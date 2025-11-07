Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:18

Собаки — по чипу, кошки — по заявлению: в регионе вводят обязательную регистрацию

Регистрация собак и кошек станет обязательной в Челябинской области с 2026 года

С 2026 года жители Челябинской области будут обязаны регистрировать домашних собак и кошек. Новые правила закреплены в приказе областного Главного управления ветеринарии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Для собак обязательным условием регистрации станет чипирование.

Какие животные подлежат регистрации

Согласно документу, регистрация распространяется на всех домашних животных старше трёх месяцев.

"Домашние животные старше трёх месяцев подлежат регистрации. Вновь приобретенные или первично завезенные на территорию Челябинской области в возрасте трёх месяцев и старше подлежат регистрации в течение 15 дней. Наличие чипа является обязательным условием при регистрации собак", — говорится в приказе.

Таким образом, владельцы обязаны зарегистрировать своих питомцев в течение двух недель после приобретения или ввоза на территорию региона.

Как проходит процедура

Регистрация будет проводиться в государственных учреждениях ветеринарии, подведомственных региональному управлению. Процедура бесплатна.
Чтобы зарегистрировать питомца, необходимо предоставить:

  • само животное;

  • документ, удостоверяющий личность владельца;

  • ветеринарный паспорт (если есть);

  • заполненное заявление.

Для кошек и других домашних животных чипирование остаётся добровольным, тогда как для собак оно станет обязательным условием постановки на учёт.

Зачем это нужно

Регистрация и чипирование помогут упростить поиск потерявшихся животных, снизить количество безнадзорных собак и улучшить ветеринарный контроль. По словам специалистов, эти меры также позволят сформировать единую базу данных домашних питомцев региона.

