Кошка в изоляции, собака под запретом: тверские туристы в ярости от новых требований на выезд за границу

В преддверии сезона отпусков владельцы домашних животных в Твери столкнулись с новыми требованиями при планировании поездок за рубеж. На фоне ужесточения правил въезда во многие страны обязательным условием для путешествия с питомцем стала сдача анализа на наличие титров антител к бешенству. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминают, что пренебрежение процедурой грозит отказом на границе. Чтобы избежать срывов долгожданного отдыха, хозяевам четвероногих необходимо подготовить пакет документов сильно заранее.

География поездок и регламент

Начиная с середины сентября 2024 года, въезд в государства Европейского союза, а также транзитное перемещение через их границы, возможны только при наличии у животного теста на антитела к бешенству. Данная мера направлена на обеспечение эпизоотического благополучия и стала общепринятым стандартом для многих регионов.

Список государств, выдвигающих аналогичные требования, значительно расширился. Помимо европейского направления, в него входят Турция, Израиль, США, Китай, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Тайвань, Катар, Маврикий и Сингапур. Владельцам следует перед покупкой билетов внимательно изучать актуальные санитарные протоколы конкретной страны назначения через официальные каналы Россельхознадзора.

Такой строгий подход к биоконтролю требует от хозяев четкой дисциплины в вопросах ветеринарного сопровождения. Игнорирование данных норм неизбежно приводит к невозможности прохождения границы, что нередко случается из-за поверхностного отношения к правилам въезда.

Сроки и порядок сдачи анализов

В России исследование биоматериала на антитела к вирусу бешенства выполняют только две аккредитованные лаборатории: ФГБУ "ВГНКИ" в Москве и ФГБУ "ВНИИЗЖ" во Владимире. В Твери забор крови для отправки в уполномоченное учреждение осуществляется, в частности, в ветеринарной клинике "Добровет". Зачастую хозяева совершают критическую ошибку, пытаясь сдать анализы за неделю до даты вылета, что технически не позволяет соблюсти установленные карантинные сроки.

Весь процесс занимает существенное время: сначала выжидается месяц после прививки, затем проводится само исследование, которое длится до двух недель. Многие страны требуют, чтобы с момента взятия пробы до пересечения границы прошло не менее трех месяцев. Таким образом, полноценная подготовка к летнему путешествию должна начинаться минимум за четыре месяца до предполагаемого вылета.

Специалисты настоятельно рекомендуют не рассчитывать на ускоренный режим работы лабораторий, так как он невозможен по регламенту. Внимательное соблюдение временных промежутков является залогом успешного прохождения ветеринарного контроля в аэропортах отправления и прибытия.

Оформление сертификатов и советы

Для легального выезда питомца владельцу необходимо получить ветеринарный сертификат. С декабря 2025 года все протоколы оформляются в электронной системе "eCert", что упрощает процедуру проверки данных сотрудниками пограничного контроля. При этом на руки выдается бумажная копия документа с QR-кодом, обеспечивающая быстрое сканирование и подтверждение легитимности справки на пунктах пропуска.

Тем, кто планирует вывоз кошек или собак, важно поддерживать контакт с сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора. Профессиональная консультация позволит сверить текущие требования конкретной страны и избежать бюрократических заминок, которые могут возникнуть из-за устаревшей информации в открытых источниках.

Своевременная забота об анализах гарантирует, что путешествие не будет омрачено карантинными ограничениями или возвращением домой в аэропорту. Практика показывает, что владельцы, которые заранее занимаются выполнением всех ветеринарных предписаний, беспрепятственно вывозят животных в самые разные страны, включая Грузию, Вьетнам, Марокко и Германию.