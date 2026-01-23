Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)
Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 8:07

Вакцинация собаки или кошки может “не сработать”: один скрытый фактор портит иммунный ответ

Перед прививкой питомцу необходимо обеспечить спокойный режим без нагрузок — ветеринар Цыпленков

Иногда питомец выглядит бодрым и активным, но его организм в этот момент может быть не в лучшей форме для прививки. В результате вакцинация проходит формально, а иммунный ответ оказывается слабее, чем ожидалось. Чтобы защита действительно сформировалась, важны не только препарат и дата в паспорте, но и условия вокруг процедуры. Об этом рассказал ветеринар Евгений Цыпленков, сообщает MosTimes.

Почему "хороший вид" — не всегда значит готовность к прививке

По словам специалиста, специальная подготовка обычно не нужна, если собака или кошка действительно здорова и ведёт себя привычно. Ключевое условие — хорошее самочувствие и отсутствие лишних нагрузок до и после вакцинации. Это связано с тем, что иммунной системе нужно спокойно "отработать" введённый антиген и сформировать защиту, а любые лишние раздражители могут сбивать этот процесс.

Цыпленков обращает внимание: после укола питомцу тоже желательно дать время без стрессовых ситуаций. Владельцы нередко планируют прививку "между делом" — перед поездкой, грумингом или длительной прогулкой, но такой подход может оказаться неудачным. Если цель — надёжный результат, лучше, чтобы ближайшие дни прошли спокойно и без перегрузок.

"И после вакцинации должно быть отсутствие стресса какое-то время. Тогда вакцинация пойдет нормально. Обычно, если есть подозрение на глистов, сдаем анализ, если глистов нет, то глистогонить не надо. Если есть, нужно за десять дней до вакцинации обработать животное", — отметил ветеринар.

Глисты и дегельминтизация: когда это действительно нужно

Отдельный вопрос — обработка от паразитов. Эксперт советует действовать по ситуации: если есть подозрения, логичнее сначала сдать анализ, а не проводить дегельминтизацию "на всякий случай". Если паразитов не обнаружили, от глистогонки можно отказаться.

Если же глисты выявлены, обработку проводят заранее — за десять дней до вакцинации. Ветеринар объясняет это тем, что препараты токсичны, а организму требуется время, чтобы восстановиться и не тратить ресурсы на последствия обработки. Иначе можно получить ситуацию, когда прививка сделана в неудобный для иммунитета момент.

Стресс — не только клиника: что лучше исключить

Цыпленков подчёркивает, что стрессом для животного бывает не только сама процедура. На состояние могут влиять бытовые обстоятельства: шумные праздники, переохлаждение или, наоборот, перегрев. Такие факторы желательно убрать хотя бы на пару дней до визита, чтобы прививка пришлась на максимально спокойный период.

При этом небольшое смещение сроков не считается критичным. Врач отмечает, что защита после предыдущей вакцинации сохраняется, поэтому перенос на месяц обычно не становится проблемой, если питомец в целом здоров, а график прививок соблюдается регулярно. Это даёт владельцам возможность выбрать день, когда животному действительно комфортно — и тем самым повысить шансы на полноценный эффект.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стерилизация не изменяет личность кошки — Le Mag du Chat 21.01.2026 в 18:05
После стерилизации — новая кошка: страхи, которые не имеют ничего общего с реальностью

Стерилизация кошек часто окружена мифами о смене характера и личности. Разбираемся, какие изменения реальны, а какие — лишь страхи владельцев.

Читать полностью » Сиамский окрас проявляется у котят после рождения — ветеринар 21.01.2026 в 17:46
Маска на мордочке — не всегда сиам: вот 5 пород кошек, которые вас удивят

Кошки с сиамским окрасом бывают не только сиамами. Рассказываем о пяти породах, для которых колор-пойнт является единственным стандартом и визитной карточкой.

Читать полностью » Запахи на прогулке помогают собаке анализировать окружение — le mag du chien 21.01.2026 в 16:01
Прогулка превращается в детектив: нос ведёт собаку по миру, куда человеку вход закрыт

Почему собака на прогулке так много нюхает и что именно она узнаёт через запахи? Разбираемся, как обоняние влияет на поведение и благополучие питомца.

Читать полностью » Исчезновение насекомых нарушит производство продуктов питания — Science Times 21.01.2026 в 14:59
Маленькие существа — большая угроза: без них Земля быстро скатится в экологический ад

Полезные насекомые незаметно поддерживают экосистемы и продовольственную безопасность. Почему их исчезновение может привести к глобальному кризису.

Читать полностью » Ветеринары читают состояние животных по позам, движениям и реакциям — Хауме Фатжо 21.01.2026 в 13:57
Страхи у питомца появлялись будто из ниоткуда — оказалось, дело часто не в травме: виновато другое

Ветеринар Хауме Фатжо раскрывает секреты поведенческой медицины: как ранний опыт, среда и порода влияют на страхи, одиночество и адаптацию питомцев.

Читать полностью » Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи 21.01.2026 в 5:44
Никогда не делайте этого, если потеряли собаку: ошибка 99% хозяев

Что делать, если собака убежала и как действовать в первые часы после пропажи. Практичные советы по поиску и профилактике побегов.

Читать полностью » Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat 20.01.2026 в 20:36
Сказали кошке прости, а она ушла — причина не в словах и ломает привычное мнение

Можно ли извиниться перед кошкой и поймёт ли она это? Разбираемся, как кошки воспринимают конфликты, стресс и примирение с человеком.

Читать полностью » Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво 20.01.2026 в 17:15
Смеялась над стереотипом "женщина и 40 котов" — потом стало ясно, почему он вообще не про одиночество

Статья объясняет, почему женщины формируют автономную близость с кошками через эмпатию и невербальные сигналы — польза для здоровья, стресса и развития детей.

Читать полностью »

Новости
Наука
Кенгуру весом около 250 килограммов могли совершать прыжки — Scientific Reports
Красота и здоровье
Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu
Еда
Маскарпоне делает смузи кремовым без кислинки — The Takeout
Наука
Миссия IMAP изучает границу Солнечной системы и межзвёздного пространства — NASA
Спорт и фитнес
Правильное дыхание во время тренировок снижает одышку и усталость — тренеры
Наука
Рабочие на свалке в Риме обнаружили два бассейна римской эпохи — Popular Mechanics
Дом
Декоративные подушки очищают бритвой, натягивая ткань без давления — House Digest
Авто и мото
Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet