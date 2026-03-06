Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:15

Гормоны ушли в отпуск — пришел аппетит: почему стерилизованные питомцы полнеют на глазах

Стерилизация питомцев кардинально меняет их гормональный фон, что приводит к замедлению обменных процессов и повышенному риску набора веса даже при неизменном рационе. Несмотря на это, процедура существенно снижает вероятность развития опасных заболеваний, таких как опухоли молочных желез, и повышает общее качество жизни животных. У самцов после кастрации наблюдается уменьшение агрессии, склонности к побегам и дракам, а также снижение риска проблем с предстательной железой у собак. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ветеринар отметил, что набор веса чаще затрагивает самцов, особенно котов и кобелей, из-за снижения тонуса и активности метаболизма. У самок такого эффекта обычно не возникает, и лишний вес связан преимущественно с перекармливанием или более спокойным образом жизни. В таких случаях рекомендуется строго контролировать порции корма для поддержания оптимального веса.

"Вес может прибавляться, и в основном это касается самцов, особенно котов и кобелей. После стерилизации меняется гормональный фон, снижается тонус, и обменные процессы идут менее активно. Поэтому даже если животное продолжает есть столько же, сколько и раньше, оно все равно может постепенно набирать вес. В такой ситуации остается только контролировать питание и ограничивать количество корма", — отметил ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, стерилизация особенно важна для самок, так как предотвращает десятки смертельных патологий. У самцов она решает поведенческие проблемы, делая питомца более управляемым и здоровым. Таким образом, своевременная процедура превращает "трудного" компаньона в идеального.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

