом, но и привести к столкновению с недобросовестными "похоронными" компаниями, которых, как оказалось, немало.

"Попрощаться с четвероногим другом официально можно только в одном месте — на Городском кладбище животных", — рассказал директор организации Балкунов.

Что говорит закон

С 1 марта этого года в России вступили в силу новые правила обращения с телами домашних животных. Теперь владелец обязан провести кремацию питомца, а не захоронение на территории города или во дворе. Это связано с требованиями санитарной безопасности и охраны окружающей среды.

Нарушение норм может обернуться денежным штрафом, поэтому стихийные могилы в парках, на обочинах и пустырях — незаконны. Такие действия расцениваются как нарушение экологических и санитарных требований.

Где можно официально проститься с питомцем

В Санкт-Петербурге функционирует Городское кладбище животных, открытое в 2010 году. Это единственное место, где можно официально провести прощание и кремацию. Здесь владельцам предлагают как индивидуальную, так и групповую кремацию, а также возможность получить урну с прахом или захоронить его на выделенном участке.

Стоимость услуг зависит от размера и веса животного. Например, кремация мелких питомцев обходится дешевле, чем собак крупных пород. Дополнительно можно заказать прощальную церемонию, памятную табличку или урну с гравировкой.

Осторожно: мошенники

"Большинство рынка находится в руках мошенников, которые только делают вид, что кремируют питомцев, а на деле просто выкидывают тела на пустырях и в оврагах", — предупредил Балкунов.

Такие случаи — не редкость. Недобросовестные компании предлагают "услуги кремации" без лицензии и фактически утилизируют тела животных вместе с бытовыми отходами. Часто владельцам показывают чужие видеозаписи или предлагают подозрительно низкие цены. В результате хозяин остаётся обманутым, а тело питомца — выброшенным.

Как не стать жертвой обмана

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте документы. У официальных крематориев должны быть лицензии на оказание ветеринарных и утилизационных услуг.

  2. Изучайте отзывы. Перед обращением поищите информацию о компании на городских форумах и сайтах-отзовиках.

  3. Запрашивайте договор. Все услуги должны оформляться письменно с указанием стоимости, условий и сроков.

  4. Присутствуйте при кремации. Настоящие организации предоставляют такую возможность владельцам.

  5. Берите чек - это доказательство оплаты и подтверждение легальности процедуры.

Таблица: официальные и мошеннические компании — отличия

Признак Официальная организация Мошенники
Документы и лицензии Есть Отсутствуют
Возможность присутствия Предоставляется Отказывают
Договор Обязателен Нет
Место кремации Зарегистрировано в городе Неизвестно
Цена Средняя, зависит от веса Подозрительно низкая

Почему нельзя хоронить питомцев самостоятельно

На первый взгляд, идея похоронить любимца рядом с домом кажется человечной. Но в действительности это нарушает санитарные нормы: при разложении тела могут выделяться бактерии и токсины, опасные для людей и других животных. Кроме того, если тело питомца больного, например, чумкой или парвовирусом, существует риск распространения инфекции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: самостоятельное захоронение во дворе или парке.
Последствие: административный штраф и загрязнение почвы.
Альтернатива: обращение в сертифицированный крематорий.

Ошибка: обращение к "частным перевозчикам без документов".
Последствие: тело питомца может быть выброшено.
Альтернатива: использовать только официальные контакты кладбища животных.

Ошибка: хранить тело животного до решения.
Последствие: риск распространения бактерий.
Альтернатива: передать тело специалистам как можно скорее.

А что если нет денег на кремацию?

В Санкт-Петербурге действуют льготные программы для пенсионеров и малоимущих граждан. Можно выбрать групповую кремацию - это дешевле, чем индивидуальная, но проводится с соблюдением всех санитарных требований. Также некоторые ветеринарные клиники сотрудничают с официальными утилизационными центрами и предлагают скидки.

Мифы и правда

Миф: кремация — это роскошь для богатых.
Правда: существуют недорогие и льготные варианты, доступные большинству владельцев.

Миф: питомца можно закопать на даче без последствий.
Правда: закон одинаков для всей страны — только кремация считается законной.

Миф: все компании предлагают одно и то же.
Правда: только лицензированные центры проводят процедуру по правилам.

