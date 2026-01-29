Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка гладит кошку
Девушка гладит кошку
© https://unsplash.com by Andriyko Podilnyk is licensed under Free
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 19:29

Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить

Если питомец внезапно перестаёт мочиться или испытывает явные трудности, это почти всегда тревожный сигнал. Подобные изменения в поведении нельзя списывать на случайность или "само пройдёт", потому что счёт может идти на часы. Иногда внешне незначительный симптом скрывает серьёзную угрозу для жизни животного. Об этом сообщает topetmou.

Почему проблемы с мочеиспусканием так опасны

Затруднённое или полностью отсутствующее мочеиспускание — один из самых критичных признаков неблагополучия у кошек и собак. Мочевыделительная система тесно связана с работой почек и общим состоянием организма, поэтому сбой быстро отражается на самочувствии питомца. Без своевременной помощи нарастают интоксикация, боль и риск необратимых осложнений.

Особенно часто с подобными ситуациями сталкиваются владельцы кошек. Животное может подолгу сидеть в лотке, менять позу, тужиться, но результата нет. У собак картина похожая, только вместо лотка — частые и безуспешные попытки помочиться на прогулке или дома. Опытные опекуны знают: ждать в таких случаях нельзя.

Признаки, при которых нужно срочно действовать

Урологические проблемы могут развиваться постепенно или возникать резко, но есть симптомы, которые требуют немедленного обращения к ветеринару:

  • питомец совсем не может помочиться
  • при попытке мочеиспускания он принимает неестественные позы и явно испытывает боль
  • в моче заметна кровь
  • животное постоянно и безуспешно пытается сходить в туалет
  • появляются "промахи" мимо лотка или привычного места
  • заметно напряжение, беспокойство, выраженный дискомфорт
  • чрезмерное вылизывание области гениталий, что чаще наблюдается у самцов

Любой из этих сигналов — повод действовать без промедления.

Возможные причины и группы риска

Проблемы с мочевыделением могут быть связаны с инфекциями мочевых путей, камнями в мочевом пузыре, анатомическими особенностями, травмами или воздействием токсичных веществ. У самцов кошек нередко развивается острая закупорка уретры кристаллами, слизью или камнями — состояние, которое прогрессирует быстро и считается угрожающим жизни. У собак похожая ситуация возможна при наличии камней или опухолей.

В группе повышенного риска находятся животные с хроническими заболеваниями почек, диабетом, а также некоторые породы, предрасположенные к образованию камней.

Что можно сделать для профилактики дома

Полностью исключить риск нельзя, но снизить его возможно. Для этого важно соблюдать несколько базовых правил:

  1. Следить, чтобы питомец регулярно пил воду, и всегда предлагать свежую и чистую.
  2. Включать во рацион влажный корм, особенно у кошек, чтобы поддерживать нормальный уровень гидратации.
  3. Поддерживать чистоту лотка, так как грязный туалет может приводить к задержке мочеиспускания.

Наблюдение за привычками питомца — одна из ключевых обязанностей опекуна. Любые изменения лучше обсуждать с ветеринаром заранее, не дожидаясь экстренной ситуации.

В домашних условиях можно многое сделать для профилактики, но важно помнить: никакие меры ухода не заменяют профессиональную ветеринарную помощь. При подозрении на урологическую проблему именно раннее вмешательство часто спасает жизнь.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Их боятся ещё до знакомства: репутация этих собак оказалась страшнее их настоящего характера вчера в 0:40

Крупные и мощные собаки часто вызывают страх из-за внешности и репутации. Почему одни породы пугают сильнее других и как стереотипы искажают реальность.

Читать полностью » Алкоголь вызывает у собак тяжёлую интоксикацию даже в малых дозах — topetmou 27.01.2026 в 20:01
Отвлеклась на минуту — собака попробовала это из кружки: последствия оказались серьёзными

Собаки и напитки: от алкоголя и кофеина до шоколада и подсластителей — один глоток может вызвать тяжёлые симптомы. Что делать и как предотвратить.

Читать полностью » Дом превращается в поле боя: почему невоспитанная собака берет власть в семье 27.01.2026 в 16:32

Кинолог Константин Карапетьянц объяснил NewsInfo, почему собаку необходимо воспитывать под конкретного хозяина.

Читать полностью » Кошки ориентируются по запахам, как по карте местности 27.01.2026 в 13:11
Нашлась кошка после исчезновения — и стало понятно, что ведёт её домой лучше любого навигатора

Кошка может исчезнуть на дни или месяцы и внезапно появиться дома — не магия, а обоняние, феромоны, слух, сумеречное зрение и пространственная память ведут её обратно.

Читать полностью » Совместная жизнь с кошкой поддерживает психическое здоровье — Le Mag du Chat 27.01.2026 в 12:42
Живёт рядом — и лечит без рецепта: пушистый ритуал, который стабилизирует эмоции каждый день

Кошка способна стать источником спокойствия и эмоциональной опоры в повседневной жизни. Как ее поведение и привычки влияют на психическое здоровье человека.

Читать полностью » Кормление только сухим кормом может навредить здоровью кошки — ветеринары 27.01.2026 в 10:39
Кошка объявила бойкот влажному корму: привычка маскирует риски и медленно подтачивает здоровье

Почему кошки отказываются от влажного корма, чем опасен однообразный рацион и как без давления помочь питомцу принять более сбалансированное питание.

Читать полностью » Резкие изменения режима вызывают раздражение у кошек — фелинологи 26.01.2026 в 19:25
Кошка злится "на ровном месте" — на самом деле её выводят из себя эти мелочи

Недовольство вашей кошки может скрывать серьезные проблемы. Узнайте о 6 триггерах, которые вызывают стресс у питомцев и как это исправить.

Читать полностью » Пингвины в Антарктиде начали размножаться раньше из-за потепления — JAE 26.01.2026 в 15:08
Размножение пингвинов пошло наперегонки с климатом: Антарктида столкнулась с беспрецедентным сдвигом

Потепление в Антарктиде меняет сроки размножения пингвинов и усиливает конкуренцию между видами, указывая на глубокие климатические сдвиги в регионе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли
Красота и здоровье
Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе
Спорт и фитнес
Просыпаюсь с “деревянной” спиной — делаю 5 движений прямо в постели: тело включается за 10 минут
Дом
Коридор и прихожая перестают быть “плоскими”: один глиняный оттенок меняет ощущение сразу
Спорт и фитнес
Одно движение вместо десятка тренажёров: упражнение, которое собирает сильное тело целиком
Авто и мото
Большие колеса не спасают: главные ошибки водителей квадроциклов
Авто и мото
Иней на стекле изнутри — тревожный сигнал: одна мелочь в салоне создаёт влагу каждую ночь
Красота и здоровье
Смертность как при катастрофе, лечения ноль: вирус с пугающей статистикой остаётся в тени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet