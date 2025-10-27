Не каприз, а болезнь: как меняется поведение питомца при когнитивной дисфункции

Домашние животные живут дольше, чем раньше, и это, по словам ветеринаров, имеет и обратную сторону: с возрастом у кошек и собак могут развиваться изменения в головном мозге, аналогичные человеческой деменции. Это состояние называют когнитивной дисфункцией - оно влияет на поведение, память и эмоциональное состояние питомца.

О том, как проявляется болезнь и на что обратить внимание, рассказала ветеринарный врач Мончегорской городской ветеринарной станции Клавдия Харитонова.

Почему у животных развивается деменция

"Когнитивная дисфункция характерна именно для собак и кошек, так как именно их продолжительность жизни выросла за последние десятилетия. Благодаря вниманию владельцев и возможностям современной ветеринарии, питомцы стали доживать до того момента, когда в мозге начинают деградировать нервные волокна и откладываются вредные вещества", — отметила Клавдия Харитонова.

Эти изменения приводят к постепенному нарушению памяти, ориентации, поведения и эмоций. У кошек первые симптомы обычно появляются в возрасте 9-10 лет, у собак — уже с 6-7 лет.

Первые признаки когнитивной дисфункции

Повышенная тревожность.

Питомец, который раньше спокойно оставался один дома, начинает выть, лаять или мяукать без причины. Может бояться громких звуков, тени, петард или незнакомых предметов. Изменение походки.

Иногда животное начинает ходить медленнее или шатко, но без признаков артрита или болей в суставах. Это связано с нарушением координации. Проблемы с чистоплотностью. "Это не когда кошка писает на кровать, а когда может оставить лужицу там, где спала, или посередине комнаты", — добавила ветеринар.

Потеря привычек указывает на нарушение памяти и контроля над поведением. Эффект "зависания".

Питомец может внезапно остановиться и долго смотреть в одну точку. Хозяева иногда шутят, что кошка "видит домового", но на деле это один из симптомов нейродегенеративных изменений. Забывчивость.

Животные перестают узнавать знакомые команды, не откликаются на имя, путают миску или место отдыха, могут забыть, что уже ели. Сбой биоритмов.

Кошки часто начинают мяукать по ночам, требуя внимания, а собаки — бродят по квартире, мешая хозяевам спать. Это происходит из-за нарушения циркадных ритмов.

Таблица "Сравнение признаков когнитивной дисфункции у кошек и собак"

Симптом У собак У кошек Повышенная тревожность Частое вытьё, боязнь одиночества Мяуканье, избегание контакта Нарушение ориентации Ходит кругами, теряется в доме Замирает, долго смотрит в одну точку Проблемы с туалетом Мочится в неожиданных местах Может забыть про лоток Потеря памяти Не выполняет команды Забывает место еды и сна Смена ритмов сна Бодрствует ночью Будит хозяев криками

Как замедлить развитие деменции (HowTo)

Регулярные прогулки и игры.

Движение стимулирует мозговое кровообращение. Даже короткие прогулки или поиск лакомств дома активизируют нейроны. Умственные тренировки.

Игрушки-головоломки, задания на поиск пищи, простые команды и взаимодействие с человеком помогают поддерживать когнитивные функции. Общение.

Питомцы нуждаются во внимании. Разговоры, ласка и совместные игры снижают тревожность и поддерживают эмоциональную стабильность. Комфортная обстановка.

Не переставляйте мебель, чтобы животное не терялось в пространстве. Используйте ночники — особенно для пожилых кошек. Рацион.

Добавьте в питание омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты (витамины E, C) и специальные ветеринарные корма для пожилых животных. Регулярные визиты к ветеринару.

Диагностика и корректировка лечения помогут замедлить развитие болезни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что животное "стареет и капризничает".

→ Последствие: позднее обращение к врачу, ухудшение состояния.

→ Альтернатива: обратить внимание на необычное поведение, записаться на осмотр.

• Ошибка: наказывать за нечистоплотность.

→ Последствие: рост тревожности и потеря доверия.

→ Альтернатива: терпение, коррекция режима, консультация с ветеринаром.

• Ошибка: изолировать питомца.

→ Последствие: депрессия, ускорение деградации когнитивных функций.

→ Альтернатива: сохранять привычный контакт, мягкое общение и стимуляцию интереса.

А что если…

А что если у животного замечены первые симптомы?

Обратитесь к ветеринару. На ранних стадиях состояние можно стабилизировать диетой, препаратами для улучшения мозгового кровообращения и стимуляцией активности.

А что если питомец стал плохо спать?

Помогает лёгкий массаж, прогулка перед сном и ночник. Избегайте резких звуков и света.

А что если кошка "зависает" и не реагирует?

Это не мистическое поведение — признак когнитивных нарушений. Наблюдайте, фиксируйте эпизоды и обсудите с ветеринаром.

Таблица "Плюсы и минусы длительной жизни питомцев"

Плюсы Минусы Больше времени с любимцем Повышенный риск возрастных заболеваний Развитие ветеринарии и ухода Рост случаев когнитивных расстройств Улучшение качества жизни животных Необходимость постоянного наблюдения

Мифы и правда

Миф: кошки не страдают деменцией.

Правда: у них тоже развивается когнитивная дисфункция, особенно после 10 лет.

Миф: возрастная забывчивость — это норма.

Правда: резкое изменение поведения — повод для диагностики.

Миф: болезнь неизлечима, помочь невозможно.

Правда: лечение замедляет прогресс, а внимание и уход значительно улучшают качество жизни.

Исторический контекст

О когнитивной дисфункции у животных впервые заговорили в 1980-х, когда учёные заметили сходство изменений в мозге пожилых собак с болезнью Альцгеймера у человека. С развитием ветеринарной неврологии появились методы диагностики — МРТ и анализы поведения. Сегодня когнитивная дисфункция признана распространённой проблемой у домашних животных старше восьми лет, а профилактика — часть стандартного ухода за пожилыми питомцами.