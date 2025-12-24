Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лакомства для питомцев
Лакомства для питомцев
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 19:08

Питомцы диктуют правила: угощения превратились в тайный рычаг управления домом

65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets

Домашние лакомства давно перестали быть просто угощением и превратились в отдельный язык общения между человеком и питомцем. Владельцы всё чаще задумываются не только о вкусе, но и о текстуре, составе и возможной пользе таких продуктов. Новые данные показывают, что привычки при выборе лакомств заметно различаются в зависимости от вида животного, возраста хозяина и страны проживания. Об этом сообщает Global Pets.

Лакомства как язык эмоций

Для большинства владельцев угощения — это прежде всего способ порадовать питомца и укрепить эмоциональную связь. Почти 59 % опрошенных признаются, что дают лакомства ради счастья животного. При этом подходы к собакам и кошкам заметно отличаются. Среди владельцев собак 65 % рассматривают лакомства как поощрение за поведение или выполненные команды. Владельцы кошек в тех же 65 % случаев воспринимают лакомства скорее как проявление любви и заботы.

Исследование Loop-Yummypets проводилось в июле 2025 года и охватило 2486 владельцев домашних животных во Франции, Великобритании, Бразилии, Мексике, Канаде и США. Такая география позволила зафиксировать не только общие тенденции, но и устойчивые региональные различия.

Как часто и чем угощают питомцев

Практически все домашние животные получают лакомства хотя бы раз в неделю, однако собаки сталкиваются с этим чаще. Ежедневные угощения получают 63 % собак, тогда как среди кошек этот показатель составляет 51 %. В качестве промежуточного перекуса многие владельцы используют влажный корм: его дают 74 % кошек и 55 % собак между основными приёмами пищи, что перекликается с данными о пользе влажного корма для кошек.

На частоту угощений влияет и социальный фактор. Чаще всего лакомства дают женщины, а также владельцы более старшего возраста. Выбор формы угощения напрямую зависит от вида животного. У собак лидируют хрустящие снеки, печенье и кусочки — их выбирают 65 % владельцев. Почти столько же популярны лакомства для ухода за зубами (64 %), а мягкие и жевательные форматы предпочитают 60 %.

Кошки, напротив, чаще получают лакомства, которые можно слизывать. Кремообразные пюре и пасты выбирают 64 % владельцев. Хрустящие варианты следуют за ними с показателем 62 %, а мягкие и жевательные — 52 %.

Цена, польза и натуральность

При выборе лакомств владельцы всё чаще подходят к вопросу прагматично. На первом месте по значимости стоит цена — её учитывают 45 % респондентов. Польза для здоровья важна для 42 %, а натуральные ингредиенты — для 41 %. Этот сдвиг особенно заметен среди молодых покупателей, которые стараются соотносить стоимость продукта с его функциональностью, включая поддержку гигиены и профилактику проблем, например с зубами, о чём регулярно говорят ветеринары в контексте ухода за полостью рта у собак.

Возраст владельцев заметно влияет на приоритеты. Среди представителей поколения Z более половины — 52 % — в первую очередь смотрят на цену. У миллениалов этот показатель составляет 46 %, а у бэби-бумеров — 43 %. Гендерные различия также заметны: женщины чаще мужчин учитывают стоимость при покупке лакомств — 47 % против 43 %.

Региональные различия и вкусы

Северная Америка остаётся регионом с самой высокой частотой угощений: около 70 % владельцев там дают лакомства питомцам ежедневно. В Европе этот показатель составляет 59 %, а в Латинской Америке — 42 %. Мотивация при этом схожа, но с нюансами. В Европе 62 % владельцев угощают животных, чтобы порадовать их. В Северной Америке 66 % используют лакомства как поощрение и способ выразить привязанность. В Латинской Америке 59 % также делают это ради удовольствия питомца.

В итоге лакомства становятся не просто дополнением к рациону, а отражением отношения человека к своему питомцу. Через выбор формы, состава и цены владельцы выражают заботу, внимание и стремление сделать жизнь животного более комфортной, не забывая при этом о практичности и здоровье.

