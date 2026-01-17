Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 2:28

Морская свинка хрюкает, когда видит вас? Так она выражает радость и приветствует хозяина

Домашний питомец не всегда обязан быть большим и требовательным. Иногда именно небольшой грызун становится тем самым другом, с которым комфортно и взрослым, и детям. Такие животные проще в уходе, занимают меньше пространства и при этом способны дарить эмоции и живое общение. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

С чего начать знакомство с грызунами

Перед тем как принести домой пушистого жильца, важно понять, подойдёте ли вы друг другу. Грызуны не требуют постоянного внимания, но всё же нуждаются в заботе и регулярном уходе. Хорошей идеей будет пообщаться с выбранным животным заранее — например, у знакомых или в гостях. Даже короткий контакт поможет понять, нет ли аллергической реакции и насколько комфортно вам рядом с таким питомцем, особенно если ранее возникали сложности с выбором первого питомца.

Если первое знакомство прошло спокойно, без зуда, чихания и дискомфорта, можно переходить к выбору вида.

Хомяк — классика среди грызунов

Хомяки чаще всего становятся первым домашним питомцем. Эти зверьки активны и любопытны, хотя пик их активности приходится на вечер и ночь. Для домашнего содержания подходят сирийские, джунгарские, хомяки Кэмпбелла и Роборовского.

Им понадобится клетка с несколькими уровнями, домиком, поилкой и кормушкой. Обязательный элемент — беговое колесо, которое помогает поддерживать активность. Рацион лучше составлять из готовых кормов, чтобы питание было сбалансированным.

Морская свинка — спокойный и ласковый друг

Морские свинки отличаются дружелюбным характером и живут дольше многих других грызунов. Они общительны, любят внимание и часто издают характерные звуки, похожие на хрюканье. Для них нужна просторная клетка, а основой наполнителя служит сено.

В питании сочетают готовые корма, свежее сено, овощи и фрукты. Эти животные подходят семьям с детьми благодаря мягкому характеру и предсказуемому поведению.

Крыса — ум и контактность

Домашние крысы — одни из самых интеллектуальных грызунов. При правильном обращении они не проявляют агрессии и быстро привыкают к человеку. Клетку для крысы стоит оборудовать домиком и гамаком — это любимые места для отдыха.

Крысы легко обучаются простым действиям, узнают хозяина и нуждаются в регулярном общении, поэтому подойдут тем, кто готов уделять питомцу внимание и понимает особенности поведения домашних крыс.

Шиншилла — для ценителей спокойствия

Шиншиллы известны своей густой и мягкой шерстью, которая практически не имеет запаха и редко вызывает аллергию. Эти грызуны живут долго — до 10-15 лет. В клетке обязательно должны быть полки, домик, поилка и кормушка.

В качестве подстилки используют сено. Помимо специализированного корма, в рацион включают овощи, фрукты и сено. Шиншиллы активны в вечернее время и ценят спокойную обстановку.

Песчанка — активная и любознательная

Для домашнего содержания чаще всего выбирают монгольскую песчанку. Эти зверьки отличаются общительностью и бодрствуют днём, что удобно для наблюдения. В клетке им необходимы лесенки и колесо, чтобы реализовать потребность в движении.

Песчанки редко проявляют агрессию и хорошо чувствуют себя в паре, если условия содержания позволяют.

Дегу — умная "чилийская белка"

Дегу известны высоким интеллектом и чистоплотностью. Эти грызуны активны днём, легко идут на контакт и способны запоминать простые команды. С ними можно играть и наблюдать за их поведением без ожидания вечерней активности.

Дегу подойдут тем, кто ищет питомца с характером и готов уделять время взаимодействию.

Выбор грызуна зависит от образа жизни и ожиданий владельца. Каждый из этих питомцев по-своему интересен и при правильном уходе способен стать настоящим членом семьи.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

