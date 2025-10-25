Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка с разноцветными котятами
Кошка с разноцветными котятами
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 23:19

Кошка чище, чем кажется: почему не стоит помогать ей водой и пеной

Ветеринар Гольнева: частое купание животных разрушает естественный защитный слой кожи

Частое купание домашних животных может нанести больше вреда, чем пользы, предупреждают ветеринары. По словам специалиста сети клиник "Василек" Татьяны Гольневой, кожа кошек и собак покрыта естественным жировым слоем, который играет важную роль в защите от пересушивания, раздражения и микробов.

"Кожа питомцев покрыта естественным жировым слоем, который защищает от пересушивания и раздражений. Частое купание может смыть эту защиту и спровоцировать сухость и зуд," — пояснила Гольнева в беседе с Pravda.Ru.

Почему нельзя мыть животных слишком часто

Натуральная жировая плёнка — это барьер, который сохраняет влагу и предотвращает проникновение бактерий. При частом применении шампуня этот слой смывается, кожа начинает шелушиться, появляется зуд, перхоть и раздражение. В итоге питомец начинает чаще чесаться, а шерсть теряет блеск и густоту.

Особенно чувствительна кожа у короткошёрстных пород и животных с тонким подшёрстком — у них жировой слой восстанавливается медленно.

Как часто можно купать собак

Ветеринар подчёркивает: купание допустимо только по необходимости - если животное испачкалось или имеет выраженный запах. В большинстве случаев достаточно 1-2 раз в месяц.

"У собак допустимо ежедневно промывать лапы и живот после прогулки, но лучше использовать просто воду или мягкий шампунь с увлажняющим эффектом," — уточнила Гольнева.

Ежедневное использование моющих средств разрушает естественную микрофлору кожи. Поэтому предпочтительно просто смывать грязь водой или пользоваться гипоаллергенными шампунями для чувствительной кожи.

Чем нельзя мыть собак

Эксперт предостерегла от использования лечебных шампуней с хлоргексидином без назначения врача:

"Лечебные шампуни с хлоргексидином нельзя применять для регулярного ухода — они подсушивают кожу и подходят только при наличии дерматологических проблем," — подчеркнула специалист.

Такие средства содержат антисептики, предназначенные для лечения грибковых или бактериальных инфекций, и при частом применении могут вызвать ожоги и шелушение.

Уход за кошками

Кошки, по словам ветеринара, в большинстве случаев справляются с гигиеной самостоятельно. Их слюна содержит вещества, помогающие очищать шерсть и поддерживать природный блеск.

Купание рекомендуется только:

  • при сильном загрязнении;

  • во время линьки (для ускорения смены шерсти);

  • при кожных заболеваниях — строго по назначению врача.

Для купания кошек следует выбирать специальные шампуни без ароматизаторов и спирта, с нейтральным pH.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купать питомца каждую неделю.
    Последствие: пересушивание кожи, ломкость шерсти.
    Альтернатива: очищение лап и живота после прогулки, регулярное вычёсывание.

  • Ошибка: использовать человеческий шампунь.
    Последствие: раздражение и зуд из-за несоответствия pH кожи животных.
    Альтернатива: использовать специализированные шампуни для кошек и собак.

  • Ошибка: применять лечебные средства без диагноза.
    Последствие: повреждение эпидермиса и нарушение микрофлоры.
    Альтернатива: консультироваться с ветеринаром перед использованием.

Советы по безопасному купанию

  1. Используйте тёплую воду - около 35-37 °C.

  2. Перед купанием расчешите шерсть, чтобы удалить колтуны.

  3. Не допускайте попадания воды в уши и глаза.

  4. После процедуры тщательно просушите питомца полотенцем или феном на низкой температуре.

  5. Обеспечьте животному тёплое место без сквозняков.

А что если питомец боится воды?

Некоторые кошки и собаки испытывают стресс при виде ванны. В таких случаях можно использовать сухие шампуни или влажные салфетки для животных. Они очищают шерсть без контакта с водой и сохраняют защитный слой кожи.

Мифы и правда

Миф: чем чаще купаешь питомца, тем он чище.
Правда: частое купание разрушает естественную защиту кожи.

Миф: кошкам не нужен уход, если они сами вылизываются.
Правда: длинношёрстные породы нуждаются в расчесывании и периодическом купании.

Миф: лечебный шампунь подходит для профилактики.
Правда: он предназначен только для лечения заболеваний и требует назначения врача.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке ветеринары замечали, что чрезмерная чистоплотность вредна животным. В природе собаки и кошки не контактируют с шампунями, а их кожа адаптирована к естественным условиям. Современные исследования подтвердили: естественный жировой слой — ключевой элемент здоровья кожи и шерсти.

