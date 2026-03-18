Марина Черкасова Опубликована сегодня в 8:08

Шерсть пахнет бедой: резкий аромат любимца выдаёт скрытые сбои в работе внутренних органов

Неприятный запах от домашнего животного зачастую является не просто следствием отсутствия гигиены, а серьезным маркером внутренних патологий. Владельцам важно понимать, что резкое изменение естественного аромата питомца сигнализирует о сбоях в биохимических процессах организма, требующих немедленного внимания. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам кандидата ветеринарных наук Сергея Середы, развитие специфического запаха часто обусловлено комплексом факторов, среди которых критически важную роль играют нарушения функциональности почек. Этот орган крайне чувствителен к любым метаболическим изменениям и инфекционным поражениям.

"Нарушение работы почек может быть связано с разными причинами — неправильным кормлением, инфекционными заболеваниями и другими проблемами. Это, как правило, не одна причина, а целый комплекс факторов. Почки очень чувствительны к таким изменениям. Если появляется неприятный запах, которого раньше не было, это уже сигнал, что с животным что-то не так", — подчеркнул Сергей Середа.

Специалист пояснил, что локализация аромата является важным диагностическим признаком, помогающим дифференцировать источник патологии. Как отметил эксперт, возникновение зловония из пасти обычно указывает на одни проблемы, тогда как специфический запах от шерстного покрова чаще сигнализирует о глубоких сбоях в метаболизме. Согласно заявлению ветеринара, владельцам категорически не рекомендуется заниматься самодиагностикой, так как причины могут варьироваться от банальных диетологических ошибок до опасных системных заболеваний.

Любые трансформации во внешнем облике, походке или уровне активности животного должны стать поводом для визита в клинику, так как наши четвероногие друзья не способны вербально сообщить о дискомфорте. Сергей Середа напомнил, что своевременная диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение и купирование болезни на ранних стадиях. Ответственный подход к мониторингу состояния питомца — это базовая обязанность каждого владельца, позволяющая вовремя распознать скрытую угрозу.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

