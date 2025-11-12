Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака зимой в парке
Собака зимой в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 3:34

Собака дрожит не от страха: сигнал, который хозяева часто игнорируют зимой

Когда температура на улице начинает стремительно снижаться, а ветер пронизывает до костей, заботливые владельцы домашних животных задумываются о том, как сделать зиму для своих питомцев максимально комфортной. Ведь собаки и кошки, несмотря на природную выносливость, тоже нуждаются в особом внимании, правильном питании и защите от холода.

Питание и витамины для укрепления иммунитета

Зимой обмен веществ у животных ускоряется: организму требуется больше энергии, чтобы поддерживать нормальную температуру. Поэтому корм должен быть питательным, сбалансированным и немного калорийнее обычного.

Собакам стоит подбирать корм с высоким содержанием белков и жиров. Жир помогает сохранять тепло, а белок поддерживает мышечную массу. В рационе должны присутствовать витамины A, C и E, а также Омега-3 и Омега-6 — они укрепляют кожу и делают шерсть блестящей и густой.

Кошкам тоже нужно больше калорий. Для них подойдут корма с высоким содержанием мясных ингредиентов, витаминов группы B и полезных кислот. Особенно важен витамин D — он регулирует обмен веществ и помогает справляться с перепадами температуры.

Следите за водой: зимой она может быстро остывать или даже замерзать. Используйте миски с подогревом или чаще меняйте воду, чтобы питомец не страдал от обезвоживания.

Груминг и уход за шерстью

Хорошо ухоженная шерсть — естественная защита от холода. В этот период груминг становится не просто эстетической процедурой, а настоящей необходимостью.

Для собак регулярное вычесывание помогает удалить отмершие волосы и улучшить вентиляцию подшерстка. Так шерсть сохраняет тепло, а кожа — здоровое состояние. Особое внимание уделяйте лапам: обрабатывайте их питательными кремами или воском, чтобы избежать трещин и раздражений.

Кошкам полезно помочь с уходом за шерстью, особенно длинношерстным породам. Расчесывание предотвращает образование колтунов и равномерно распределяет кожное сало, создающее защитный слой. После прогулок лапы стоит протирать влажной тканью, чтобы удалить следы соли или реагентов.

Купать животных зимой можно, но только при необходимости и с использованием мягких шампуней с питательными компонентами. После купания важно тщательно высушить шерсть, избегая переохлаждения.

Тёплая одежда: защита от ветра и влаги

Некоторые животные плохо переносят мороз. Для короткошерстных, бесшерстных и пожилых питомцев одежда становится не просто модным аксессуаром, а жизненной необходимостью.

Для собак выбирайте комбинезоны или куртки, которые защищают грудь и живот от ветра и влаги. Материал должен быть плотным, водоотталкивающим, но при этом "дышащим". Собачьи ботинки помогут избежать раздражений и обморожений лап.

Кошки чаще обходятся без одежды, но для сфинксов или короткошерстных пород свитер или мягкая попона вполне подойдут. Главное — приучать питомца к одежде постепенно, чтобы не вызвать стресс.

Сравнение: основные аспекты зимнего ухода

Категория Собаки Кошки
Питание Калорийный корм, витамины A, C, E, Омега-3 и 6 Питательный рацион с белками, витаминами B и D
Уход за шерстью Частое вычесывание, защита лап Расчесывание, контроль состояния кожи
Одежда Комбинезон, ботинки Попона, свитер (по необходимости)
Прогулки Короткие, в тёплое время дня Только в тёплую погоду
Профилактика Вакцинация, защита от паразитов Прививки, обработка от блох и клещей

Советы шаг за шагом

Что сделать Инструмент / средство
Увеличьте калорийность рациона Специализированный зимний корм
Обеспечьте витамины и добавки Омега-3, мультивитамины для животных
Проведите профилактику паразитов Антипаразитарные капли или ошейник
Подберите защитную одежду Тёплый комбинезон, ботинки
Обработайте лапы перед прогулкой Воск или крем для лап
Проверьте дом на сквозняки Тёплая подстилка, лежанка
Контролируйте состояние кожи и шерсти Щётка, кондиционер для шерсти

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давать питомцу тот же корм, что и летом.
    Последствие: Недостаток энергии и переохлаждение.
    Альтернатива: Переведите на корм с высоким содержанием белка и жира.
  • Ошибка: Выходить на прогулку в сильный мороз.
    Последствие: Обморожение лап и ушей.
    Альтернатива: Гуляйте в полдень, когда теплее.
  • Ошибка: Купать животное слишком часто.
    Последствие: Сухость кожи и ломкость шерсти.
    Альтернатива: Используйте сухие шампуни и ухаживающие спреи.

А что если питомец живёт на улице?

Уличным животным зимой нужна особая защита. Домик должен быть утеплён, пол — приподнят над землёй, а подстилка — из соломы или флиса. Меняйте её регулярно, чтобы она оставалась сухой. Обеспечьте животному постоянный доступ к незамерзающей воде.

Плюсы и минусы зимних прогулок

Плюсы Минусы
Свежий воздух укрепляет иммунитет Риск переохлаждения
Активность улучшает настроение Возможны обморожения лап
Поддержание физической формы Контакт с реагентами и солью

FAQ

Как выбрать зимнюю одежду для собаки?
Ориентируйтесь на размер, породу и длину шерсти. Материал должен быть водоотталкивающим и тёплым, а застёжки — надёжными, но удобными.

Сколько стоит зимний уход за питомцем?
В среднем зимний комплект (одежда, витамины, защита лап) обходится от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от породы и бренда.

Что лучше: натуральное питание или промышленный корм зимой?
Зимой предпочтителен сбалансированный промышленный корм премиум-класса, где учтены все потребности организма.

Мифы и правда

Миф: "Животным не холодно, у них же шерсть".
Правда: шерсть защищает не всегда — короткошерстные и пожилые животные мерзнут так же, как люди.

Миф: "Кошкам не нужна вода зимой".
Правда: обезвоживание в холодный сезон случается чаще, чем летом — вода жизненно необходима.

Миф: "Если собака живёт во дворе, её не нужно выгуливать".
Правда: прогулки нужны даже уличным животным для психического здоровья и активности.

Сон и психология питомца

Зимой животные спят больше. Это естественная реакция на холод и короткий день. Создайте им уютное место для сна вдали от сквозняков. Мягкая лежанка или домик помогут питомцу чувствовать себя в безопасности и сохранять тепло. Недосып может вызывать раздражительность и потерю аппетита, поэтому важно не беспокоить животное во время отдыха.

3 интересных факта

  1. У собак зимой вырабатывается больше меланина — поэтому шерсть может слегка темнеть.

  2. У кошек на морозе усиливается аппетит — организм требует больше калорий.

  3. Питомцы лучше переносят зиму, если проводят хотя бы час в день на солнечном свете — это стимулирует выработку витамина D.

Исторический контекст

Исторически люди одевали и кормили животных зимой задолго до появления современных кормов. В XIX веке фермеры из Европы утепляли псарни сеном и кормили собак жирной пищей, чтобы те могли сопровождать охотников даже в сильные морозы. Кошек держали в домах для защиты от грызунов, и их тепло ценилось не меньше, чем их охотничьи навыки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Маллиу: кошки с короткой шерстью теряют меньше волос вчера в 18:12
Думала, что кошки всегда линяют — пока не увидела этих красавцев

Хотите кошку, но не хотите убирать шерсть каждый день? Вот 9 пород, которые почти не линяют и подходят даже аллергикам.

Читать полностью » Зоопсихолог Волков: домашних животных часто называют в честь еды и персонажей аниме вчера в 17:34
Имя — не игрушка: зоопсихолог назвал клички, из-за которых страдают и животные, и их хозяева

Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал NewsInfo о самых необычных кличках домашних животных.

Читать полностью » Эксперт Табуларис: кошки уменьшают стресс и улучшают настроение человека вчера в 17:16
Теперь понимаю, почему кошки — лучшие соседи: одна привычка всё объясняет

Почему кошки — идеальные соседи? Тихие, чистоплотные, нежные и умные, они делают дом спокойнее, а жизнь — теплее.

Читать полностью » Держу кошку как младенца — и стресса нет: нежный трюк, который меняет всё в доме вчера в 16:50

Как взять кошку так, чтобы она не испугалась и не вырывалась? Три безопасных способа, которые подойдут и для пушистых королев, и для озорных котят.

Читать полностью » Утро начинается с мурлыканья — и вы просыпаетесь раньше будильника: котозависимость делает счастливее вчера в 15:48

Если вы не можете пошевелиться, пока кот спит у вас на ногах, и гордитесь царапинами на руках — возможно, вы котозависимы.

Читать полностью » Жетон на ошейнике спасает жизнь: без этой отметки питомец в опасности, а вы в шоке от последствий вчера в 14:36

Маленький жетон может спасти большую любовь — рассказываем, какие данные обязательно нужно указать на собачьем адреснике и почему без него нельзя.

Читать полностью » Звёзды указали: подбери породу кошки по своему знаку зодиака — и получишь компаньона на всю жизнь вчера в 13:26

Звёзды влияют не только на судьбу, но и на то, какая кошка станет вашим идеальным компаньоном. Узнайте, какая порода лучше всего подходит вашему знаку зодиака.

Читать полностью » Завязываю пакет с отходами — и паразиты не угрожают: теперь всегда делаю так, чтобы не навредить животным вчера в 12:12

Почему собачьи кучки не делают газон зеленее, а землю — плодороднее? Рассказываем, как на самом деле они влияют на экологию города.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные из Свободного университета Берлина обнаружили молекулы, указывающие на жизнь на Энцеладе
Туризм
Шоколадные холмы на острове Бохоль признаны природным памятником Филиппин
Садоводство
Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада
Культура и шоу-бизнес
Умер датский режиссёр Каспар Роструп, автор фильма "Танец с Регице"
Садоводство
Как спасаю свои хвойные деревья зимой — мои секреты по защите от снега и холода
Спорт и фитнес
Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату
Красота и здоровье
Косметолог Оксана Баланова: регулярность важнее стоимости косметики в домашнем уходе
Питомцы
Теперь кормлю спокойно: собака стоит как вкопанная и ждёт — секрет прост, но его никто не использует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet