Последний обман: как мошенники наживаются на чужой боли
Потеря питомца — одно из самых тяжёлых событий для хозяина. Однако даже в такой момент важно действовать правильно и законно. Неправильные шаги могут не только обернуться штрафом, но и привести к столкновению с недобросовестными "похоронными" компаниями, которых, как оказалось, немало.
"Попрощаться с четвероногим другом официально можно только в одном месте — на Городском кладбище животных", — рассказал директор организации Балкунов.
Что говорит закон
С 1 марта этого года в России вступили в силу новые правила обращения с телами домашних животных. Теперь владелец обязан провести кремацию питомца, а не захоронение на территории города или во дворе. Это связано с требованиями санитарной безопасности и охраны окружающей среды.
Нарушение норм может обернуться денежным штрафом, поэтому стихийные могилы в парках, на обочинах и пустырях — незаконны. Такие действия расцениваются как нарушение экологических и санитарных требований.
Где можно официально проститься с питомцем
В Санкт-Петербурге функционирует Городское кладбище животных, открытое в 2010 году. Это единственное место, где можно официально провести прощание и кремацию. Здесь владельцам предлагают как индивидуальную, так и групповую кремацию, а также возможность получить урну с прахом или захоронить его на выделенном участке.
Стоимость услуг зависит от размера и веса животного. Например, кремация мелких питомцев обходится дешевле, чем собак крупных пород. Дополнительно можно заказать прощальную церемонию, памятную табличку или урну с гравировкой.
Осторожно: мошенники
"Большинство рынка находится в руках мошенников, которые только делают вид, что кремируют питомцев, а на деле просто выкидывают тела на пустырях и в оврагах", — предупредил Балкунов.
Такие случаи — не редкость. Недобросовестные компании предлагают "услуги кремации" без лицензии и фактически утилизируют тела животных вместе с бытовыми отходами. Часто владельцам показывают чужие видеозаписи или предлагают подозрительно низкие цены. В результате хозяин остаётся обманутым, а тело питомца — выброшенным.
Как не стать жертвой обмана
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте документы. У официальных крематориев должны быть лицензии на оказание ветеринарных и утилизационных услуг.
-
Изучайте отзывы. Перед обращением поищите информацию о компании на городских форумах и сайтах-отзовиках.
-
Запрашивайте договор. Все услуги должны оформляться письменно с указанием стоимости, условий и сроков.
-
Присутствуйте при кремации. Настоящие организации предоставляют такую возможность владельцам.
-
Берите чек - это доказательство оплаты и подтверждение легальности процедуры.
Таблица: официальные и мошеннические компании — отличия
|Признак
|Официальная организация
|Мошенники
|Документы и лицензии
|Есть
|Отсутствуют
|Возможность присутствия
|Предоставляется
|Отказывают
|Договор
|Обязателен
|Нет
|Место кремации
|Зарегистрировано в городе
|Неизвестно
|Цена
|Средняя, зависит от веса
|Подозрительно низкая
Почему нельзя хоронить питомцев самостоятельно
На первый взгляд, идея похоронить любимца рядом с домом кажется человечной. Но в действительности это нарушает санитарные нормы: при разложении тела могут выделяться бактерии и токсины, опасные для людей и других животных. Кроме того, если тело питомца больного, например, чумкой или парвовирусом, существует риск распространения инфекции.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: самостоятельное захоронение во дворе или парке.
Последствие: административный штраф и загрязнение почвы.
Альтернатива: обращение в сертифицированный крематорий.
Ошибка: обращение к "частным перевозчикам без документов".
Последствие: тело питомца может быть выброшено.
Альтернатива: использовать только официальные контакты кладбища животных.
Ошибка: хранить тело животного до решения.
Последствие: риск распространения бактерий.
Альтернатива: передать тело специалистам как можно скорее.
А что если нет денег на кремацию?
В Санкт-Петербурге действуют льготные программы для пенсионеров и малоимущих граждан. Можно выбрать групповую кремацию - это дешевле, чем индивидуальная, но проводится с соблюдением всех санитарных требований. Также некоторые ветеринарные клиники сотрудничают с официальными утилизационными центрами и предлагают скидки.
Мифы и правда
Миф: кремация — это роскошь для богатых.
Правда: существуют недорогие и льготные варианты, доступные большинству владельцев.
Миф: питомца можно закопать на даче без последствий.
Правда: закон одинаков для всей страны — только кремация считается законной.
Миф: все компании предлагают одно и то же.
Правда: только лицензированные центры проводят процедуру по правилам.
