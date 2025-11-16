Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 23:13

Питомцы не боятся? Вот жесты и предметы, которые могут вызвать у них страх

Ветеринар Павел Вознюк помогает владельцам избежать агрессии у домашних животных

Ветеринар Павел Вознюк в интервью для Sputnik рассказал, как простые действия, такие как жесты или использование предметов во время игры с питомцами, могут вызывать агрессию или страх у животных. Он объяснил, какие именно жесты и предметы лучше избегать, чтобы не спровоцировать негативную реакцию у вашего питомца.

Жесты, вызывающие агрессию или страх у животных

По словам специалиста, важно понимать, что многие жесты могут быть восприняты как угроза. Особенно это касается замаха — будь то рука, палка или поводок. Важно помнить, что некоторые животные могут не быть знакомы с таким поведением, если воспитывались в любви и правильной дрессировке, а вот те, кого могли припугнуть в прошлом, будут очень сильно реагировать на такие жесты.

Жест Почему он вызывает агрессию или страх
Замах рукой или предметом Питомцы воспринимают это как угрозу или нападение.
Закрытый кулак Особенно не нравится собакам, воспринимается как возможный удар.

Павел Вознюк уточнил, что важно учитывать опыт животного — те, кого воспитывали без агрессии, скорее всего, не будут так сильно реагировать на замахи, в отличие от тех, кто столкнулся с жестокой дрессировкой.

Кроме того, ветеринар подчеркнул, что при встрече с питомцем или попытке его погладить следует использовать только открытые ладони и дать животному понюхать вас. Это поможет установить доверие между вами и питомцем. Также полезно присесть на одном уровне с животным, чтобы избежать ощущения угрозы с вашей стороны.

Предметы, вызывающие испуг у домашних животных

Не только жесты могут вызывать у животных страх, но и обычные предметы, которые для людей кажутся безобидными. Например, многие питомцы сильно боятся пылесоса, веника, шелестящего пакета, скрученной газеты и фольги. Некоторые владельцы используют фольгу, чтобы отпугнуть кошек от столов или горшков с цветами, но этот метод может привести к неожиданной реакции у животного.

Предмет Причина испуга
Пылесос Громкий звук и движение пылесоса пугают животных.
Фольга Шелестящий звук приводит к замешательству и страху.
Веник, скрученная газета Странные звуки и движения могут напугать питомцев.

Вознюк отметил, что такие звуки могут не только напугать домашних животных, но и вызвать длительный стресс. Особенно это актуально для питомцев с неврологическими заболеваниями или травмами, такими как повреждения позвоночника, сотрясения мозга или ушибы.

Реакция на громкие и резкие звуки

Животные также очень остро реагируют на громкие и резкие звуки, яркие вспышки. Это может вызвать у них стресс, а иногда и физическую боль. Исключением являются только специально обученные собаки, например, служебные и пограничные, которые привыкли к таким звукам и воспринимают их как часть своей работы.

Звук Влияние на животных
Громкие и резкие звуки Страх и стресс, особенно у обычных домашних животных.
Яркие вспышки Могут вызвать у животного чувство беспокойства или страха.

Вознюк подчеркивает, что особенно остро на такие раздражители реагируют животные с неврологическими заболеваниями, травмами, а также те, кто имеет опыт жестокого обращения.

Заключение

Чтобы избежать агрессии и страха у питомцев, важно внимательнее относиться к своим жестам и использованию различных предметов в повседневной жизни. Ветеринар Павел Вознюк рекомендует избегать резких движений и использовать открытые ладони при общении с животными. Также стоит учитывать особенности поведения питомца, его прошлый опыт и возможные заболевания. Создание комфортной и безопасной среды для вашего питомца поможет наладить доверительные отношения и избежать нежелательных реакций.

