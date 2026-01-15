Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка убирается дома
Девушка убирается дома
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 17:01

Опасность под носом: эти чистящие средства бьют по здоровью питомцев исподтишка

Аммиак в бытовой химии раздражает дыхание кошек и собак — ветеринары

Генеральная уборка кажется безобидной рутиной, но для кошек и собак она может обернуться скрытыми рисками. Многие владельцы не задумываются, что привычные чистящие средства способны влиять на здоровье питомцев постепенно и незаметно. Опасность в том, что последствия иногда проявляются спустя годы. Об этом сообщает The Voice Mag.

Почему бытовая химия требует осторожности

Организм кошек и собак реагирует на химические вещества иначе, чем человеческий. Их дыхательная система и кожа более чувствительны, а привычка вылизывать лапы повышает риск попадания опасных компонентов внутрь. Некоторые вещества не выводятся сразу и могут накапливаться, вызывая отсроченные проблемы со здоровьем.

Аммиак и эфиры гликоля

Аммиак часто содержится в средствах для мытья стекол и поверхностей. Его пары раздражают слизистые и могут вызывать проблемы с дыханием даже при кратковременном воздействии.

"У домашних животных более чувствительная дыхательная система, чем у людей. Аммиак способен вызвать раздражение слизистых и легких", — говорит специалистка по коррекции поведения собак Петрина Фирт.

Эфиры гликоля, которые входят в состав обезжиривателей, опасны не только при контакте с кожей. Они могут влиять на работу внутренних органов.

"Гликолевые эфиры токсичны для домашних животных. Они связаны с анемией, повреждениями почек и нарушениями развития", — говорит ветеринар Уитни Миллер.

Хлор и фенол

Хлорсодержащие средства используют для отбеливания и дезинфекции, но в доме с животными они требуют особой осторожности. Пары хлора раздражают дыхательные пути, а остатки на полу могут вызвать проблемы с пищеварением при слизывании. Кошки особенно уязвимы, так как запах хлора может их привлекать.
Фенол, который встречается в дезинфицирующих спреях и салфетках, считается одним из самых опасных компонентов для кошек. Он может проникать в организм через кожу и дыхательные пути и со временем вызывать поражения печени и нервной системы.

Формальдегид, фталаты и ароматизаторы

Формальдегид содержится в мыле, средствах для мытья посуды, гелях для стирки и недорогих освежителях воздуха. Он раздражает глаза и дыхательные пути, а при попадании внутрь повреждает ткани желудочно-кишечного тракта. Фталаты, которые добавляют для запаха, могут негативно влиять на печень, почки и гормональный баланс питомцев.

Эфирные масла: скрытая угроза

Натуральное происхождение не делает эфирные масла безопасными. Многие из них токсичны для кошек и собак даже в малых дозах. Для собак особенно неприятны цитрусовые ароматы, что связано с особенностями их обоняния, о чем ранее рассказывали специалисты в материале про эфирные масла цитрусовых. Кошки остро реагируют на масла чайного дерева, эвкалипта, лаванды и корицы, которые могут вызывать отравление при вдыхании или контакте с кожей.

Повышенная чувствительность домашних животных к запахам и бытовой химии подтверждается и в других наблюдениях ветеринаров, включая материалы о чувствительности животных к быту.

Заключение: безопасная уборка в доме с кошкой или собакой начинается с внимательного отношения к составу средств. Отказ от агрессивных компонентов, проветривание и ограничение доступа питомцев к обработанным поверхностям помогают снизить риски и сохранить здоровье животных.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

