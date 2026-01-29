Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить

Если питомец внезапно перестаёт мочиться или испытывает явные трудности, это почти всегда тревожный сигнал. Подобные изменения в поведении нельзя списывать на случайность или "само пройдёт", потому что счёт может идти на часы. Иногда внешне незначительный симптом скрывает серьёзную угрозу для жизни животного. Об этом сообщает topetmou.

Почему проблемы с мочеиспусканием так опасны

Затруднённое или полностью отсутствующее мочеиспускание — один из самых критичных признаков неблагополучия у кошек и собак. Мочевыделительная система тесно связана с работой почек и общим состоянием организма, поэтому сбой быстро отражается на самочувствии питомца. Без своевременной помощи нарастают интоксикация, боль и риск необратимых осложнений.

Особенно часто с подобными ситуациями сталкиваются владельцы кошек. Животное может подолгу сидеть в лотке, менять позу, тужиться, но результата нет. У собак картина похожая, только вместо лотка — частые и безуспешные попытки помочиться на прогулке или дома. Опытные опекуны знают: ждать в таких случаях нельзя.

Признаки, при которых нужно срочно действовать

Урологические проблемы могут развиваться постепенно или возникать резко, но есть симптомы, которые требуют немедленного обращения к ветеринару:





питомец совсем не может помочиться

при попытке мочеиспускания он принимает неестественные позы и явно испытывает боль

в моче заметна кровь

животное постоянно и безуспешно пытается сходить в туалет

появляются "промахи" мимо лотка или привычного места

заметно напряжение, беспокойство, выраженный дискомфорт

чрезмерное вылизывание области гениталий, что чаще наблюдается у самцов

Любой из этих сигналов — повод действовать без промедления.

Возможные причины и группы риска

Проблемы с мочевыделением могут быть связаны с инфекциями мочевых путей, камнями в мочевом пузыре, анатомическими особенностями, травмами или воздействием токсичных веществ. У самцов кошек нередко развивается острая закупорка уретры кристаллами, слизью или камнями — состояние, которое прогрессирует быстро и считается угрожающим жизни. У собак похожая ситуация возможна при наличии камней или опухолей.

В группе повышенного риска находятся животные с хроническими заболеваниями почек, диабетом, а также некоторые породы, предрасположенные к образованию камней.

Что можно сделать для профилактики дома

Полностью исключить риск нельзя, но снизить его возможно. Для этого важно соблюдать несколько базовых правил:

Следить, чтобы питомец регулярно пил воду, и всегда предлагать свежую и чистую. Включать во рацион влажный корм, особенно у кошек, чтобы поддерживать нормальный уровень гидратации. Поддерживать чистоту лотка, так как грязный туалет может приводить к задержке мочеиспускания.

Наблюдение за привычками питомца — одна из ключевых обязанностей опекуна. Любые изменения лучше обсуждать с ветеринаром заранее, не дожидаясь экстренной ситуации.

В домашних условиях можно многое сделать для профилактики, но важно помнить: никакие меры ухода не заменяют профессиональную ветеринарную помощь. При подозрении на урологическую проблему именно раннее вмешательство часто спасает жизнь.